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В Уфе молодая женщина, родив двойняшек, не смогла сама проснуться от наркоза

Женщине делали операцию кесарева сечения под общим наркозом, так как у нее была аллергия на эпидуральную и спинальную анестезии. Однако после появления на свет двойняшек сама выйти из наркоза молодая мама не смогла.

22 мая 2024
чем отличается наркоз от седации
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Врачи городского перинатального центра в Уфе столкнулись с очень редким клиническим случаем. К ним поступила 30-летняя беременная на плановую операцию кесарева сечения. По причине аллергии на другие виды обезболивания было решено принимать роды под общим наркозом.

Как рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, хирургическое вмешательство прошло без особенностей и на свет появились здоровые двойняшки.

Айрат Рахматуллин

Министр здравоохранения Республики Башкортостан

«После окончания операции врач-анестезиолог прекратил подачу наркоза, но дыхание не восстанавливалось, и девушку не могли отключить от аппарата ИВЛ. У пациентки отсутствовали сознание и мышечная активность. При этом была четкая реакция зрачков на свет, повысилось давление», — описывает ситуацию глава регионального минздрава в своем телеграм-канале.

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Как выяснилось, проблема была в генетической мутации у женщины, которая приводит к снижению выработки фермента холинэстеразы. Его дефицит мешает быстрому расщеплению наркозного препарата в крови.

«Во время операции взяли кровь на содержание холинэстеразы, результат подтвердил ее дефицит. Симптомы этого заболевания развиваются только при проведении анестезии. На фоне препаратов у пациентов длительное время сохраняется мышечный паралич и неспособность к самостоятельному дыханию», — объяснил Айрат Рахматуллин.

В итоге врачи провели роженице специальный тест с введением антихолинэстеразных препаратов и через 35 минут сняли блокирующее действие анестетиков.

Сообщается, что сейчас молодая мамочка с новорожденными уже дома.

Чем отличается наркоз от седации, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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