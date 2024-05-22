А мы его топчем: сорняк, который лечит кашель, раны и бессонницу

Сорняки — проблема для дачников, однако некоторые из этих растений очень полезны. Например, отвар из одуванчиков способен снизить холестерин, а пустырник, который также считается сорняком, помогает работе сердца.
Вот и сорное растение мать-и-мачеха спасает от многих проблем со здоровьем. Как его собирать, заготавливать и применять, узнали у эксперта.
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Первые цветочки желтого цвета, напоминающие одуванчики, мы видим после таяния снега, это и есть мать-и-мачеха. Листья появляются позже и имеют характерную форму: снизу мягкие и пушистые («мать»), а сверху гладкие и холодные на ощупь («мачеха»), — рассказывает и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Мать-и-мачеха: полезные свойства
«В лечебных целях чаще используют листья мать-и-мачехи, однако и цветки имеют свои полезные свойства и применяются в народной медицине», — говорит наш эксперт.
Листья и цветы содержат вещества, которые уменьшают воспаление, что помогает при лечении бронхита и кашля. Используют растение и как отхаркивающее средство.
«Листья мать-и-мачехи обладают способностью бороться с некоторыми бактериальными инфекциями, благодаря чему растение применяют для заживления ран и лечения кожных заболеваний, — рассказывает Ирина Лялина. — А настои и отвары из всех частей растения применяют для лечения экземы и дерматитов».
Полезен и чай из листьев и цветков мать-и-мачехи.
«Такой напиток оказывает мягкий успокаивающий эффект, что помогает при нервных расстройствах и бессоннице», — говорит эксперт.
Противопоказания
«Все есть яд, и все есть лекарство», — говорил доктор Парацельс, добавляя, что во всем важна дозировка.
«Мать-и-мачеха содержит пирролизидиновые алкалоиды, которые могут быть токсичными для печени при длительном употреблении в больших дозах. Поэтому использование этого растения должно быть умеренным и желательно под контролем врача», — предупреждает Ирина Лялина.
Кроме того, мать-и-мачеху нельзя применять кормящим и беременным женщинам, людям, страдающим алкоголизмом и заболеваниями печени.
Сбор и заготовка
Цветки мать-и-мачехи собирают ранней весной, обычно с марта по апрель, когда листья еще не появились. А с мая по июнь можно заготавливать листья. В этот период они уже полностью развиты, но еще не начали стареть.
«Сбор растений для лечебных целей нужно проводить в экологически чистых местах, подальше от дорог, промышленных зон и сельскохозяйственных угодий, — говорит Ирина Лялина. — Собирать лучше на открытых солнечных местах в сухую погоду, утром после схода росы или вечером перед ее выпадением. Цветки срывают вместе с цветоножками, а листья аккуратно срезают ножом или ножницами, стараясь не повредить растение».
При сушке сбор раскладывают тонким слоем в тени на сквозняке или в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать специальные сушилки при температуре не выше 40 °C.
Высушенные листья и цветки держат в бумажных пакетах, тканевых мешочках или стеклянных банках с крышками в сухом темном месте. Срок хранения сбора — до одного года.