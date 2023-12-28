Этот возможный симптом рака желудка появляется за праздничным столом

Никакая новогодняя неделя не обходится без богатого стола: оливье, селедка под шубой, мясо, птица, всевозможные закуски и бутерброды. Вкусно есть и проводить много времени с друзьями и близкими — главные составляющие праздника.
Безусловно, от обилия еды вы можете почувствовать тяжесть в животе и легкое недомогание. В Новый год сложно не переесть: вокруг столько всего вкусного! В этом случае паниковать не стоит. Чтобы самочувствие улучшилось, можно прислушаться к работающим рекомендациям врачей.
Однако один симптом вас точно должен насторожить — это чувство сильной тошноты после еды. Оно обычно наступает резко и довольно в короткий срок, иногда все заканчивается рвотой. Это возможный сигнал рака желудка, который точно нельзя пропускать, особенно если он повторится несколько раз,
Как еще может проявляться рак желудка:
сильное вздутие после еды;
чувство сытости, даже если вы съели совсем чуть-чуть№
боль в животе;
сильная слабость;
отеки на теле;
постоянное ощущение кома в горле;
отсутствие аппетита;
частые диареи или запоры.
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
По словам онколога Олега Кита, на ранних стадиях рак желудка может никак не проявляться — нет боли и веских поводов для тревоги. Однако опасная патология может заявить о себе и в тот момент, когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете. Обычно этому не придают значения, и очень зря.
Симптомы выглядят так:
у вас внезапно появилось чувство «задержки» при приеме пищи. Вам кажется, что еда остановилась где-то вверху живота;
вы заметили, что насыщение теперь происходит гораздо раньше. Вроде бы ничего не съели, а уже наелись.
Эти ощущения — главное, на что стоит ориентироваться. Если после еды вы понимаете, что вас сильно тошнит (или даже вырвало), то постарайтесь как можно скорее записаться к врачу. Безусловно, это может быть и вовсе не рак желудка, а одна из многочисленных патологий ЖКТ. Однако исключить самые опасные варианты нужно в первую очередь.
Триггеры рака желудка
Есть также несколько не совсем очевидных факторов риска, которые способствуют развитию рака желудка:
избыточный вес и малая подвижность;
недостаточное употребление свежих овощей и фруктов (дефицит витамина С);
вторая А(II) группа крови;
высокое содержание нитратов в продуктах питания (например, 3,4-бензпиренов, выделяющихся при копчении мясных и рыбных продуктов).