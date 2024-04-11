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Даже если не болит: две категории здоровых людей, которым нужно пройти эндоскопию

Эндоскопия органов пищеварения — это их осмотр с помощью эндоскопа. Как правило, пациенты проходят такое обследование уже имея жалобы. Однако есть категории здоровых людей, которым также требуется эндоскопия.

11 апреля 2024
эндоскопия это, что такое гастроскопия, что такое колоноскопия, как проходит гастроскопия
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Видов эндоскопии множество. Но если нужно осмотреть органы желудочно-кишечного тракта, используют два его типа: гастроскопию (то самое обследование, когда нужно глотать лампочку) и колоноскопию.

Кому требуется пройти эти обследования? Как с помощью эндоскопии предупредить развитие рака? А главное, как пройти процедуру максимально комфортно? На эти и другие вопросы отвечает врач-эндоскопист.

Галина Николаева

Врач-эндоскопист клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском».

Как проводят эндоскопию

«Врач осматривает органы с помощью специального прибора — эндоскопа. Это гибкая трубка с микрокамерой, — рассказывает врач Галина Николаева. — В зависимости от объекта обследования мы выделяем два типа эндоскопии: гастроскопия — для пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, а также колоноскопия — для всей толстой кишки и конечных отделов тонкой кишки».

Эндоскопия — это больно?

«Это дискомфортно. Поэтому мы рекомендуем проходить исследования с использованием наркоза. Вы будете спокойно спать в течение процедуры, а затем легко проснетесь и вернетесь к своим делам», — отвечает врач.

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Однако после обследования под наркозом нельзя садиться за руль: внимание из-за перенесенной анестезии немного рассеивается. По этой же причине не стоит планировать поход к врачу в день публичного выступления или экзамена.

«Побочек после колоноскопии в виде коликов и вздутия живота точно не будет, — говорит Галина Николаева. — Во время процедуры мы используем инсуфляцию СО2 — расправляем просвет органа углекислым газом для осмотра. Такой метод повышает переносимость и безопасность вмешательства, что подтверждают и наши анестезиологи».

Что дает эндоскопия?

Современная аппаратура высокой четкости транслирует максимально точное изображение в обычном или белом свете и в режиме цифрового улучшения изображения i-scan.

«С помощью этой методики патологический очаг видно более четко, из него можно прицельно взять биопсию и получить более качественный результат», — говорит Галина Николаева.

Врач может сделать фото и видео патологических образований. Если обнаружится серьезная проблема, это позволит обойтись без повторной эндоскопии, а сразу планировать эндоскопическое или хирургическое лечение. Кроме того, с помощью фото и видео врач можно сравнивать изменения слизистой в динамике.

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Во время ЭГДС (эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ) можно провести забор материала для:

  • цитологического исследования;

  • определения лактазной недостаточности (наличия или отсутствия фермента, расщепляющего молочный белок);

  • исследования на бактерию Helicobacter pylori несколькими методами (экспресс- методом, методом ПЦР с определением патогенности этого микроорганизма и методом определения генов устойчивости к кларитромицину (основной препарат для антигеликобактерной терапии) или посевом материала на Helicobacter pylori с определением чувствительности к антибиотикам).

Во время колоноскопии врач-эндоскопист может:

  • удалить все полипы;

  • взять фрагмент тканей, которые выглядят подозрительно, для последующего гистологического исследования;

  • выявить начальные стадии воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), чтобы улучшить прогноз лечения.

Когда нужно сделать эндоскопию

«В первую очередь эндоскопия требуется, если ее назначил лечащий врач: гастроэнтеролог, проктолог, гинеколог, ЛОР или онколог для уточнения диагноза. Ведь многие опасные состояния ЖКТ (полипы или атрофический гастрит) протекают бессимптомно», — отвечает Галина Николаева.

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Но даже здоровым людям нужно пройти обследование в двух случаях:

  • вам исполнилось 40 лет, то есть пришла пора скрининга для профилактики онкозаболеваний пищеварительной системы;

  • если в семейном анамнезе есть рак ЖКТ, то скрининг нужно пройти на 10 лет раньше, с того момента, когда заболевание было выявлено у кровного родственника.

Как подготовиться к гастроскопии

«Если утром вам предстоит гастроскопия, учтите, что есть и пить до обследования нельзя, — предупреждает врач. — Последний прием пищи — это легкий ужин накануне вечером».

Кроме того, нельзя курить и рассасывать леденцы для свежести дыхания. Все это повышает слюноотделение и затрудняет врачу обзор.

Как подготовиться к колоноскопии

«Перед колоноскопией важно соблюсти трехдневную диету без клетчатки (зерен, фруктов, овощей и ягод). Кроме того, стоит выпить специальный очищающий препарат. Благодаря этому в зоне осмотра не будет желчи, слизи и кишечного содержимого, — говорит Галина Николаева. — Органы будут идеально чистыми, и от нас не укроется ни один, даже самый маленький полип, из которого в дальнейшем мог бы вырасти большой рак. Но мы не дадим ему такого шанса!»

Автор текста:Ксения Воронежцева
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