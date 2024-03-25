Личный опыт: 5 правил, благодаря которым удалось похудеть на 71 килограмм

Во-вторых, он сделал упор на силовые упражнения. Ему требовалось не только избавиться от жира, но еще и нарастить мышечную массу. В этом мужчине помогли силовые сани. Это тренажер, который используется в подготовке хоккеистов, регбистов и атлетов, специализирующихся на функциональном тренинге. Конструкция снаряда проста: металлический каркас, но котором находится вес. Человек либо толкает сани вперед, либо тянет их за собой. В этом упражнении задействованы все группы мышц.