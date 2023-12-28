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Этот возможный симптом рака желудка появляется за праздничным столом

Чем раньше вы обратите внимание на тревожные звоночки, тем больше вероятность, что болезнь находится только в начальной стадии. Заподозрить рак желудка не так просто, но вечерние посиделки как раз могут в этом помочь.

28 декабря 20231
Этот возможный симптом рака желудка появляется за праздничным столом
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iStockphoto

Никакая новогодняя неделя не обходится без богатого стола: оливье, селедка под шубой, мясо, птица, всевозможные закуски и бутерброды. Вкусно есть и проводить много времени с друзьями и близкими — главные составляющие праздника.

Безусловно, от обилия еды вы можете почувствовать тяжесть в животе и легкое недомогание. В Новый год сложно не переесть: вокруг столько всего вкусного! В этом случае паниковать не стоит. Чтобы самочувствие улучшилось, можно прислушаться к работающим рекомендациям врачей.

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Однако один симптом вас точно должен насторожить — это чувство сильной тошноты после еды. Оно обычно наступает резко и довольно в короткий срок, иногда все заканчивается рвотой. Это возможный сигнал рака желудка, который точно нельзя пропускать, особенно если он повторится несколько раз, говорят британские медики.

Как еще может проявляться рак желудка:

  • сильное вздутие после еды;

  • чувство сытости, даже если вы съели совсем чуть-чуть№

  • боль в животе;

  • сильная слабость;

  • отеки на теле;

  • постоянное ощущение кома в горле;

  • отсутствие аппетита;

  • частые диареи или запоры.

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Олег Кит
Онкология

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

По словам онколога Олега Кита, на ранних стадиях рак желудка может никак не проявляться — нет боли и веских поводов для тревоги. Однако опасная патология может заявить о себе и в тот момент, когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете. Обычно этому не придают значения, и очень зря.

Симптомы выглядят так:

  • у вас внезапно появилось чувство «задержки» при приеме пищи. Вам кажется, что еда остановилась где-то вверху живота;

  • вы заметили, что насыщение теперь происходит гораздо раньше. Вроде бы ничего не съели, а уже наелись.

Эти ощущения — главное, на что стоит ориентироваться. Если после еды вы понимаете, что вас сильно тошнит (или даже вырвало), то постарайтесь как можно скорее записаться к врачу. Безусловно, это может быть и вовсе не рак желудка, а одна из многочисленных патологий ЖКТ. Однако исключить самые опасные варианты нужно в первую очередь.

Триггеры рака желудка

Есть также несколько не совсем очевидных факторов риска, которые способствуют развитию рака желудка:

  • инфекция Helicobacter pylori;

  • избыточный вес и малая подвижность;

  • недостаточное употребление свежих овощей и фруктов (дефицит витамина С);

  • вторая А(II) группа крови;

  • высокое содержание нитратов в продуктах питания (например, 3,4-бензпиренов, выделяющихся при копчении мясных и рыбных продуктов).

Автор текста:Софья Хромова
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