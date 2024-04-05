Как хранить продукты, чтобы они не портились: 7 способов, которые помогут сэкономить

Подгнившие овощи, забродившие супы, заплесневевшие сыры, протухшие колбасы, просроченные консервы, крупы с жучками — все это зря истраченные деньги. Выбрасывать испортившиеся продукты — боль для многих домохозяек. Обычно это происходит потому, что люди закупаются впрок, но хранят еду неправильно.
Попробуем вместе с экспертом, патофизиологом Еленой Парецкой пересмотреть подходы к хранению и экономии.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Планируйте и практикуйте умный подход
Два этих постулата могут помочь вам покупать только те продукты, что вам действительно нужны, ходить по магазинам с выгодой и по максимуму использовать стратегические запасы, что есть практически в любом доме. В итоге можно хорошо экономить, позволяя себе более дорогие и более качественные продукты.
Итак, первое. Составьте меню на 7 дней вперед, продумайте, какие продукты нужны для всех блюд, закусок и десертов, потом на основании этого планируйте покупку продуктов. Это снизит риск сверхрасходов и порчи купленной еды.
Но не менее важными, чем покупки, будут и правила хранения продуктов.
1. В холодильник — не все
Многие продукты не выносят низкие температуры: картошка приобретает сладковатый вкус, бананы быстро темнеют, оливковое масло слоится, хлеб отсыревает и черствеет. Стоит хранить вне холодильника яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы.
2. Свобода в морозилке
Нельзя забивать морозильную камеру под завязку и укладывать продукты вплотную друг к другу. Это нужно для того, чтобы продукты не обменивались запахами, дольше могли сохранить свою свежесть и между ними оставалось пространство, где будет циркулировать морозный воздух. Кроме того, в забитой до отказа морозилке обычно забываются те продукты, что засунуты в дальние углы и к задней стенке. Они обычно хранятся дольше, чем положено по сроку, и есть их потом опасно.
3. Правильная расстановка по полкам
А как давно вы читали инструкцию к холодильнику и выясняли, какие полки в нем для каких продуктов предназначены? Никогда этого не делали? Попробуйте — и будете сильно удивлены. На разных уровнях холодильника температурные режимы разные, поэтому стоит для себя выяснить, куда нужно, а куда не нужно класть масло или яйца, овощи или колбасы.
4. Правильная упаковка
Если правильно упаковывать продукты или уже готовые блюда, им можно продлить свежесть либо, наоборот, сократить срок их годности. Самый вредный из способов хранения — это полиэтиленовые пакетики или пленка. Под ней очень быстро начинает образовываться конденсат, поэтому овощи начинают загнивать, сыр покрывается плесенью, а на мясных продуктах образуется слизистая пленка.
Пленка из полиэтилена может подойти только для того, чтобы на время закрыть емкости с готовыми блюдами, которые вы запланировали съесть в следующий прием пищи.
Овощи можно хранить без пакетов, рассыпав в деревянном или пластиковом ящичке, предварительно положив на его дно специальный коврик (антибактериальный).
Зелень нужно ставить в емкость с водой как букет.
Колбасы или сыры хранят, завернув в пергаментную бумагу, рыбу или мясо — в фольге.
Готовые блюда или консервы, которые вы вскрыли, храните в контейнерах из стекла.
Молоко перелейте в стеклянные банки или бутылки.
5. Товарное соседство
Чтобы не испортить еду и не смешать разные ароматы между собой, важно помнить о том, что некоторые продукты лучше не класть близко друг к другу. Это те из них, что издают сильный запах или поглощают запахи.
Также, согласно санитарным нормам, для предупреждения распространения кишечных инфекций запрещено хранить рядом сырые рыбу, мясо и уже приготовленные блюда.
Идеальный вариант — хранение продуктов группами: отдельно — мясные продукты, отдельно — молочку, отдельно — фрукты и овощи, отдельно — готовые блюда.
6. Не оставляйте в тепле
Важно вовремя помещать купленные продукты в холодильник, особенно скоропортящиеся, чтобы можно было продлить им срок годности. Если же речь идет не о холодных, а о горячих продуктах, их сначала нужно остудить до комнатной температуры и только потом ставить в холодильник — это предупреждает повышение температуры и влажности в камерах.
7. Регулярная ревизия
Для предупреждения распространения бактерий и плохих запахов стоит регулярно мыть камеры, протирать полки холодильника и раз в неделю проверять его содержимое, уточняя сроки годности, убирать испорченные продукты и выдвигать на видное место то, что нужно есть в первую очередь.