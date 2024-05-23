Эти три продукта никогда не стоит есть с хлебом, и вот почему

Хлеб — один из самых популярных продуктов на нашем столе. Одни покупают его каждый день, другие демонизируют и считают самой неудачной пищей для худеющих.
Мы все в своей жизни хоть раз пробовали хлеб. Но уверены ли вы, что действительно все знаете про этот продукт?
Пять необычных фактов о нем рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
Правильный состав
Перед покупкой всегда лучше проверить состав хлеба. В него обычно кладут разнообразную муку, воду, соль, дрожжи или закваску. Иногда добавляют другие ингредиенты для вкуса: сахар, пряности, семечки или орехи.
Лучше брать хлеб, в составе которого мука грубого помола, цельнозерновая мука или дробленое зерно. Такой продукт плотнее, но вместе с тем и полезнее: в нем больше минералов, витаминов, пищевых волокон и аминокислот.
Кстати, чисто гречневого или миндального хлеба без добавок пшеницы быть не может: буханка просто не поднимется.
Теплый хлеб не так уж и хорош
Свежеиспеченный хлеб дурманит ароматом и хрустящей корочкой. Однако лучше все-таки дать буханке остыть. Дело в том, что горячая выпечка продолжает «дозревать», в ней продолжаются процессы расщепления крахмала.
В нашем организме мякиш еще горячего хлеба превращается в клейкую плотную массу. Этот комок не сможет нормально пропитаться пищеварительными соками. В итоге в желудке запустятся процессы брожения, повышение кислотности, вы ощутите тяжесть в животе.
Особенно опасно есть такой хлеб людям с болезнями желудка и пищевода, а также тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой. Лучше есть полностью остывший хлеб или подсушить его в тостере.
Не ешьте хлеб с этими продуктами
В пирожках с мясом, бутербродах с колбасой, тостах с рыбой и творожных ватрушках нет ничего необычного. Однако на самом деле хлеб довольно плохо сочетается с мясом, рыбой, молочными продуктами.
Продукты с высоким содержанием белка и хлеб с простыми углеводами в составе имеют разную скорость расщепления в желудке. И в большинстве случаев такая комбинация вызовет чувство тяжести и дискомфорта.
Молочные белки обладают своими особенностями усвоения. Именно поэтому вместе с хлебом они могут спровоцировать повышенное газообразование и диарею.
Можно есть и на диете
Есть мнение, что худеющим нужно обязательно отказываться от хлеба и мучного. Однако на самом деле вы толстеете от профицита калорий, а не от конкретных продуктов.
С точки зрения пищевой ценности худеющим больше подойдут цельнозерновой хлеб, а также пшеничный и ржаной. 2-3 кусочка в день вполне могут стать частью сбалансированного рациона.
Отлично хлеб сочетается с овощами, паштетами, салатами, соусами. Если есть блюда с хлебом, вы сможете продлить чувство сытости, получить дополнительные витамины и клетчатку.
Подойдет и для детей
Если у ребенка нет ожирения или непереносимости глютена, хлеб не стоит исключать из детского меню. Чтобы малыш был энергичным, рос и развивался, важно поддерживать баланс сложных и простых углеводов. Желательно, чтобы не было слишком большого перевеса в сторону продуктов второго типа.