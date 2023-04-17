Без целлюлита, растяжек и лишних объемов: как привести тело в порядок с помощью косметолога

Какие способы сегодня для этого существуют, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».
Чаще всего людей беспокоят стрии (растяжки в области живота, бедер, груди, рук, промежности), дряблость кожи живота, внутренней поверхности бедер, внутренней поверхности плеча, рубцы различной этиологии и давности — посттравматические, послеоперационные, ожоговые и прочее. Проблемы, с которыми обращаются пациенты, перечислила Светлана Зорькина, врач-косметолог Клиники A3BEAUTE.
— Сюда же можно добавить локальные жировые отложения — живот, бока, бедра, области коленей, — продолжила она, — а еще высыпания и новообразования на теле: акне, гиперкератоз, папилломы, невусы, гиперпигментация участков тела. Реже от пациентов есть запрос на работу с интимной зоной — промежность, параанальная зона. Здесь проблемы те же: пигмент, рубцы, атония, потеря объёмов.
— Чаще всего к косметологу приходят, конечно, женщины, которых беспокоят целлюлит и неровности на бедрах, ягодицах, животе, руках, дряблость кожи, лишние сантиметры, несовершенство силуэта, отечность, дряблость (атония) мышц, — рассказывает Юлия Меретякова, врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Пирогова. — Также поводом для беспокойства становятся растяжки, рубцы, проступившие сосуды, возрастная пигментация на руках. Даже если женщина ведет активный образ жизни, регулярно посещает спортзал и следит за питанием, могут оставаться проблемы, которые решит только профессиональный врач-косметолог.
Современная высокотехнологичная косметология вполне в силах улучшить и поддерживать качество кожи тела. Как пояснила эксперт, за эластичность и упругость кожи отвечают белки коллаген и эластин. Их выработку, в свою очередь, обеспечивают клетки-фибробласты, которые после 30 лет делают это уже не так активно. Соответственно, кожа начинает терять привлекательный вид. Поэтому вся суть омолаживающих воздействий — стимулировать выработку собственного коллагена, чтобы избавиться от дряблости кожи и добиться лифтинг-эффекта.
Врач-косметолог, дерматовенеролог. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском островеКарточка эксперта
— Вторая проблема, которая особенно актуальна именно для тела, — это, конечно же, жировые отложения, — продолжила Юлия Меретякова. — Понятно, что тотального похудения в кабинете косметолога ждать не стоит, но вот проработать конкретные проблемные зоны (чаще всего это живот, бедра, ягодицы), выровнять кожу, улучшить лимфоток и микроциркуляцию — это вполне решаемые задачи. Труднее всего, пожалуй, работать с так называемыми жировыми ловушками — когда жировые клетки генетически расположены в локальных зонах и очень неохотно уменьшаются. Также займёт немало времени работа с сосудами, растяжками и рубцами.
У аппарата
Обеспечить стимуляцию выработки коллагена, компактизацию жировой ткани, улучшение лимфотока и циркуляции крови можно разными аппаратными воздействиями, уточнила Юлия Меретякова. Например, ультразвуковой лифтинг «Лифтера» совмещает в себе эффект подтяжки с выработкой коллагена за счет прогрева соответствующих волокон. Это дает мощную усадку и компактизацию жировой ткани благодаря уменьшению в размере адипоцитов — жировых клеток. По словам эксперта, эта технология также даёт мощный лимфодренаж. С её помощью прорабатывается внутренняя поверхность бедра, что невозможно, например, на LPG. Микровибрационный массаж «Эндосфера» воздействует на глубокие слои кожи, улучшая лимфоток и циркуляцию крови. Это в целом уменьшает выраженность жировых отложений и дает заметный результат в борьбе с целлюлитом, растяжками, морщинами и отеками. Также бороться с целлюлитом помогает EMTone — это сочетание RF-воздействия и ударно-волновой терапии.
— Процедуры с аппаратом EMSculpt и вовсе способны заменить изнурительные упражнения в спортзале, — добавила она. — Они помогают сделать тело подтянутым, проработать контуры, прокачать мышцы и уменьшить висцеральный жир — а это уже не только вопрос эстетики, но и здоровья. Более того, аппарат вызывает такие сокращения мышц, которых не добиться в спортзале. Пользуется популярностью у тех, кому по каким-либо показаниям нельзя качать пресс — например, есть проблемы со спиной. Что касается растяжек, рубцов и сосудов, мы справляемся с ними с помощью лазера и лазерной шлифовки — например, Fotona и Deka.
По словам Светланы Зорькиной, начинать нужно с устранения дефицитов изнутри, для чего есть инъекционные программы по восполнению гиалуроновой кислоты, аминокислот. Также существуют аппаратные способы воздействия и стимуляции выработки эластина и коллагена, уходовые, массажные программы, лимфодренаж.
— Если говорить о зонах тела, начиная от максимального к минимальному запросу, то это живот, внутренняя поверхность бедер, плеча, шея, локти, колени, — продолжила Светлана Зорькина. — Причем сложнее всего поддаются коррекции шея, руки — плечи, внутренняя поверхность бедер, а также проблема пигментации. Что касается процедур для похудения, можно выделить ручной массаж, лимфодренаж, обертывание, инъекционную мезотерапию, нитевое армирование, аппаратные процедуры LPG, «Эндосферу», вакуумный массаж, прессотерапию, лазерную терапию, термаж и прочее.
Аппараты против инъекций
При выборе процедур для лица пациент нередко теряется в выборе между аппаратными и инъекционными. Тот же вопрос может возникнуть, когда стоит цель привести в порядок тело. По словам Светланы Зорькиной, максимальный результат все же достигается совмещением, грамотно подобранным протоколом всех вариантов воздействия.
— Я бы не назвала это конкуренцией. Выбор предопределяет возможность доктора и клиники приобрести дорогостоящую «аппаратку», — говорит эксперт. — Если такая возможность есть, работают в основном на аппаратах, если нет — то существует огромный перечень программ, совмещающих мануальные, инъекционные, нитевые техники.
Из косметологических процедур, которые можно рекомендовать для похудения, эксперт отметила инъекции липолитических коктейлей, озонотерапию, карбокситерапию, криотерапию, прессотерапию.
— В косметологии по телу действительно преобладают аппаратные способы, — подтвердила Юлия Меретякова. — Инъекционные же применяются для коррекции объема и формы ягодиц. Минус таких процедур — они весьма дорогостоящие. Также применяются инъекции для коррекции атонии. Еще мы используем липолитики — препараты, расцепляющие локальные жировые отложения, — но тоже по показаниям и с осторожностью.
Сам себе не косметолог
Обилие доступных средств в интернете для косметологических процедур наводит на мысль, что можно справиться дома, а в клинику идти не обязательно. Юлия Меретякова подчеркнула: для «домашнего использования» не нужно применять ничего, что связано с инъекциями и к чему нет показаний от врача-косметолога. Если же говорить о портативных домашних аппаратах, то они просто не сравнимы по мощности с профессиональными. Соответственно, и видимого эффекта от них вряд ли можно ожидать.
— Косметология — это область медицины, и все инъекционные манипуляции выполняют врачи с высшим медицинским образованием, — добавила эксперт. — Мало того, что врач в специализированной клинике знает анатомию, расположение сосудов на теле, он еще и строго соблюдает нормы стерильности. Какая-то пылинка, попавшая под кожу, особенно при ослабленном иммунитете, может вызвать отек и даже воспаление. Не забываем и том, что препараты должны быть сертифицированными. Только так можно быть уверенным, что нормы безопасности соблюдены. Вряд ли вы будете просить лицензию, заказывая что-то в интернете. Помните, что это ваше тело и ваше здоровье, и любые манипуляции с ним должен выполнять только профессионал.
При этом никто не мешает ухаживать за телом дома самостоятельно. Из того, что можно делать в домашних условиях в рамках регулярного ухода, Светлана Зорькина отметила самомассаж — щёткой, массажной варежкой или же контрастным душем. Также не помешает скрабирование один раз в неделю, использование масел, кремов, масок для питания тела.