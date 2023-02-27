С какими болезнями нельзя садиться за руль: юрист рассказал, что изменится с 1 марта 2023 года

В России определен список болезней, с которыми запрещено садиться за руль. Он закреплен Постановлением Правительства РФ № 1604 от 29.12.2014 г. Перечень медицинских ограничений, которые являются абсолютным противопоказанием к управлению автомобилем, можно посмотреть вот здесь . В основном это психические расстройства.

Так, управлять транспортным средством запрещается людям, страдающим:

шизофренией,

деменцией,

болезнью Альцгеймера,

умственной отсталостью,

эпилепсией,

ахроматопсией (дальтонизмом),

алкоголизмом,

наркоманией,

депрессией,

биполярным, тревожным и паническим расстройствами и некоторыми другими заболеваниями.

Людям, у которых есть такие диагнозы, запрещено выдавать права. Но как быть, если заболевание выявлено позже , чем человеку разрешили садиться за руль? Ведь водительскую медкомиссию в России проходят только один раз в 10 лет.

С 1 марта все может измениться. Автоинспектор сможет аннулировать права такого пациента. Подробнее о нововведении «Доктору Питеру» рассказал юрист.