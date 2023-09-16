Правда ли, что от молочных продуктов появляются прыщи? Отвечает дерматолог

В подростковом периоде к действию ИФР-1 присоединяются половые гормоны. После того как мальчик становится юношей, а девочка — девушкой, количество мужских половых гормонов остается на одном уровне, а вот содержание ИФР-1 должно снижаться. Предполагается, что если этого у взрослых людей не происходит, то гормон может стать одним из факторов ухудшения течения акне.