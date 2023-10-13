Откуда вообще появляется страсть к подобному занятию? Как отмечают неврологи, эта вредная привычка не только может в перспективе навредить вашей коже, но еще и сама по себе выступает тревожным сигналом. Есть даже такое расстройство — дерматилломания. Страдают этим расстройством до 2% людей, из них около 75% — женщины. Чаще всего людей с подобным диагнозом тянет давить прыщи или вечером, или после пережитого стресса. О том, как лечить этот недуг и избавиться от привычки ковырять акне и болячки, можно прочитать ЗДЕСЬ.