Эта типичная ошибка при поливе может загубить цветы и весь будущий урожай

Когда на улице тепло или прохладно, то грядки и клумбы обычно поливают по вечерам. Совсем другая стратегия должна быть в жару, уверен эксперт. По его словам, в этот период лучше всего поливать огород ранним утром — с 5 до 9 часов. Именно в это время растения смогут забрать всю необходимую воду.