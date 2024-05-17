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Не делайте так, если любите собаку: эта привычка во время прогулки раздражает животных

Если бы ваш питомец умел говорить, он обязательно попросил бы вас отказаться от этой вредной привычки во время прогулок по улице.

17 мая 20245
Не делайте так, если любите собаку: эта привычка во время прогулки раздражает животных
Источник:
freepik

Не только человеку нужно регулярно двигаться, чтобы хорошо себя чувствовать. Для любой собаки прогулки крайне важны. Походы на улицу помогают вашему любимцу получать физическую нагрузку, умственную стимуляцию и своего рода социализацию.

То, как хозяин себя ведет во время этой прогулки, может сильно влиять на то, как будет чувствовать себя собака. Да и наоборот: есть исследование, авторы которого узнали, что вид счастливых собак во время прогулки работает как отличное средство от стресса.

Времени у современных людей постоянно не хватает, и потому во время прогулки многие пытаются заниматься чем-то еще: переписываются с друзьями, слушают подкасты, листают соцсети.

Однако ветеринары не советуют поступать так. Некоторые сравнивают прогулки с собакой с вождением: если вы станете постоянно отвлекаться на телефон и не будете обращать внимания на происходящее, то высок риск, что ваш питомец попадет в опасную ситуацию.

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Не упустить опасность

Как отмечает ветеринар Кэтрин Хоупт, безопасность вашей собаки на прогулке должна стоять на первом месте, остальные дела подождут.

Пока вы уткнулись в телефон, ваша собака может захотеть сразиться с другим сородичем, укусить ребенка, съесть острую куриную кость, а то и подобрать что-то ядовитое и смертельно опасное. А вот если вы будете внимательно следить за поведением питомца, то сможете отвлечь его, позвать к себе или просто увести.

Важно не только внимательно смотреть на собаку, но и слушать. Иначе есть риск пропустить звуковые сигналы опасности: гудок машины, звонок велосипедиста, рычание бродячей собаки, пишет издание Huffpost.

Стать ближе друг к другу

Есть и другая причина, почему во время прогулки с собакой лучше держать телефон в кармане. Именно во время выгула вы можете сблизиться с любимцем. Связь человека и собаки существенно влияет на психологическое, физиологическое и физическое здоровье, причем как ваше, так и животного.

Существуют исследования, которые доказали: прогулки с собакой помогают укрепить с ней связь, что уменьшит ваше чувство одиночества, повысит удовлетворенность жизнью и самооценку.

Будьте рядом со своей собакой, когда выгуливаете ее, — физически и эмоционально. Вероятно, это сделает вас обоих счастливее, здоровее и эмоционально ближе, чем ваш смартфон.

Кстати

Как долго нужно гулять с собакой, чтобы животное хорошо себя чувствовало? Какое место идеально подойдет для выгула? И как понять, что вашей собаке не хватает активности? Ответы на эти вопросы можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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