Даже окрашивание волос: онколог Магомедова перечислила 6 опасных салонных бьюти-процедур

Эту популярную салонную услугу многие считают безвредной, однако все не так просто. Мастер обрабатывает вьющиеся пряди специальным составом, чтобы они стали прямыми, послушными и шелковистыми. С этой целью на волосы наносятся активные химические вещества, которые опасны для организма. Самый токсичный компонент формулы — формальдегид. Он вызывает проблемы с дыханием, ожоги кожных покровов и глаз. Мастера, постоянно контактирующие с агрессивной смесью, серьезно рискуют заболеть онкологией. При частом воздействии на волосы вероятность появления злокачественных новообразований повышается более чем на треть.