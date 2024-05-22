В Уфе молодая женщина, родив двойняшек, не смогла сама проснуться от наркоза

Женщине делали операцию кесарева сечения под общим наркозом, так как у нее была аллергия на эпидуральную и спинальную анестезии. Однако после появления на свет двойняшек сама выйти из наркоза молодая мама не смогла.