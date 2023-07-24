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Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт

На латыни «plasticus» — ваяющий, формирующий. Именно этим и занимаются пластические хирурги: иногда им приходится заново создавать части тела, изменять контуры и объемы, омолаживать или гармонизировать черты лица.

24 июля 2023
Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт
Источник:
Adobe Stock

По каким причинам петербургские пациенты приходят к таким специалистам и как выбирают хирурга, мы поговорили с врачами, которые работают в Клинике Пирогова. Она в этом году победила в номинации «Пластическая хирургия» премии «Частная медицина» портала «Доктор Питер». Напомним, этой же награды клиника была удостоена и в 2021-м.

Где эта клиника, где этот врач

Сейчас рынок частной пластической хирургии в Петербурге весьма насыщен и конкурентоспособен. Как же люди выбирают тут или иную клинику?

— С одной стороны, пластическая хирургия — это прежде всего руки врача, — говорит заведующий отделением пластической хирургии Клиники Пирогова пластический хирург Максим Барсаков. — Но с другой, такие моменты, как оснащение, расходные материалы, сервис, сопровождение пациента тоже важны, и частной клинике должного уровня нужно соблюдать все стандарты. Поэтому репутации и медицинского учреждения, и конкретного пластического хирурга неотделимы друг от друга.

Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт
Максим Барсаков, заведующий отделением пластической хирургии Клиники Пирогова
Источник:
пресс-служба Клиники Пирогова


Ещё один немаловажный момент при выборе специалиста: работы хирурга должны соответствовать эстетическим потребностям и предпочтениям пациента.

— Мы не делаем того, что в сиюминутном тренде, чего-то нарочитого, гротескного, эпатажного, — продолжает Максим Александрович. — Тело — это не одежда и не причёска, которые можно легко поменять. Результат должен получиться гармоничным, чтобы он радовал человека долгие годы, вне зависимости от каких-либо узких и не всегда здоровых тенденций. Мы возвращаем или подчёркиваем природную красоту тела и лица.

То же лицо, но моложе

Принцип естественности — это фирменный стиль клиники. Он используется и в таком востребованном направлении, как омолаживающая пластика лица. Для женщин, которые хотят сделать фейслифтинг, один из главных страхов: а не буду ли я выглядеть после этого перетянутой, неестественной? Сохраню ли я своё лицо в прямом смысле слова?

Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт
Егор Парыгин, пластический хирург Клиники Пирогова
Источник:
пресс-служба Клиники Пирогова

— В омолаживающей пластике сейчас есть заметная тенденция — нативность, то есть естественность результата, — говорит пластический хирург Клиники Пирогова Егор Парыгин. — Женщины хотят получить своё лицо, только на 10 — 15, а иногда и на 20 лет моложе. И это возможно! Конечно, до сих пор в интернете гуляют фото неудачных подтяжек звёзд, но поймите: это было как минимум 20 лет назад, когда пластическая хирургия жила немного по другим принципам, а технологии фейслифтинга не были столь совершенны. Сейчас мы в силах возвращать молодость и красоту без следов вмешательства хирурга — даже швы будут абсолютно незаметны. Уже не говоря о полном отсутствии «эффекта маски».

В форму — после родов

Ещё одна тенденция — это возвращение к прежним формам женщин после родов, когда изменения тела могут быть значительными. Иногда кожа на животе растягивается и провисает, подобно фартуку. На груди есть определённые связки, которые после кормления младенца ослабевают, и если грудь потеряла форму, то упругость сама по себе уже не вернётся. Решить эту проблему призван комплекс Mommy makeover (дословно «преображение мамочки»).

Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт
Амит Хатри, пластический хирург Клиники Пирогова
Источник:
пресс-служба Клиники Пирогова

— Если 15 лет назад, например, мы имели дело в основном с увеличением груди у молодых девушек, то сейчас процент пациенток с подтяжкой (с имплантами или без) приблизился к 80%, — говорит пластический хирург Клиники Пирогова Амит Хатри. — Женщины хотят естественный объём и красивую форму, без каких-то перегибов. Помимо груди, после родов возникают эстетические проблемы в области живота — возможно, и лишний вес, который не уходит сам по себе. Когда-то мы разделяли три операции: маммопластику, абдоминопластику и липосакцию. Теперь же малотравматичные методики и качество анестезии позволяют нам проводить полный комплекс Mommy makeover за одну операцию. А это значит, один наркоз и одна реабилитация.

Здоровье в приоритете

Ещё один принцип работы Клиники Пирогова: если можно одновременно с красотой решить проблему со здоровьем — её решают.

Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт
Максим Барсаков, пластический хирург, в клинике
Источник:
пресс-служба Клиники Пирогова

— Например, при пластике носа нельзя руководствоваться только эстетическими запросами пациента, — уверен Максим Барсаков. — Если нос плохо дышит — а таких случаев очень большой процент, — то сначала я должен привести в порядок внутренние структуры и нормализовать носовое дыхание, а уже потом приступить к эстетической стороне. Эта операция называется риносептопластика, я выполняю её постоянно.

Убираем ловушки

Многие не подозревают, что пластическая хирургия — это не только тотальное изменение внешности. Сейчас многие люди следят за собой, за физической формой и питанием. Бывают ситуации, когда добиться идеала мешают так называемые жировые ловушки, от которых не поможет диета и упражнения. Также не убрать фитнесом и здоровым питанием «кожный фартук» на животе после резкого похудения или родов. Или, к примеру, девушке хотелось бы уменьшить объём на талии, а добавить его на ягодицах. И в таких случаях пластическая хирургия — идеальное решение, ведь врач доводит до совершенства силуэт, не прибегая к объёмному вмешательству.

Подробнее о том, в каких случаях можно прибегнуть к помощи пластического хирурга, и о примерах такого вмешательства можно прочитать в блоге «О здоровье» на сайте клиники.

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