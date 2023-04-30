Что делать, если укачивает в поездках: 6 простых советов от невролога

Поездка на голодный или переполненный желудок нередко становится дополнительным триггером укачивания. Не позднее чем за час до поездки нужно поесть, но при этом прием пищи не должен быть слишком обильным. С собой в дорогу можно взять бутылку воды, легкий перекус вроде орешков и леденцы со вкусом мяты или имбиря. Оба продукта считаются настоящими природными лекарствами от укачивания. Помимо леденцов можно запастись имбирным чаем или даже сырыми кусочками корня имбиря.