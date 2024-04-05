Как хранить продукты, чтобы они не портились: 7 способов, которые помогут сэкономить

Нельзя забивать морозильную камеру под завязку и укладывать продукты вплотную друг к другу. Это нужно для того, чтобы продукты не обменивались запахами, дольше могли сохранить свою свежесть и между ними оставалось пространство, где будет циркулировать морозный воздух. Кроме того, в забитой до отказа морозилке обычно забываются те продукты, что засунуты в дальние углы и к задней стенке. Они обычно хранятся дольше, чем положено по сроку, и есть их потом опасно.