Правда ли, что от молочных продуктов появляются прыщи? Отвечает дерматолог

Некоторые взрослые постоянно едят йогурты, пьют кефир, молоко и при этом чувствуют себя отлично. Их не мучит тяжесть в животе, нет чувства распирания и вздутия. Для других же молочные продукты обладают совершенно иным эффектом: после очередного стакана молока появляется дискомфорт, в некоторых случаях даже диарея.
Пить молоко или не пить — это личное дело каждого, надо ориентироваться на собственные ощущения. Но убеждение, что молочные продукты обязательно провоцируют акне, точно можно считать ложным, говорит дерматолог.
Дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchoolЛичный сайт
«Молоко — продукт с уникальным предназначением. Оно участвует в запуске процессов роста малыша. Сигнальные системы, содержащиеся в молоке, стимулируют выработку гормона, вызывающего рост клеток, — инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1)», — рассказывает врач.
В подростковом периоде к действию ИФР-1 присоединяются половые гормоны. После того как мальчик становится юношей, а девочка — девушкой, количество мужских половых гормонов остается на одном уровне, а вот содержание ИФР-1 должно снижаться. Предполагается, что если этого у взрослых людей не происходит, то гормон может стать одним из факторов ухудшения течения акне.
Поэтому в теории принято считать, что обилие молока в рационе, даже безлактозного, может способствовать тому, что этого гормона в организме будет слишком много. Отсюда и такая неприятная проблема, как прыщи.
«Действие ИФР-1 на кожу практически аналогично влиянию мужских половых гормонов, которые и вынуждают большую часть из нас терпеть прыщи в юности. Он увеличивает сальные железы, повышает количество кожного сала», — поясняет дерматолог.
Исследования о связи акне и молока проводятся постоянно, но однозначных категоричных выводов нет до сих пор.
Например, исследования среди подростков, страдающих угревой болезнью, показывают, что уровень ИФР-1 действительно у них повышен, но он и в норме в пубертатном периоде выше среднего, так что роль молока в данной ситуации неоднозначна.
Еще одна важная деталь: молоко, согласно предположениям, в некоторых случаях может влиять на состояние кожи — проблем становится больше. Но оно точно не может считаться виновником появления прыщей!
Надеяться, что полный отказ от молочных продуктов полноценно очистит кожу без грамотного ухода и дерматологического лечения, точно не стоит.
Как избавиться от акне
Стоит прислушаться к рекомендациям дерматологов, которые научно подтверждены:
оценить в индивидуальном порядке, реагирует ли акне именно у вас на употребление молока;
если да, то в этом случае действительно стоит есть и пить как можно меньше молочки.
Поверьте, связь будет очевидна, заверяет дерматолог. Достаточно понаблюдать за собой несколько недель. Не забывайте про то, что вредить могут и обезжиренные молочные продукты. Они, вопреки заблуждениям, оказываются даже более вредными.
«Мы научились брать ценное у природы. Не лишайте свой организм основных источников кальция и белка, если в этом нет необходимости», — заключила врач.