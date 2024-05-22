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А мы его топчем: сорняк, который лечит кашель, раны и бессонницу

Конец весны и начало лета — идеальное время для сбора листьев мать-и-мачехи. Эксперт рассказала, в чем польза этого растения и как правильно его заготавливать.

22 мая 2024
мать-и
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Сорняки — проблема для дачников, однако некоторые из этих растений очень полезны. Например, отвар из одуванчиков способен снизить холестерин, а пустырник, который также считается сорняком, помогает работе сердца.

Вот и сорное растение мать-и-мачеха спасает от многих проблем со здоровьем. Как его собирать, заготавливать и применять, узнали у эксперта.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Первые цветочки желтого цвета, напоминающие одуванчики, мы видим после таяния снега, это и есть мать-и-мачеха. Листья появляются позже и имеют характерную форму: снизу мягкие и пушистые («мать»), а сверху гладкие и холодные на ощупь («мачеха»), — рассказывает и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Мать-и-мачеха: полезные свойства

«В лечебных целях чаще используют листья мать-и-мачехи, однако и цветки имеют свои полезные свойства и применяются в народной медицине», — говорит наш эксперт.

Листья и цветы содержат вещества, которые уменьшают воспаление, что помогает при лечении бронхита и кашля. Используют растение и как отхаркивающее средство.

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«Листья мать-и-мачехи обладают способностью бороться с некоторыми бактериальными инфекциями, благодаря чему растение применяют для заживления ран и лечения кожных заболеваний, — рассказывает Ирина Лялина. — А настои и отвары из всех частей растения применяют для лечения экземы и дерматитов».

Полезен и чай из листьев и цветков мать-и-мачехи.

«Такой напиток оказывает мягкий успокаивающий эффект, что помогает при нервных расстройствах и бессоннице», — говорит эксперт.

Противопоказания

«Все есть яд, и все есть лекарство», — говорил доктор Парацельс, добавляя, что во всем важна дозировка.

«Мать-и-мачеха содержит пирролизидиновые алкалоиды, которые могут быть токсичными для печени при длительном употреблении в больших дозах. Поэтому использование этого растения должно быть умеренным и желательно под контролем врача», — предупреждает Ирина Лялина.

Кроме того, мать-и-мачеху нельзя применять кормящим и беременным женщинам, людям, страдающим алкоголизмом и заболеваниями печени.

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Сбор и заготовка

Цветки мать-и-мачехи собирают ранней весной, обычно с марта по апрель, когда листья еще не появились. А с мая по июнь можно заготавливать листья. В этот период они уже полностью развиты, но еще не начали стареть.

«Сбор растений для лечебных целей нужно проводить в экологически чистых местах, подальше от дорог, промышленных зон и сельскохозяйственных угодий, — говорит Ирина Лялина. — Собирать лучше на открытых солнечных местах в сухую погоду, утром после схода росы или вечером перед ее выпадением. Цветки срывают вместе с цветоножками, а листья аккуратно срезают ножом или ножницами, стараясь не повредить растение».

При сушке сбор раскладывают тонким слоем в тени на сквозняке или в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать специальные сушилки при температуре не выше 40 °C.

Высушенные листья и цветки держат в бумажных пакетах, тканевых мешочках или стеклянных банках с крышками в сухом темном месте. Срок хранения сбора — до одного года.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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