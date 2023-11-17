Агрегаты молодости: поможет ли аппаратная косметология отложить поход к пластическому хирургу

— Сейчас практически нет слоя, на который мы не могли бы подействовать аппаратами, разве что костная ткань, — говорит эксперт. — К недостаткам можно отнести то, что зачастую эффекта нужно подождать. Не все способны потерпеть, чтобы прийти к ошеломляющему финалу, хотя ожидание того стоит. Есть реабилитация, но если пациент соблюдает все рекомендованные врачом протоколы, использует необходимые наружные средства, не загорает и так далее, то период восстановления и какие-то неудобства сводятся к минимуму. Зачастую пациент вообще не выпадает из социума, продолжает жить и работать, как и до процедуры. Еще один недостаток, а скорее — особенность в том, что пациенты приходят к нам совершенно разные, и у большинства из них есть те или иные дефициты . И когда врач просит сдать анализы на общий белок, на уровень ферритина, начать принимать те или иные биологические добавки, чтобы коллаген синтезировался оптимально, то это не просто так, и к этому надо прислушиваться. Мы тоже хотим видеть изменения в лучшую сторону и максимально быстро.