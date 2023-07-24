Лучшая версия себя. Как пластическая хирургия помогает там, где не справляются диеты и спорт

По каким причинам петербургские пациенты приходят к таким специалистам и как выбирают хирурга, мы поговорили с врачами, которые работают в Клинике Пирогова. Она в этом году победила в номинации «Пластическая хирургия» премии «Частная медицина» портала «Доктор Питер». Напомним, этой же награды клиника была удостоена и в 2021-м.
Где эта клиника, где этот врач
Сейчас рынок частной пластической хирургии в Петербурге весьма насыщен и конкурентоспособен. Как же люди выбирают тут или иную клинику?
— С одной стороны, пластическая хирургия — это прежде всего руки врача, — говорит заведующий отделением пластической хирургии Клиники Пирогова пластический хирург
Ещё один немаловажный момент при выборе специалиста: работы хирурга должны соответствовать эстетическим потребностям и предпочтениям пациента.
— Мы не делаем того, что в сиюминутном тренде, чего-то нарочитого, гротескного, эпатажного, — продолжает Максим Александрович. — Тело — это не одежда и не причёска, которые можно легко поменять. Результат должен получиться гармоничным, чтобы он радовал человека долгие годы, вне зависимости от каких-либо узких и не всегда здоровых тенденций. Мы возвращаем или подчёркиваем природную красоту тела и лица.
То же лицо, но моложе
Принцип естественности — это фирменный стиль клиники. Он используется и в таком востребованном направлении, как омолаживающая пластика лица. Для женщин, которые хотят сделать фейслифтинг, один из главных страхов: а не буду ли я выглядеть после этого перетянутой, неестественной? Сохраню ли я своё лицо в прямом смысле слова?
— В омолаживающей пластике сейчас есть заметная тенденция — нативность, то есть естественность результата, — говорит пластический хирург Клиники Пирогова
В форму — после родов
Ещё одна тенденция — это возвращение к прежним формам женщин после родов, когда изменения тела могут быть значительными. Иногда кожа на животе растягивается и провисает, подобно фартуку. На груди есть определённые связки, которые после кормления младенца ослабевают, и если грудь потеряла форму, то упругость сама по себе уже не вернётся. Решить эту проблему призван комплекс Mommy makeover (дословно «преображение мамочки»).
— Если 15 лет назад, например, мы имели дело в основном с увеличением груди у молодых девушек, то сейчас процент пациенток с подтяжкой (с имплантами или без) приблизился к 80%, — говорит пластический хирург Клиники Пирогова
Здоровье в приоритете
Ещё один принцип работы Клиники Пирогова: если можно одновременно с красотой решить проблему со здоровьем — её решают.
— Например, при пластике носа нельзя руководствоваться только эстетическими запросами пациента, — уверен Максим Барсаков. — Если нос плохо дышит — а таких случаев очень большой процент, — то сначала я должен привести в порядок внутренние структуры и нормализовать носовое дыхание, а уже потом приступить к эстетической стороне. Эта операция называется риносептопластика, я выполняю её постоянно.
Убираем ловушки
Многие не подозревают, что пластическая хирургия — это не только тотальное изменение внешности. Сейчас многие люди следят за собой, за физической формой и питанием. Бывают ситуации, когда добиться идеала мешают так называемые жировые ловушки, от которых не поможет диета и упражнения. Также не убрать фитнесом и здоровым питанием «кожный фартук» на животе после резкого похудения или родов. Или, к примеру, девушке хотелось бы уменьшить объём на талии, а добавить его на ягодицах. И в таких случаях пластическая хирургия — идеальное решение, ведь врач доводит до совершенства силуэт, не прибегая к объёмному вмешательству.
Подробнее о том, в каких случаях можно прибегнуть к помощи пластического хирурга, и о примерах такого вмешательства можно прочитать в блоге «О здоровье» на сайте клиники.
Реклама, ООО «НИЛЦ «Деома», лицензия ЛО-78-01-01011 от 27 августа 2019 года