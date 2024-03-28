«Пилинг невест» и еще 6 процедур, которые за день приведут в порядок лицо и тело

Есть процедуры красоты, после которых нелишним будет взять отпуск. Не каждая готова ходить на работу с отеками, синяками или шелушащейся кожей. И уж тем более не стоит делать такие косметические манипуляции накануне важного мероприятия.
Однако существуют процедуры, после которых можно сразу отправляться на встречу — прямиком из кабинета косметолога.
Пилинг PRX
«Пилинг PRX называют „пилингом невест“. Сделав его накануне свадьбы, девушка ничем не рискует — наоборот, будете свежа, как и положено новобрачной, — рассказывает врач-косметолог Анна Лебедева. — Пилинг выравнивает цвет кожи, подсушивает небольшие воспаления и практически не дает шелушения».
Фотоомоложение
Процедура для тех, кто побаивается делать пилинг и при этом хочет выровнять цвет лица.
«Когда есть небольшие участки пигментации, которые чередуются с сосудистыми образованиями, можно воспользоваться фотоомоложением, — говорит наш эксперт. — Даже одна процедура способна сделать кожу менее реактивной, чувствительной, а курс из 5-6 сеансов поможет значительно снизить проявления купероза. При этом эффект заметен сразу после процедуры».
Биоревитализация Профайло
Еще одна так называемая «процедура обеденного перерыва».
«Через 10 точек врач вводит в кожу лица, шеи или рук 2 мл чистой гиалуроновой кислоты, которая сразу же начинает активно увлажнять дерму. Лучше всего процедура подойдет для обладательниц мелкоморщинистого типа старения или для девушек с сухой кожей», — советует Анна Лебедева.
Микротоковый массаж лица
«Даже одна процедура вернет коже активную микроциркуляцию и подарит ей второе дыхание», — говорит косметолог.
При этом не придется отмывать волосы от массажного крема или масла, как после обычного массажа. Здесь косметолог использует токопроводящий гель, который водорастворим, а главное, не портит прическу.
Контурная пластика
«Многие боятся делать данную процедуру из-за возможных синяков и отеков, но есть зоны, в которых осложнения случаются минимально. Это виски, скулы, подбородок и углы челюсти, — рассказывает эксперт. — Конечно, абсолютной гарантии нет. Однако впечатление от мгновенного омолаживающего эффекта перебьет недовольство небольшим синячком».
Бьютилайзер
«Привести фигуру в порядок за один сеанс, пожалуй, не получится, но добиться заметных успехов можно», — говорит косметолог.
Для этих целей эксперт советует аппаратный вибрационный массаж с инфракрасным излучением. Процедура позволит подтянуть кожу тела и убрать видимые проявления целлюлита. А значит, женщина будет чувствовать себя намного увереннее в открытых нарядах и купальниках.
Процедура Ароша
Слегка похудеть, чтобы уместиться в любимом платье. Такое возможно в кабинете косметолога.
«Если вопрос не только в неровностях тела, но и в отечности, на помощь приходит процедура Ароша, — рассказывает Анна Лебедева. — Комплекс включает пилинг тела, обертывание, прессотерапию и брашинг (массаж с помощью сухой щетки. — Прим. ред.). После такой процедуры можно потерять в объемах тела до 6 см».