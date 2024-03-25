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Личный опыт: 5 правил, благодаря которым удалось похудеть на 71 килограмм

Дхрув Агарвала носил рубашки размером 3XL и весил больше 150 килограммов. Всего за два года ему удалось похудеть на 71 кг. Его давление и уровень холестерина вернулись в норму, проблемы с сердцем сошли на нет.

25 марта 20241
Личный опыт: 5 правил, благодаря которым удалось похудеть на 71 килограмм
Источник:

iStockphoto

В свои 53 года Дхрув Агарвала из Сингапура весил почти 152 килограмма. Мужчина носил вещи размера 3XL, даже неспешные прогулки ему давались с трудом. В феврале 2021 года после деловой поездки в Индию его сердце не выдержало: мужчину госпитализировали с сердечным приступом.

«Тогда, лежа на больничной койке, я твердо решил заняться своим здоровьем. Дал себе слово, что приду в форму и похудею», — вспоминает Дхрув.

Как только мужчину выписали из больницы и разрешили вернуться к привычному образу жизни, он стал искать истории людей, которым удалось похудеть на десятки килограммов. Он понял: это возможно, причем вернуться к здоровому весу получалось у тех, кто весил гораздо больше, чем он. И тогда Дхрув начал действовать.

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Во-первых, мужчина стал заниматься спортом. Однако он не ходил фанатично в зал каждый день, тренировки были 3 раза в неделю.

Во-вторых, он сделал упор на силовые упражнения. Ему требовалось не только избавиться от жира, но еще и нарастить мышечную массу. В этом мужчине помогли силовые сани. Это тренажер, который используется в подготовке хоккеистов, регбистов и атлетов, специализирующихся на функциональном тренинге. Конструкция снаряда проста: металлический каркас, но котором находится вес. Человек либо толкает сани вперед, либо тянет их за собой. В этом упражнении задействованы все группы мышц.

Личный опыт: 5 правил, благодаря которым удалось похудеть на 71 килограмм
Источник:

unsplash

«Это также фантастическая кардиотренировка, которая повышает частоту сердечных сокращений и задействует все тело. Вы не только худеете, но и повышаете свою выносливость - следовательно, можете тренироваться все дольше и дольше», — говорит Дхрув.

В-третьих, мужчина много гулял. Каждый день он проходил по 12 тысяч шагов, это уже стало его привычкой.

Четвертое правило: Дхрув отказался от алкоголя. Он не позволял себе даже банку пива по вечерам пятницы или крепкие напитки в честь праздника.

И пятый важный принцип: он стал есть часто, но мало. В его ежедневном рационе обязательно был белок (курица, рыба или яйца), а также овощи.

«В какой-то момент я понял, что могу есть все, что хочу, просто контролируя порции. В моем меню была и вредная еда, но я всегда помнил о мере», — говорит мужчина.

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Такой режим помог мужчине измениться до неузнаваемости. За два года он похудел на 71 килограмм, теперь он носит рубашки размера М, а не 3XL.

Кроме того, у мужчины понизился уровень холестерина и сахара в крови, он перестал страдать от высокого давления, одышки, все проблемы с сердцем исчезли.

Дхрув признается: если бы не сердечный приступ, то он был так и не решился кардинально изменить свою жизнь. Но теперь он рад, что все сложилось именно так. В новом теле он чувствует себя прекрасно и не собирается бросать спорт и правильное питание.

Автор текста:Софья Хромова
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