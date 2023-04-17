Без целлюлита, растяжек и лишних объемов: как привести тело в порядок с помощью косметолога

— Косметология — это область медицины, и все инъекционные манипуляции выполняют врачи с высшим медицинским образованием, — добавила эксперт. — Мало того, что врач в специализированной клинике знает анатомию, расположение сосудов на теле, он еще и строго соблюдает нормы стерильности. Какая-то пылинка, попавшая под кожу, особенно при ослабленном иммунитете, может вызвать отек и даже воспаление. Не забываем и том, что препараты должны быть сертифицированными. Только так можно быть уверенным, что нормы безопасности соблюдены. Вряд ли вы будете просить лицензию, заказывая что-то в интернете. Помните, что это ваше тело и ваше здоровье, и любые манипуляции с ним должен выполнять только профессионал .