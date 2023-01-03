Новогоднее застолье — настоящее испытание для наших желудков. Мало того, что многие предпочитают «копить аппетит», чтобы попробовать все возможные блюда за столом, так еще трапеза продолжается ночью — когда организм должен отдыхать. Отдельный момент — блюда новогоднего стола: сплошь залитые майонезом салаты, жирные закуски, жареное мясо и сладости.
Удержаться от соблазнов в праздник почти невозможно, но даже если это случится, за новогодней ночью последуют выходные и новые застолья с друзьями и близкими. Мало кто избежит такой проблемы, как переедание.
Как помочь желудочно-кишечному тракту и что делать, если вы обнаружили, что к концу праздников ваш желудок уже стабильно переполнен?
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Как улучшить пищеварение
— Традиционный праздничный рацион вряд ли можно называть полезным, — признает врач Ирина Юзуп. — Однако ученые пришли к выводу, что однократное переедание не несет серьезного вреда здоровью. Намного хуже обстоят дела, если это повторяется снова и снова. Поэтому после длительного переедания во время праздничных застолий так важно уделить время восстановлению. Тем более что для этого совсем не обязательно прибегать к радикальным мерам.
Чтобы восстановить пищеварение, нужно включить в рацион достаточное количество клетчатки, советует эксперт. Ею богаты овощи, фрукты, цельнозерновые каши. Если в организм поступает недостаточное количество клетчатки, пищеварительные процессы замедляются, что может выступать причиной запоров. Улучшить пищеварение также помогут следующие продукты:
чеснок;
ферментированные овощи (квашеная капуста);
яблочный уксус (им можно заправлять салаты, его добавляют в соусы и различные блюда; важно — он противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, ГЭРБ, непереносимости гистамина);
семена чиа (их обязательно нужно замачивать перед употреблением).
Восстанавливаемся после переедания
— Важно убрать из рациона продукты с усилителями вкуса, копченые, жареные и жирные блюда, сладости, сдобу и выпечку, — отмечает Ирина Юзуп. — Многие в стремлении сбросить лишние килограммы, набранные за время праздников, и вовсе отказываются от еды. Вместо того, чтобы голодать, необходимо уменьшить объем порций и частоту приемов пищи. Если этого не сделать, организм включится в «режим сохранения», что приведет к накоплению жировых отложений.
На время восстановления после переедания стоит отказаться и от крепкого чая, кофе, алкоголя, газировки, советует эксперт.
— Эти напитки можно заменить свежевыжатыми соками из моркови и сельдерея, зеленым или травяным чаем без сахара. Необходимо соблюдать питьевой режим, что позволит поддерживать оптимальный обмен веществ, — говорит нутрициолог.
Также, чтобы побыстрее прийти в себя после длительных застолий, необходимо восстановить режим сна. Засыпать нужно не позднее 23 часов, а продолжительность сна должна быть не менее 9 часов.
— Уделите время и физической активности, — рекомендует эксперт. — Совсем необязательно записываться в спортзал на интенсивные тренировки или бежать марафон. Восстановить организм помогут прогулки на свежем воздухе, массаж. Ежедневная зарядка по утрам поможет улучшить обменные процессы и перистальтику кишечника.
Прийти в норму помогут микроэлементы
— Кальций ускоряет обмен веществ, активирует ферменты, которые участвуют в сжигании жировых отложений. Он содержится в сыре, кунжуте, укропе, твороге, зелени, — рассказывает Ирина Юзуп. — Магний необходим для нормального обмена глюкозы и жиров, он снижает уровень плохого холестерина. Содержится в жирных сортах рыбы, тыквенных семечках, миндале, перловке. Важно! При наличии сопутствующих заболеваний необходимо заняться их коррекцией, а после уже можно придерживаться каких-либо рекомендаций по питанию.
Кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН)
Как не переедать в праздники — советы диетолога
Не ставьте на стол «всё лучшее сразу», делайте перемены блюд. Праздничный стол можно накрыть заранее ко времени ужина. Если застолье продолжается — оставьте к шампанскому на столе фрукты, лёгкие закуски, овощные салаты или просто нарезанные овощи, а также десерты, чтобы к полуночи стол не опустел. Разделите продукты для новогодней трапезы на несколько дней.
Если без священных оливье, селёдки под шубой и прочих блюд, доставшихся от советской эпохи, совсем не обойтись, замените тяжёлые ингредиенты на более лёгкие: картофель на авокадо, солёную докторскую колбасу на отварную куриную грудку или индейку, а вместе с солёными огурцами используйте свежие. Экспериментируйте с ингредиентами.
Не жарьте, а запекайте мясо с минимальным количеством масла, гарниры делайте простыми, без майонеза и сложных соусов.
Чтобы избежать пищевых отравлений, очень важно соблюдать правила хранения продуктов: использовать только свежие продукты, тщательно мыть фрукты и овощи, а также руки перед приготовлением пищи. Тщательно мыть разделочные доски и ножи, не покупать готовые салаты, а готовить их самостоятельно, но заправлять их только непосредственно перед употреблением в пищу. Не использовать посуду, в которой в сыром виде хранилось или мариновалось мясо.