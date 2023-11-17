Агрегаты молодости: поможет ли аппаратная косметология отложить поход к пластическому хирургу

Наиболее часто сейчас используются методики, которые рассчитаны на долговременное и явное омоложение. Как рассказала Юлия Куделько, врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Пирогова, это аппараты высокоинтенсивного сфокусированного ультразвукового воздействия — так называемый аппаратный SMAS-лифтинг, аппараты для игольчатого RF-лифтинга, аппараты лазерного воздействия, например Фотона, которые позволяют практически полностью провести фототермическую реконструкцию тканей лица и шеи.
врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники ПироговаКарточка эксперта
— На «Фотоне» и СО2-лазере «Дека» можно выполнять популярные процедуры лазерной шлифовки, и осень, кстати, идеальное время для начала курса, — добавила она. — Также отлично работают для омоложения, удаления пигментации и сосудистых патологий на лице и на теле аппараты фототерапии, например BBL.
Виктория Государенко, врач косметолог, дерматолог, трихолог сети медицинских клиник «Скандинавия», добавила, что чаще всего в кабинете профессионального врача косметолога выполняется лазерное лечение сосудов и пигментации, лазерные и гибридные шлифовки рубцов и кожи, методы, улучшающие качество кожи — микроигольчатый радиочастотный лифтинг и ультразвуковой лифтинг.
Сергей Стройков, основатель компании «АСВОМЕД» выделил четыре основных типа технологий, с которыми работают косметологи: лазерные, ультразвуковые, а также магнитную и миостимуляцию.
предприниматель, основатель компании «АСВОМЕД»Карточка эксперта
— Наиболее востребованные лазерные процедуры в эстетической косметологии направлены на борьбу с нежелательными волосами, — уточнил он. — Самая популярная процедура — лазерная эпиляция. Помимо этого, можно выделить удаление новообразований, различные шлифовки кожи, коррекцию пигментации. Есть и другие популярные процедуры — лазерное удаление сосудов или татуировок, ультразвуковые технологии, SMAS-лифтинг лица, тела для восстановления контуров — хорошая альтернатива пластическим операциям. Мио- и магнитная стимуляция работают как «пассивные физические нагрузки». Идет укрепление мышечной массы и формирование контуров тела.
Каждой проблеме — свой аппарат
Наиболее эффективна аппаратная косметология в устранении сосудистых патологий, пигментации, устранении атрофических рубцов, продолжила Виктория Государенко. Основной акцент и преимущество здесь — работа с качеством кожи.
Дерматолог, косметолог, трихолог клиники «Скандинавия»Карточка эксперта
— Мы можем работать и с морщинами разной глубины — как поверхностными, так и глубокими, можем осветлять лица, — говорит Юлия Куделько, — с помощью аппаратов можно убирать последствия неумеренного загара, уменьшать выраженность гиперпигментации. Можем работать с сосудистой сеточкой на лице, с розацеа, с последствиями акне, значительно уменьшать видимость рубцовых деформаций. Как правило, результат достигается после курса процедур: он может состоять из 2-3 посещений, либо быть более длительным.
— Лазерные шлифовки хорошо подойдут для коррекции возрастных изменений, а также несовершенствами рельефа кожи, — добавил Сергей Стройков. — Видимый эффект заметен после первой процедуры, но это травматичная процедура, ведь делается контролируемый ожог. Лазерная эпиляция в зависимости от фототипа кожи и волос за 5-10 сеансов полностью удалит нежелательные волоски. Вакуумно-роликовый массаж для тела за 10 сеансов формирует приятный силуэт и контуры, за счет усиления лимфодренажа улучшается качество кожи.
Две стороны
Основными преимуществами аппаратной косметологии Виктория Государенко назвала широкий спектр применения — для пациентов дерматологического и аллергического профиля, страдающих атопическим дерматитом и псориазом.
— Красота и здоровье становятся более доступными для пациентов с кожными заболеваниями, — уточнила она. — С помощью, например, фототерапии мы можем ускорить лечении розацеа и акне. Многие пациенты боятся что- то инъецировать, поэтому с помощью аппарата можно улучшить качество кожи и подтянуть ее, не прибегая к пластической операции или уколам. Недостатки аппаратной косметологии — противопоказания к проведению физиотерапевтических методик: у пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями, получающих химиотерапию, склонных к формированию гиперторофических и келоидных рубцов.
— Преимущество аппаратной косметологии — обширная доказательная база и научные исследования, — считает Сергей Стройков. — В связке с физиотерапией она даёт комплексный подход к целям клиента. Ее недостатки — высокая стоимость качественного оборудования и расходных материалов, так как в основном оно импортное. Когда меня спрашивают о стоимости оборудования, я всегда привожу пример из практики — иногда замена манипулы сопоставима с половиной стоимости аппарата.
Говорить о преимуществах аппаратной косметологии можно только рассуждая о решении какой-то конкретной проблемы, полагает Юлия Куделько. Преимущества в том, что это физиологичные методы, они основаны на знании того, как меняется лицо со временем и как можно справиться со старением в различных его слоях.
— Сейчас практически нет слоя, на который мы не могли бы подействовать аппаратами, разве что костная ткань, — говорит эксперт. — К недостаткам можно отнести то, что зачастую эффекта нужно подождать. Не все способны потерпеть, чтобы прийти к ошеломляющему финалу, хотя ожидание того стоит. Есть реабилитация, но если пациент соблюдает все рекомендованные врачом протоколы, использует необходимые наружные средства, не загорает и так далее, то период восстановления и какие-то неудобства сводятся к минимуму. Зачастую пациент вообще не выпадает из социума, продолжает жить и работать, как и до процедуры. Еще один недостаток, а скорее — особенность в том, что пациенты приходят к нам совершенно разные, и у большинства из них есть те или иные дефициты. И когда врач просит сдать анализы на общий белок, на уровень ферритина, начать принимать те или иные биологические добавки, чтобы коллаген синтезировался оптимально, то это не просто так, и к этому надо прислушиваться. Мы тоже хотим видеть изменения в лучшую сторону и максимально быстро.
Совместный эффект
Аппаратное воздействие нередко сочетают с другими косметологическими процедурами, чтобы добиться еще более заметного результата.
— Сейчас доступен большой спектр аппаратных методик, что позволяет успешно сочетать их с инъекционными методиками и подбором средств ухода за кожей, — продолжила Виктория Государенко. — Это дает нам преимущество в усилении эффекта в дерматологическом и косметологическом лечении. Косметологи имеют также большой опыт в дерматологической практике — это позволяет успешно комбинировать подбор аппаратных и инъекционных методик в лечении многих дерматологических патологий. Доктора могут предложить дерматологическим пациентам альтернативу, в случае аллергических реакций или побочных эффектов пациенту всегда помогут решить проблему. В многопрофильной клинике возможно совместное лечение с офтальмологами офтальморозацеа, симптома сухого глаза.
Как уточнил Сергей Стройков, грамотный врач подберет оптимальный протокол терапии, исходя из поставленного диагноза и результата, который хочет видеть пациент. Для подготовки к травмирующим процедурам врач пропишет курс стимулирующих и повышающих местный иммунитет кожи инъекций. При коррекции фигуры добавят липолитики, а для коррекции пигментации добавят мезококтейли с витаминами и пептидами.
— Если кожа дегидратирована, то есть гидрорезерв исчерпан, проще говоря — в ней мало влаги, то и клетки не будут работать на выработку коллагена, — пояснила Юлия Куделько. — Как рыба не будет ходить по суше, ей нужна водная среда, точно так же и чтобы прошли процессы восстановления коллагеновых, эластиновых структур, нашим клеткам нужен достаточный гидрорезерв. Помимо гиалуроновой кислоты, которая способствует его восстановлению, зачастую очень хорошо помогают справиться пептиды, аминокислоты, витамины. Всё это включено в инъекционный комплекс, который предлагают пациентам как для подготовки, так и для проведения аппаратных процедур. В сочетании мы можем обойтись меньшим числом инъекционных и аппаратных процедур, получить более выраженный, быстрый и долгосрочный результат.
Не торопиться к хирургу
По словам Юлии Куделько, так бурно, как аппаратная сфера, мало что развивается в косметологии. Появляются новые физиотерапевтические методы, способные достаточно заметно менять внешность так, чтобы остаться узнаваемыми, но более молодыми, как 5-10 лет назад.
— Появляются более усовершенствованные аппараты, тот же Ультраформер Mpt, с новой линейно распределенной по времени подачей импульсов, которые пациент раньше воспринимал болезненно. Теперь процедура проходит быстрее, а болезненность либо отсутствует вообще, либо она минимальна. Кроме того, аппараты, которые изначально были рассчитаны только на омоложение, сейчас дополняются функциями лечения пигментации, патологически расширенных сосудов и других медицинских проблем.
— На данный момент в России рынок аппаратных косметологических технологий находится на хорошем уровне, — говорит Сергей Стройков. — Перспективным направлением может стать применение лазерных технологий в эстетической гинекологии при должном развитии аппаратной составляющей.
Что касается оборудования, то косметологические аппараты из США и ЕС завозятся в Россию, но сроки поставки очень нестабильны, поэтому больше обращают внимание на производителей Израиля и Ближнего востока — например, Ирана.
— Несмотря на сложившуюся ситуацию, в нашем парке аппаратов современное оборудование, аппараты и лазеры проходят постоянное техническое обслуживание, — говорит Виктория Государенко. — Смело можно заявить, что есть надежные партнеры и перебоев с обслуживанием оборудования практически нет.
В целом эксперт считает, что за аппаратной косметологией большое будущее, так как некоторые проблемы — например, удаление сосудов и пигментации, лечатся только аппаратами. По ее словам, аппаратная косметология позволяет активно заниматься профилактикой возрастных изменений, работать с качеством кожи, а главное — отсрочить поход к пластическому хирургу.