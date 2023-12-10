Держитесь в зеленой зоне: шкала сытости покажет, что вы наелись и пора остановиться

Если после обеда вас тянет в сон, значит, вы явно переели. А переедание — это не только временный дискомфорт в желудке, но и куда более серьезные проблемы со здоровьем. Как понять, что пора встать из-за стола? Смотрите на шкалу сытости.