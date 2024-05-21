Ученые уверены: между системной красной волчанкой и ночными кошмарами существует прямая связь. Многие люди начинают страдать от этих симптомов, особенно когда болезнь находится в стадии обострения. При этом некоторых пациентов лечат психотерапевты и даже психиатры, подозревая у них психоз или пограничное расстройство личности. Да, иногда это действительно так, однако некоторых все же стоит проверять и на аутоиммунные заболевания, заключили исследователи.