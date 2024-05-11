Как освежить усталые веки: врачи назвали процедуры, которые точно помогают

Параллельно можно подключить микроигольчатый RF-лифтинг. Процедура ускоряет обмен веществ в коже, активизирует синтез нового коллагена, а еще сокращает длину уже имеющихся коллагеновых волокон, которые соединяют дерму и эпидермис. За счет их укорочения кожа становится более упругой и эластичной. При этом процедуру можно проводить даже на участках с очень тонкой и чувствительной кожей, в том числе на веках.