Что делать, если укачивает в поездках: 6 простых советов от невролога

Чаще всего в транспорте укачивает детей, хотя и взрослые могут страдать от неприятных ощущений, путешествуя на автомобиле, поезде, летая самолетом. Особенно яркими могут быть проявления при морских путешествиях, откуда и пошло название патологии — «морская болезнь». А иногда укачивать может даже на каруселях в парках развлечений.
Можно ли как-то справиться с проблемой? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-невролог.
Ненастоящая болезнь
Укачивание во время поездок в машине или автобусе, особенно длительных, называют кинетозом, или «болезнью движения». Но с точки зрения медицины это не настоящее заболевание, а, скорее, особое состояние организма. Оно возникает из-за несогласованности сигналов, поступающих в мозг от органа зрения и вестибулярного аппарата.
В машине тело человека чувствует, что куда-то движется, и информирует об этом мозг. Но в это же время органы зрения могут посылать мозгу сообщения об отсутствии движения. Например, если человек смотрит в телефон или не видит приближающуюся линию горизонта. В результате возникает конфликт реакций, и самочувствие человека резко ухудшается.
Почему от укачивания чаще страдают дети
Сильнее всего укачиванию подвержены дети. Дело в том, что их вестибулярный аппарат еще до конца не сформировался. Однако развитие кинетоза возможно в любом возрасте. Есть немало взрослых, кто время от времени сталкивается с проблемой укачивания, чаще всего в длительных поездках, при стечении особых обстоятельств.
Нет универсальных советов, нужно пробовать
Универсального средства, которое помогло бы справиться с укачиваниями любому человеку, не существует. Это связано с тем, что организм индивидуален, реакции на движение у каждого свои. Поэтому и способы борьбы с дурнотой нужно выбирать индивидуально — что лучше работает. Аналогично и с препаратами: они помогают не всегда и не всем.
1. Садитесь ближе к центру тяжести авто
Чем ближе сидеть к центру тяжести транспортного средства, тем меньше будет амплитуда укачивания. В автомобиле центр тяжести находится между передними сиденьями и рычагом коробки передач. Поэтому лучше выбирать переднее пассажирское сиденье и по возможности опустить кресло пониже.
2. Уберите резкие запахи
В душном салоне человека укачивает быстрее. Важно проследить, чтобы в машине было нежарко, и обеспечить доступ свежего воздуха. Используйте кондиционер или просто приоткройте окно. Еще один совет — убрать из салона раздражающие запахи.
Наверняка многие замечали, что в машине с дешевыми освежителями воздуха укачивает чаще. Резкие ароматы жидкости для омывателя стекол или висящих «елочек-вонючек» раздражают органы обоняния, и те в свою очередь только сильнее запутывают мозг.
3. Смотрите прямо перед собой
Смотреть в боковые окна на проносящиеся мимо деревья или дорожную разметку — не лучшая идея. Гораздо полезнее будет направить взгляд в лобовое стекло прямо перед собой. Необходимо сфокусироваться на линии горизонта или едущих впереди машинах.
4. Запаситесь имбирем и водой
Поездка на голодный или переполненный желудок нередко становится дополнительным триггером укачивания. Не позднее чем за час до поездки нужно поесть, но при этом прием пищи не должен быть слишком обильным. С собой в дорогу можно взять бутылку воды, легкий перекус вроде орешков и леденцы со вкусом мяты или имбиря. Оба продукта считаются настоящими природными лекарствами от укачивания. Помимо леденцов можно запастись имбирным чаем или даже сырыми кусочками корня имбиря.
5. Не читайте книги и не листайте соцсети
Экран телефона или планшета, страницы книги в дороге редко остаются статичными. Они прыгают перед глазами, что делает нас более чувствительными к автомобильной тряске. В результате мозг переутомится быстрее, а симптомы укачивания дадут о себе знать раньше.
6. Сядьте за руль
Если вас часто укачивает, возможно, пора сменить пассажирское сиденье на водительское. Водители никогда не сталкиваются с проблемой кинетоза. Во-первых, большую часть поездки они смотрят перед собой или вдаль. Во-вторых, в процессе управления машиной их мозг постоянно занят: следит за дорогой, контролирует движения руля, торможение, переключение скоростей. На разбирательства с конфликтом между зрением и вестибулярным аппаратом у мозга просто не остается времени.