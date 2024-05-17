Анестезиолог Ханахмедова раскрыла, чем отличается наркоз от седации

Во время седации анестезиолог делает внутривенную инъекцию седативного препарата. Врачи говорят, что эндоскопические исследования под седацией нередко более точны, так как человек во время процедуры ведет себя спокойно и специалист может детально все осмотреть. А чтобы не возникло осложнений, все то время, что длится обследование, анестезиолог должен быть рядом и следить за состоянием пациента.