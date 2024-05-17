Не делайте так, если любите собаку: эта привычка во время прогулки раздражает животных

Пока вы уткнулись в телефон, ваша собака может захотеть сразиться с другим сородичем, укусить ребенка, съесть острую куриную кость, а то и подобрать что-то ядовитое и смертельно опасное. А вот если вы будете внимательно следить за поведением питомца, то сможете отвлечь его, позвать к себе или просто увести.