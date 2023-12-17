Угревая сыпь, воспаленные прыщи — явления неприятные сами по себе. Но если они оставляют после себя видимые последствия — рубчики, пигментацию — и ухудшают внешний вид, это обидно вдвойне. Насколько реально устранить последствия акне, можно ли использовать домашние методы или лучше довериться врачу, посещать косметологические процедуры? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова, дерматовенеролог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Постакне — частая проблема
Постакне является одной из самых распространенных жалоб среди пациентов, посещающих кабинеты косметологов. Пигментация, застойные пятна, рубцы на месте прыщей придают коже неухоженный вид и оставляют не самые приятные воспоминания о подростковых проблемах с внешностью.
Почему возникает постакне
Прыщи или угри появляются при нарушении работы сальных желез и их закупорке жировым секретом. Скопление кожного себума притягивает болезнетворные микроорганизмы с поверхности кожи, что рано или поздно провоцирует воспалительный процесс. Сильное воспаление способно менять структуру тканей, что в дальнейшем и приводит к формированию постакне. С проблемой также часто сталкиваются пациенты, которые любят выдавливать угри. В этом случае постакне развивается из-за механического травмирования кожи.
Каким бывает постакне
Постакне проявляется по-разному — в зависимости от типа повреждения кожи. Иногда на месте прыщей образуются пигментные пятна коричневого или темно-желтого цвета. Такое происходит, если на травмированном участке усиливается выработка пигмента меланина.
Другая разновидность постакне — застойные пятна бордового или синеватого оттенка. Этот тип дефекта возникает из-за повреждения сосудов в области прыща. С застойными пятнами часто сталкиваются пациенты с чувствительными капиллярами и склонностью к куперозу.
Наконец, постакне нередко выражается в виде рубцов — атрофических или гипертрофических. В первом случае рубцы имеют форму углублений на коже, во втором — возвышаются над ее поверхностью.
Может ли постакне пройти само по себе
Постакне может пройти самостоятельно, если человек уделяет должное внимание уходу за кожей, пользуется солнцезащитным кремом и не увлекается выдавливанием прыщей. Однако зачастую для избавления от дефекта все-таки потребуется помощь косметолога, особенно если речь идет о рубцах или в тех случаях, когда постакне появилось уже давно.
Лечение постакне: проверенные методы
Стандартом в лечении постакне является сочетание косметологических процедур и качественного домашнего ухода, подбирать который опять-таки должен врач с учетом того, что проведено в клинике, и общего состояния кожи. В ежедневную бьюти-рутину стоит включить средства с кислотами: лосьоны, тонеры, пенки для умывания, сыворотки и т.д.
Хорошо зарекомендовали себя энзимные пудры. В состав таких средств входят натуральные растительные ферменты, которые обладают отшелушивающими свойствами. Они аккуратно удаляют омертвевшие клетки поверхностного слоя кожи, ускоряют ее обновление и дают осветляющий эффект. При этом энзимные пудры действуют мягко и не влияют на водный баланс кожи.
На первом месте — пилинги
Среди косметологических процедур на первый план выходят химические пилинги. В их состав входят разнообразные кислоты: молочная, миндальная, гликолевая, AHA и т.д. В отличие от домашних средств, концентрация активных веществ в профессиональных составах значительно выше. Они также часто содержат сложные комбинации компонентов, каждый из которых выполняет свою задачу.
Использовать профессиональные пилинги самостоятельно не рекомендуется, это может только ухудшить состояние кожи. Проводить процедуру должен опытный косметолог. Он же определяет и какое количество пилингов потребуется для устранения того или иного проявления постакне.
Подобрать аппаратные методики
Иногда можно задействовать и аппаратные методики — фототерапию или лечение лазером. Лазерная шлифовка показывает хорошие результаты в борьбе с рубцами. Однако здесь есть важный нюанс. Если речь идет о гипертрофических рубцах, перед началом курса процедур стоит пройти генетический тест на склонность к образованию рубцов. Если исследование подтвердит такую предрасположенность, от шлифовки лучше отказаться.