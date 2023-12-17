Подтяжка век, уменьшение груди и еще 3 пластические операции, которые часто делают мужчины

Возрастные изменения, связанные с потерей тонуса кожи, тоже довольно частая причина обращения мужчин к пластическим хирургам. К наиболее популярным операциям, связанным с этой патологией, можно отнести блефаропластику — как верхнюю, так и нижнюю. Наиболее часто она выполняется в том случае, если у пациента имеется избыток кожи век, который меняет его взгляд. Иными словами, старит. Также поводом для подтяжки век может стать наличие жировых грыж, которые меняют взгляд пациента и добавляют ему десяток лет к возрасту.