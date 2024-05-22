В Уфе молодая женщина, родив двойняшек, не смогла сама проснуться от наркоза

Врачи городского перинатального центра в Уфе столкнулись с очень редким клиническим случаем. К ним поступила 30-летняя беременная на плановую операцию кесарева сечения. По причине аллергии на другие виды обезболивания было решено принимать роды под общим наркозом.
Как рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, хирургическое вмешательство прошло без особенностей и на свет появились здоровые двойняшки.
Министр здравоохранения Республики Башкортостан
«После окончания операции врач-анестезиолог прекратил подачу наркоза, но дыхание не восстанавливалось, и девушку не могли отключить от аппарата ИВЛ. У пациентки отсутствовали сознание и мышечная активность. При этом была четкая реакция зрачков на свет, повысилось давление», —
Как выяснилось, проблема была в генетической мутации у женщины, которая приводит к снижению выработки фермента холинэстеразы. Его дефицит мешает быстрому расщеплению наркозного препарата в крови.
«Во время операции взяли кровь на содержание холинэстеразы, результат подтвердил ее дефицит. Симптомы этого заболевания развиваются только при проведении анестезии. На фоне препаратов у пациентов длительное время сохраняется мышечный паралич и неспособность к самостоятельному дыханию», — объяснил Айрат Рахматуллин.
В итоге врачи провели роженице специальный тест с введением антихолинэстеразных препаратов и через 35 минут сняли блокирующее действие анестетиков.
Сообщается, что сейчас молодая мамочка с новорожденными уже дома.
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