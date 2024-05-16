Даже окрашивание волос: онколог Магомедова перечислила 6 опасных салонных бьюти-процедур

Заботясь о красоте тела, не стоит забывать и о его здоровье, ведь некоторые бьюти-процедуры могут нанести серьезный вред организму. Поэтому перед визитом в салон важно убедиться в квалификации мастера и безопасности методик и препаратов.
О реальных рисках ботокса, пилинга, татуировок и других популярных манипуляций рассказывает
Солярий: почти как солнце
Это миф, что искусственный загар не так вреден, как натуральный. Ученые доказали, что воздействие УФ-излучения в закрытом помещении провоцирует развитие различных видов онкологических заболеваний кожи. В США владельцы соляриев обязаны размещать на аппаратуре плакаты с предупреждением о рисках.
Кроме того, в солярии можно получить такие же ожоги, как от палящего солнца. А вот полезный витамин D под лампами не образуется, поскольку они дают другой тип света. Еще одна неприятная сторона солярия — формирование зависимости от загара: болезненное стремление иметь смуглую кожу иногда приводит к расстройствам психики.
Ботокс: эффективен, но небезопасен
Важно учитывать побочное действие этого токсина, который часто используется в косметологии. Главный риск — вероятность заболеть ботулизмом. Специалист, выполняющий процедуру, должен правильно рассчитать дозировку, знать анатомию лицевых мышц, в совершенстве владеть техникой инъекций, чтобы снизить риск тяжелых периорбитальных осложнений и других последствий для здоровья.
Введение ботулинического токсина противопоказано при индивидуальной непереносимости препарата, наличии некоторых хронических заболеваний, приеме определенных лекарств, например антибиотиков и антикоагулянтов. В период беременности и лактации также стоит отказаться от инъекций ботокса. Есть и возрастные ограничения для людей старше 75 лет.
Решаясь на такую манипуляцию, надо отдавать себе отчет, что ботокс — это токсин, то есть яд. Существуют летальные дозы этого вещества, которые трудно рассчитать точно в каждом конкретном случае. Трагичные последствия многократных процедур могут выражаться в неблагоприятном хроническом воздействии на внутренние органы.
Кератиновое выпрямление волос: агрессивная химия
Эту популярную салонную услугу многие считают безвредной, однако все не так просто. Мастер обрабатывает вьющиеся пряди специальным составом, чтобы они стали прямыми, послушными и шелковистыми. С этой целью на волосы наносятся активные химические вещества, которые опасны для организма. Самый токсичный компонент формулы — формальдегид. Он вызывает проблемы с дыханием, ожоги кожных покровов и глаз. Мастера, постоянно контактирующие с агрессивной смесью, серьезно рискуют заболеть онкологией. При частом воздействии на волосы вероятность появления злокачественных новообразований повышается более чем на треть.
Химический пилинг: устранение защитного барьера кожи
Этот косметический метод применяется для омоложения и очищения лица, эффективно отшелушивает отмершие клетки и борется с дефектами. При всех своих преимуществах процедура повреждает естественный жировой слой и делает лицо беззащитным. Вредное воздействие окружающей среды, особенно яркого солнечного света, увеличивает риск возникновения воспалений, раздражений и даже рака. Помимо того, неблагоприятные погодные условия негативно влияют на внешний вид кожи, делая ее сухой и тусклой. Такой ритуал красоты может превратиться в настоящее испытание для вашего организма.
Окрашивание волос: потенциальный риск рака груди
Известно, что многие женщины прибегают к этой процедуре достаточно часто, примерно раз в месяц. Корни волос постепенно отрастают, поэтому их необходимо регулярно подкрашивать. Кто-то предпочитает время от времени менять прическу, пробовать новые образы, следовать за капризной модой.
Доказано, что одна из самых популярных бьюти-процедур отрицательно сказывается на здоровье. Научные данные, которые были обнародованы в конце 2019 года в «Международном журнале о раке», выявили неприятные факты. Окрашивание волос всего раз в год на 9% увеличивает вероятность заболеть онкологией. Причем женщины африканского происхождения склонны к раку груди гораздо больше других. Продолжительность использования средства не имеет значения. Многие исследования в этой области подтверждают данные результаты.
Ученые также считают, что многие уходовые продукты для волос содержат тысячи токсичных компонентов, негативно влияющих на гормональный фон и жизненно важные процессы в организме.
Татуировки: канцерогенные пигменты
Чаще всего люди просят тату-мастера сделать черно-белое изображение на коже. Такой вариант наиболее опасен для здоровья: в черный краситель входят ингредиенты, провоцирующие развитие злокачественных опухолей. В его составе присутствует большое количество бензопирена. Сегодня он включен в перечень канцерогенных веществ по версии IARC — международной организации, которая занимается исследованием рака.
Медики и научное сообщество бьют тревогу: чернила для татуировок представляют реальную угрозу для людей. Наряду с токсичными компонентами, орнаменты на теле могут скрыть важные симптомы рака кожи, что помешает ранней диагностике смертельного недуга. Когда большая поверхность кожи покрыта рисунками, трудно заметить изменение пигментации и другие признаки онкологии. Поэтому на родинки и прочие проблемные места наносить татуировки не стоит.
Еще недостаток изображений на теле — разрушение рисунка со временем. Черный краситель довольно быстро теряет яркость, становится бледным и размытым. Этот процесс может сопровождаться появлением злокачественных новообразований на коже.