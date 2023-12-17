Подтяжка век, уменьшение груди и еще 3 пластические операции, которые часто делают мужчины

Есть стереотип, что к пластике прибегают только те мужчины, которые вращаются в звездной тусовке: актеры, певцы, топ-блогеры или другие представители богемы. Но нет, вполне обычные мужчины тоже частые гости пластических хирургов. И те проблемы, с которыми они приходят, иногда даже не очень отличаются от женских.
Кстати, изменение размера полового органа — не самая частая причина для обращений, ее опережают другие запросы. Какие? Об этом «Доктор Питер» спросил у Елены Сазоновой, ведущего пластического хирурга клиники «АБИА».
Ведущий пластический хирург клиники «АБИА»
Чего хотят мужчины
Наиболее частые жалобы, которые предъявляют мужчины при обращении к пластическому хирургу, — эстетические недостатки, влияющие на их самооценку. К ним относятся как возрастные изменения, так и функциональные недостатки, такие как рубцы, доброкачественные новообразования и другие.
1. Пересадка волос
Многие мужчины страдают андрогенной алопецией (гормональное облысение), которая приводит к выпадению волос. Само по себе уменьшение количества волос старит мужчину и снижает его привлекательность. На помощь приходят пластические хирурги, которые выполняют пересадку волос.
2. Откачка жира
Липосакция — удаление жира, в особенности в сочетании с абдоминопластикой (подтяжка живота), — наиболее популярная операция не только среди женщин, но и среди мужчин. Как правило, причина ее — избыток жировой ткани в области «жировых ловушек», а также сильное похудение, в результате чего образуется так называемый жировой фартук. Он представляет собой растянутую кожу, которую не убрать консервативными методами лечения и активными спортивными занятиями.
3. Уменьшение груди
Нередко довольно молодые еще мужчины обращаются к пластическому хирургу с запросом исправить форму молочных желез, уменьшить грудь, устранив так называемую гинекомастию. Это заболевание характеризуется развитием молочных желез по женскому типу.
Коррекция этой патологии технически достаточно простая задача. Обычно заболевание связано с чрезмерным разрастанием жировой ткани. Впрочем, иногда патологическое разрастание имеет и железистая ткань. В данном случае важна консультация грамотного специалиста. Важно четко различать истинную и ложную гинекомастию и выбрать грамотную тактику хирургического лечения.
4. Избавиться от шрамов
Считается, что шрамы украшают мужчину, но некоторые грубые рубцы могут вызывать существенный психологический дискомфорт. В этом случае на помощь приходят пластические хирурги, которые с помощью местной пластики устраняют не только эстетические дефекты после травм различного характера, но и возвращают человека к полноценной жизни.
5. Обмануть возраст
Возрастные изменения, связанные с потерей тонуса кожи, тоже довольно частая причина обращения мужчин к пластическим хирургам. К наиболее популярным операциям, связанным с этой патологией, можно отнести блефаропластику — как верхнюю, так и нижнюю. Наиболее часто она выполняется в том случае, если у пациента имеется избыток кожи век, который меняет его взгляд. Иными словами, старит. Также поводом для подтяжки век может стать наличие жировых грыж, которые меняют взгляд пациента и добавляют ему десяток лет к возрасту.
Не надо стесняться
«Зачастую мужчины стесняются и считают неправильным обращаться к пластическим хирургам с целью коррекции эстетических изменений, — резюмирует врач Елена Сазонова. — Мнение, что пластические хирурги меняют внешность, является ошибочным. Главная задача пластического хирурга — вернуть пациенту ту внешность, при которой он будет чувствовать себя полноценным в обществе, тем самым избавив его от внутренних комплексов и функциональной неполноценности».