Даже если не болит: две категории здоровых людей, которым нужно пройти эндоскопию

«Перед колоноскопией важно соблюсти трехдневную диету без клетчатки (зерен, фруктов, овощей и ягод). Кроме того, стоит выпить специальный очищающий препарат. Благодаря этому в зоне осмотра не будет желчи, слизи и кишечного содержимого, — говорит Галина Николаева. — Органы будут идеально чистыми, и от нас не укроется ни один, даже самый маленький полип, из которого в дальнейшем мог бы вырасти большой рак. Но мы не дадим ему такого шанса!»