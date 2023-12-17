Прыщи или угри появляются при нарушении работы сальных желез и их закупорке жировым секретом. Скопление кожного себума притягивает болезнетворные микроорганизмы с поверхности кожи, что рано или поздно провоцирует воспалительный процесс. Сильное воспаление способно менять структуру тканей, что в дальнейшем и приводит к формированию постакне . С проблемой также часто сталкиваются пациенты, которые любят выдавливать угри. В этом случае постакне развивается из-за механического травмирования кожи.