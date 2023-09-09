Польза и вред опят: природный иммуномодулятор, но может провоцировать проблемы с желудком

Прежде всего этот вид грибов богат белком: на 100 г продукта приходится 2,2 г белка . Калорийность у опят при этом достаточно низкая, всего 20 калорий на 100 г. Этот гриб идеально подойдет худеющим: при низкой пищевой ценности он дает довольно продолжительное чувство сытости. Все благодаря клетчатке: в 100 г грибов содержится около 5 г пищевых волокон.