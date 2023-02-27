С какими болезнями нельзя садиться за руль: юрист рассказал, что изменится с 1 марта 2023 года

В России определен список болезней, с которыми запрещено садиться за руль. Он закреплен Постановлением Правительства РФ № 1604 от 29.12.2014 г. Перечень медицинских ограничений, которые являются абсолютным противопоказанием к управлению автомобилем, можно посмотреть вот
Так, управлять транспортным средством запрещается людям, страдающим:
шизофренией,
деменцией,
болезнью Альцгеймера,
умственной отсталостью,
эпилепсией,
ахроматопсией (дальтонизмом),
алкоголизмом,
наркоманией,
биполярным, тревожным и паническим расстройствами и некоторыми другими заболеваниями.
Людям, у которых есть такие диагнозы, запрещено выдавать права. Но как быть, если заболевание выявлено позже, чем человеку разрешили садиться за руль? Ведь водительскую медкомиссию в России проходят только один раз в 10 лет.
С 1 марта все может измениться. Автоинспектор сможет аннулировать права такого пациента. Подробнее о нововведении «Доктору Питеру» рассказал юрист.
Нововведения для водителей 2023 года
— С 1 марта 2023 года у ГИБДД появится доступ к базе данных, в которую будут заноситься заболевания и диагнозы, запрещающие водителям садиться за руль, — рассказал «Доктору Питеру» юрист Сергей Гебель. — Аннулировать права и отправить на обследование смогут даже тех, кто получил документ ранее. При этом сам перечень болезней остается без изменений.
Пока что невозможно говорить о том, насколько эффективно будет работать эта система, считает юрист.
— Практика показывает, что межведомственное взаимодействие развито плохо и в других сферах подобные базы либо работают очень ограниченно, либо вовсе носят формальный характер, — уточняет эксперт.
Лекарства, после которых нельзя садиться за руль
Напомним, что в конце ноября 2022 года Конституционный суд РФ постановил разработать и принять перечень медицинских препаратов, способных оказывать влияние на поведение водителей, но НЕ относящихся к психотропным и наркотическим веществам.
Если изменения будут приняты, то водителям под угрозой лишения прав запретят садиться за руль после приема определенных лекарств, в первую очередь влияющих на скорость реакции. Сообщалось, что в список препаратов, которые будут запрещены за рулем, могут попасть жаропонижающие.
Ранее невролог рассказал «Доктору Питеру», после каких лекарств нельзя садиться за руль — это не только седативные или те, что содержат спирт, но и средства от аллергии и даже некоторые обезболивающие и противодиарейные средства.