Хеликобактер пилори: 4 верных признака, что вредоносная бактерия поселилась в вашем организме

Хеликобактер пилори — это бактерия, которая при попадании в организм человека способна провоцировать различные заболевания пищеварительной системы. По статистике, микроорганизм есть более чем у половины населения Земли.
Но проблемы с желудком и серьезные осложнения она провоцирует далеко не у всех. Почему бактерия не всегда дает о себе знать и по каким признакам распознать ее наличие? Рассказывает Андрей Констанденков, ведущий гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Загадочная и неуловимая
У большинства людей хеликобактер пилори просто мирно сосуществует с естественной микрофлорой человека, никак не давая о себе знать. Важно понимать, что причинить вред коварная бактерия может лишь при определенных условиях — когда она активизируется, начиная агрессивно себя вести по отношению к хозяину.
При активизации бактерия поражает слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и вызывает в них воспаление. В результате у человека может развиться хронический гастрит — воспалительный процесс в стенке желудка, который периодически обостряется, или язва — дефект слизистой, где ткани буквально разъедает. В некоторых случаях язвы способны привести к опасным кровотечениям или перфорации стенок желудка, что грозит гибелью без немедленной помощи.
Четыре признака, что у вас может быть хеликобактер пилори
Симптомы хеликобактера пилори зависят от степени его активности и общего состояния организма. Нередко бактерия вообще никак не дает о себе знать — до тех пор, пока не спровоцирует воспаление.
Неравнодушные к своему здоровью люди не могут не задаться вопросом: возможно ли определить наличие инфекции без анализов? Проблема в том, что симптомы заражения бактерией неспецифичны. Иными словами, они характерны не только для хеликобактера пилори, но и для ряда других заболеваний пищеварительного тракта: гастрита, язвы, синдрома раздраженного кишечника, функциональной диспепсии. Тем не менее есть признаки, на которые стоит обратить внимание.
1. Голодные боли в желудке
Для хеликобактера пилори характерно ощущение тяжести в желудке и периодические боли в животе. После приема пищи у человека иногда возникает ощущение сильного переедания: живот словно распирает, может начаться отрыжка или изжога.
Со временем дискомфорт способен и вовсе привести к потере аппетита, когда интерес пропадает даже к самым любимым блюдам. Боли в животе также обладают отличительной особенностью: обычно они усиливаются на голодный желудок. Особенно плохо человек может чувствовать себя по утрам, до завтрака.
2. Нарушение работы кишечника
О хеликобактере пилори могут свидетельствовать и различные нарушения в работе кишечника. Насторожить должны как частые запоры, так и периодически возникающие приступы сильной диареи. Проблемы со стулом могут сопровождаться повышенным газообразованием и вздутием живота.
3. Рвота и тошнота
Один из наиболее характерных симптомов хеликобактера пилори — беспричинные приступы тошноты и даже рвоты. Причем пациента они настигают без каких-либо видимых причин. Так что, если вас периодически тошнит, но вы точно уверены, что не переедали и не могли ничем отравиться, — это однозначно повод обследоваться на наличие бактерии.
4. Слабость и проблемы с артериальным давлением
Длительный воспалительный процесс также влияет на состояние других органов и систем организма. Так, человек может страдать от перепадов артериального давления и приступов тахикардии — нарушения частоты сердечных сокращений. Иногда симптомы хеликобактера пилори напоминают проявления анемии. Сюда относятся слабость, головные боли, головокружение, обмороки, бледность кожи.
Чтобы знать наверняка
Для диагностики инфекции необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога и пройти дополнительные обследования. Например, сдать анализ крови или кала на антитела к хеликобактеру. Еще один метод диагностики — дыхательные тесты, когда наличие бактерии и продуктов ее жизнедеятельности проверяют в воздухе, который выдыхает человек.
Наконец, наиболее информативным исследованием считается биопсия, которую проводят при помощи желудочного зонда. Обследование отличается высокой информативностью и в целом не причиняет пациенту серьезного дискомфорта.