Этот возможный симптом рака желудка появляется за праздничным столом

Эти ощущения — главное, на что стоит ориентироваться. Если после еды вы понимаете, что вас сильно тошнит (или даже вырвало), то постарайтесь как можно скорее записаться к врачу. Безусловно, это может быть и вовсе не рак желудка, а одна из многочисленных патологий ЖКТ. Однако исключить самые опасные варианты нужно в первую очередь.