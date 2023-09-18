Хеликобактер пилори: 4 верных признака, что вредоносная бактерия поселилась в вашем организме

Неравнодушные к своему здоровью люди не могут не задаться вопросом: возможно ли определить наличие инфекции без анализов? Проблема в том, что симптомы заражения бактерией неспецифичны. Иными словами, они характерны не только для хеликобактера пилори, но и для ряда других заболеваний пищеварительного тракта: гастрита, язвы, синдрома раздраженного кишечника, функциональной диспепсии. Тем не менее есть признаки, на которые стоит обратить внимание.