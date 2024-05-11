Как освежить усталые веки: врачи назвали процедуры, которые точно помогают

При знакомстве с человеком мы в первую очередь обращаем внимание на его глаза. Ясный и открытый взгляд ассоциируется со здоровьем, активностью и успешностью.
Мешки под глазами и опущенные веки прибавляют лет и делают из нас глубоко уставших от жизни людей. Но можно ли освежить кожу вокруг глаз и устранить признаки усталости? Об этом нам рассказал Григорий Ибрагимов — дерматовенеролог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматовенеролог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Причины «эффекта усталых век»
Они могут быть разными — от особенностей генетики до недостатка сна. Свою лепту вносят постоянные переработки за компьютером, когда человеку длительное время приходится концентрироваться на экране.
Наконец, опущение верхнего века является классическим проявлением гравитационного птоза. Это часть процесса естественного старения, при котором кожа и подкожно-жировая клетчатка постепенно опускаются под воздействием гравитационной силы земного притяжения.
Начните с косметики
Бороться с «усталыми веками» многие пытаются с помощью косметических средств: специальных кремов, патчей, масок и так далее. Такие средства могут содержать полезные компоненты, но все равно дают лишь непродолжительный эффект.
Глобально проблему они не решат, а в некоторых случаях могут и навредить, особенно если увлекаться домашними рецептами красоты.
«Например, популярное протирание кубиками льда провоцирует спазмы кровеносных сосудов, может высушивать чувствительную кожу век и нарушать ее эластичность», — предупреждает врач.
Эффективные процедуры
«Для омоложения области век можно посоветовать посещение косметолога с разработкой поэтапного плана коррекции проблемы, и в дальнейшем нужно будет придерживаться комплексного подхода, — продолжает Григорий Ибрагимов. — Наилучшие результаты показывает сочетание аппаратных процедур и инъекционных препаратов — например, гиалуроновой кислоты, витаминных коктейлей или средств на основе ботулотоксина типа А».
Аппаратные методики
Среди аппаратных методик одна из самых рабочих — омоложение азотно-плазменной терапией. Как правило, процедуру выполняют на специализированном запатентованном аппарате NeoGen. Азотная плазма — это особый газ, насыщенный ионами разного заряда. Они равномерно прогревают слои кожи, не повреждая эпидермис. За счет этого в коже запускаются естественные процессы регенерации клеток.
«Метод отлично подойдет тем, кто боится уколов. Процедура проходит фактически безболезненно, поэтому зачастую пациентам даже не требуется анестезия. Азотно-плазменную терапию используют как для коррекции морщинок и начальной стадии птоза верхних век, так и для борьбы с пигментными пятнами, рубцами и шрамами», — поясняет эксперт.
Параллельно можно подключить микроигольчатый RF-лифтинг. Процедура ускоряет обмен веществ в коже, активизирует синтез нового коллагена, а еще сокращает длину уже имеющихся коллагеновых волокон, которые соединяют дерму и эпидермис. За счет их укорочения кожа становится более упругой и эластичной. При этом процедуру можно проводить даже на участках с очень тонкой и чувствительной кожей, в том числе на веках.
Эффект на 15 лет
При выраженных возрастных изменениях арсенала косметических средств может уже не хватить. Врачи советуют не бояться обращаться к пластическим хирургам. Это кардинально может улучшить внешность.
Пластический хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
«На помощь может прийти блефаропластика — пластика век. В зависимости от задач пациента, коррекция может затрагивать только верхние или нижние веки либо быть круговой, — рассказывает хирург Ильмир Галиев. — Блефаропластика считается одной из самых популярных операций в пластической хирургии. Чаще всего ее задействуют для борьбы с возрастными изменениями».
Кстати, блефаропластику делают и молодые люди. Часто показанием к вмешательству становятся особенности анатомии, которые могут смущать пациентов уже в юном возрасте — например, азиатская форма века или слишком глубокая носослезная борозда.
Коррекция верхних век занимает менее часа, комплексная круговая операция — не более двух часов. Если операция проходит под местной анестезией, вернуться домой пациенты, как правило, могут уже в тот же день. Если под наркозом — на следующие сутки.
«Выйти на работу после блефаропластики можно уже через неделю — десять дней, а оценить результат операции — примерно через месяц. Эффект от выполненной опытным хирургом блефаропластики сохраняется не менее 12–15 лет», — говорит Ильмир Галиев, пластический хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.