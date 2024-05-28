Мы живем в тесном взаимодействии с окружающей средой. На состояние здоровья человека влияет множество факторов, один из которых — смена дня и ночи. Если организм функционирует в согласии с природными биоритмами, проблем с самочувствием не возникает.
Но любые нарушения способны вызвать серьезные заболевания. Может ли сбой биоритмов повысить риск онкологии, рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.
Что такое биологические часы
Человеческий организм уникален. Каждую секунду в нем происходит огромное количество процессов саморегуляции, и каждый из них включается в нужное время.
Наша физиология настроена на регулярную смену дня и ночи. Во время светового дня на сцену выходят одни гормоны, а с наступлением ночи — другие. То же самое можно заметить не только в гормонах, но и в тканях, клетках и генах.
Какие процессы активировать, наш организм узнает с помощью системы биологических часов. Система циркадных ритмов человека получает информацию о времени суток через особые клетки, располагающиеся в глазной сетчатке. От нее сигнал поступает в супрахиазмальное ядро — особую зону мозга. Отсюда информация с помощью гормональных и других сигнальных соединений расходится по всему организму.
Но человек с появлением электричества и дальнейшего развития цивилизации (телевизоры, телефоны и т.д.) вмешивается в работу биологических часов и вносит свои коррективы, не думая о том, что любые нарушения негативно сказываются на здоровье.
Система биоритмов не может самостоятельно «выключить» сознание и вызвать сон против нашей воли. Пока человек бодрствует, работают дневные гены и гормоны. Так график молекулярно-клеточной активности сбивается, и возникают различные неприятности со здоровьем.
Влияние на здоровье
Нарушение биоритмов негативно влияет не только на высшую нервную деятельность, но и на метаболизм. Если вы регулярно недосыпаете или ложитесь спать после 23 часов, это может вызвать набор лишнего веса и диабет, поскольку жиросжигающий гормон вырабатывается только ночью.
Если ваш биологический ритм не соответствует реальному суточному, развивается «циркадный стресс». Он вызывает такие заболевания, как депрессия, сердечно-сосудистые патологии, бессонница и даже онкология.
Влияние биоритмов на клеточное функционирование учеными пока до конца не изучено, но ряд интересных фактов все же существует. Известно, что рост клеток слизистой полости рта происходит циклически. За их размножение отвечают белки (например, топоизомераза II α), активность которых также зависит от суточных ритмов. Этот факт весьма значимый для лечения онкологии.
Как показывают исследования, проведение химиотерапии в суточный период, когда топоизомераза вырабатывается особенно активно, более эффективно, чем введение химиопрепаратов в произвольное время. Есть и другие наблюдения, указывающие на связь развития онкологии и биологических часов.
Факторы развития рака
Есть несколько причин, по которым изменение естественных биоритмов может повлечь за собой развитие онкологии.
Нарушение сна
Недостаток сна или, наоборот, его избыток, приводят к нарушению циркадных ритмов, что негативно влияет на клеточное обновление и восстановление ДНК. Поврежденные клетки накапливаются, что формирует предрасположенность к развитию онкологии.
Биологические часы также контролируют выработку гормона мелатонина. Он играет важную роль в регулировании сна, действует как антиоксидант, устраняя повреждения ДНК. Если сбиваются циркадные ритмы, снижается выработка мелатонина и повышается риск развития онкологии.
Нарушение пищеварения
Время принятия пищи, скорость обменных процессов могут влиять на развитие рака органов пищеварения. ЖКТ любит предсказуемость, поэтому любые нарушения природного режима негативно отражаются на его здоровье.
Влияние на гены
Биологические часы отвечают за активацию генов, которые защищают организм от раковых клеток. Если этот процесс нарушается, риск развития онкологии возрастает.
Воздействие на синхронизацию организма
Если нарушаются биологические часы, это влечет за собой негативные изменения во всех органах и, в свою очередь, становится причиной развития рака.
«Как возникают злокачественные опухоли под влиянием изменений циркадных ритмов, выяснили ученые Массачусетского технологического института. Они провели ряд исследований с мышами и обнаружили, что онкология у животных с нарушенными биологическими часами развивается активнее, а ее форма более агрессивная», — резюмирует врач Хамис Магомедова. — Чтобы снизить риск развития рака и поддержать здоровые биоритмы, нужно придерживаться рекомендаций по здоровому сну и отдыху, рациональному питанию, режиму дня и активному образу жизни».