Ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона провели исследование, в котором сосредоточились на изучении ночных кошмаров. Эксперты также выделили такой симптом, как «дневные кошмары», под которыми подразумеваются периодические галлюцинации. Результаты их работы
В эксперименте приняли участие 676 человек, у всех была диагностирована красная системная волчанка. Ученые также привлекли к исследованию 400 врачей, которые лечат пациентов с различными аутоиммунными заболеваниями.
В ходе исследования команда ученых спрашивала людей о времени появления 29 различных неврологических и психических симптомов (таких как депрессия, галлюцинации и потеря равновесия). Участники также рассказывали, в каком порядке эти симптомы проявлялись, и описывали свое самочувствие.
Оказалось, что наибольшее количество добровольцев жаловались на проблемы со сном или ночные кошмары. Такая проблема была у трех из пяти человек. Ученые проанализировали их медицинские карты и выяснили, что кошмары стали мучить людей примерно за год до того, как у них диагностировали волчанку.
Более того, некоторые добровольцы сообщали и о «дневных кошмарах» (ученые решили использовать такой термин для обозначения галлюцинаций, чтобы у участников не было стеснения). Люди с волчанкой признавались, что галлюцинации их мучили на следующий день после увиденного кошмара.
«Это были яркие и очень изматывающие сны. Я видел, как с людей сдирали кожу, мне снились сцены убийств и прочие ужасы. Я просыпался в стрессе и не мог понять, что происходит. Потом выяснилось, что это все связано с волчанкой», — делится своей историей пациент из Ирландии.
Другие люди признавались, что чувствовали себя Алисой из Страны чудес. Им было стыдно говорить даже близким о своих ужасных снах и тем более о галлюцинациях.
Ученые уверены: между системной красной волчанкой и ночными кошмарами существует прямая связь. Многие люди начинают страдать от этих симптомов, особенно когда болезнь находится в стадии обострения. При этом некоторых пациентов лечат психотерапевты и даже психиатры, подозревая у них психоз или пограничное расстройство личности. Да, иногда это действительно так, однако некоторых все же стоит проверять и на аутоиммунные заболевания, заключили исследователи.
Как может проявляться волчанка
Болезнь с тысячью проявлений, которую обычный терапевт в поликлинике может и не разглядеть. Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, которое складывается в определенную клиническую картину у каждого по-разному.
Трудность диагностики связана с тем, что симптомы настолько типичны для других заболеваний, что спутать системную красную волчанку с другими распространенными болезнями очень просто. Врачу терапевту, как правило, необходимо время для того, чтобы заподозрить именно волчанку.