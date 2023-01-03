Новогоднее застолье — настоящее испытание для наших желудков. Мало того, что многие предпочитают «копить аппетит», чтобы попробовать все возможные блюда за столом, так еще трапеза продолжается ночью — когда организм должен отдыхать. Отдельный момент — блюда новогоднего стола: сплошь залитые майонезом салаты, жирные закуски, жареное мясо и сладости.

Удержаться от соблазнов в праздник почти невозможно, но даже если это случится, за новогодней ночью последуют выходные и новые застолья с друзьями и близкими. Мало кто избежит такой проблемы, как переедание.

Как помочь желудочно-кишечному тракту и что делать, если вы обнаружили, что к концу праздников ваш желудок уже стабильно переполнен?