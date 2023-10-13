Подростки часто стесняются своих прыщей. Проблемы с уверенностью в себе акне могут вызывать и у взрослых. Казалось бы, в современном мире уже давно появился тренд на принятие любой внешности — бодипозитив. Однако последние исследования показывают: люди все еще обращают внимание на прыщи и могут из-за этого изъяна поменять отношение к вам.
Есть печальная статистика:
88% людей с дерматологическими проблемами считают, что именно их болезнь создает трудности в личной жизни;
83% признались, что кожные заболевания могли повлиять на решение о их трудоустройстве;
25% заявили, что им пришлось изменить профессиональную деятельность из-за проблем с кожей.
Результаты нового исследования были представлены в рамках Конгресса Европейской академии дерматологии и венерологии. Авторы работы следили за движением глаз 245 участников, средний возраст которых составил 32 года. Испытуемым дали в руки фотографии женщин — с нейтральными лицами, злыми или счастливыми выражениями лица. У части из них не было проблем с кожей, другие страдали от акне.
Группу из 205 респондентов также дополнительно попросили дать оценку личностным качествам людей на фото.
Люди с прыщами показались участникам исследования менее привлекательными и менее успешными. Более того, многие заявили, что человек с акне не внушает доверия. А еще респонденты пришли к выводу, что женщины с акне менее уверены в себе.
Интересно, что чаще всего подобные характеристики давали людям, у которых прыщи располагались на щеках, скулах и висках. Особенно любопытно, что даже снимки людей, у которых высыпания были почти на всем лице, вызывали более теплые чувства.
По мнению людей, высыпания именно в этих зонах выглядят наименее привлекательно и тревожно. Даже женщины со счастливым выражением лица, но с акне показались участникам опроса менее радостными, пишет издание
Кстати
Все мы слышали, что давить прыщ — не самая хорошая идея. Однако некоторые люди так сильно любят это делать, что в продаже даже появились своеобразные игрушки, имитирующие этот процесс.
Откуда вообще появляется страсть к подобному занятию? Как отмечают неврологи, эта вредная привычка не только может в перспективе навредить вашей коже, но еще и сама по себе выступает тревожным сигналом. Есть даже такое расстройство — дерматилломания. Страдают этим расстройством до 2% людей, из них около 75% — женщины. Чаще всего людей с подобным диагнозом тянет давить прыщи или вечером, или после пережитого стресса. О том, как лечить этот недуг и избавиться от привычки ковырять акне и болячки, можно прочитать ЗДЕСЬ.