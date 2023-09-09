Польза и вред опят: природный иммуномодулятор, но может провоцировать проблемы с желудком

Осень — сезон «тихой охоты». Одними из самых известных и распространенных на нашей планете грибов считаются опята, они не способны расти только в регионах с вечной мерзлотой. Появляются они, как правило, группами на старых пнях и живых деревьях. В теории опята могут прорасти на картофеле или гладиолусах.
Что полезного могут дать опята человеку и кому есть их все-таки не стоит? Об этом рассказывают
Польза опят
Прежде всего этот вид грибов богат белком: на 100 г продукта приходится 2,2 г белка. Калорийность у опят при этом достаточно низкая, всего 20 калорий на 100 г. Этот гриб идеально подойдет худеющим: при низкой пищевой ценности он дает довольно продолжительное чувство сытости. Все благодаря клетчатке: в 100 г грибов содержится около 5 г пищевых волокон.
Кроме того, опята богаты магнием и калием — микроэлементами, очень важными для здоровья сердечно-сосудистой системы. Магний и калий помогают поддерживать нормальное давление, справиться с гипертонией и нормализовать сердечный ритм.
Также в этих грибах много железа, необходимого для поддержания гемоглобина. Особенно этот микроэлемент важен для женщин репродуктивного возраста. В 100 г опят есть 0,8 мг железа.
Еще один плюс опят — они могут действовать как природные антибиотики. Грибы используют для борьбы с кишечной палочкой и золотистым стафилококком. Кроме того, опята укрепляют иммунитет.
Наконец, этот продукт богат витаминами группы В. Они важны для нервной системы, репродуктивного здоровья и ЖКТ. Кроме того, при дефиците этих витаминов страдают кожа, волосы и ногти.
Кому нельзя есть опята
Несмотря на все полезные свойства, важно помнить о чувстве меры и не есть слишком много опят зараз. У людей со слабым желудком порция этих грибов может вызвать диарею или другие проблемы ЖКТ.
Людям с больными почками, печенью или ЖКТ опята лучше не есть. Также эти грибы не рекомендованы при подагре. Не стоит давать их детям до 10 лет, а до 13 лет стоит ограничиваться маленькими порциями.