Эта типичная ошибка при поливе может загубить цветы и весь будущий урожай

Весь дачный сезон за грядками и клумбами нужно тщательно следить: вовремя удобрять, обрабатывать от паразитов, сорняков, а также хорошо поливать. Что касается последнего пункта, то он становится особенно актуален в жару. Некоторые саженцы не любят резкие перепады температур, солнце их может сильно обжечь, что существенно повлияет на будущий урожай.
По словам экспертов, огород и клумбы нужно оберегать от прямых солнечных лучей. Особенно стоит насторожиться, когда придет первая волна жары и воздух прогреется до 26 градусов и выше. Если есть возможность, то растения нужно спрятать от солнца. И, конечно, не забывать про регулярный полив.
«Поливать растения и правда очень важно. Но нужно знать, как правильно это делать. Одна из главных ошибок, которую вы можете допустить, — это начать полив в неподходящее время», —
Когда на улице тепло или прохладно, то грядки и клумбы обычно поливают по вечерам. Совсем другая стратегия должна быть в жару, уверен эксперт. По его словам, в этот период лучше всего поливать огород ранним утром — с 5 до 9 часов. Именно в это время растения смогут забрать всю необходимую воду.
«В противном случае начнется испарение влаги под палящим солнцем. Будете усиленно поливать днем — цветы и саженцы высохнут. Если же полив будет вечером, то это чревато грибковыми заболеваниями», — говорит Марк Лейн.
Полив ночью может привести к скоплению воды на поверхности почвы, вокруг корней и листвы, что приведет к росту грибков, гниению, появлению насекомых и даже гибели растения. Поэтому от этой затеи тоже стоит отказаться.
Если вы все еще занимаетесь посадками, то для растений в горшках стоит также выбирать правильный «реквизит». Откажитесь от пластиковых горшков: они быстрее притягивают тепло. Лучше всего подойдут изделия из глины и других природных материалов.
Еще один важный момент: не стоит также усиленно поливать дачный газон. Чтобы он оставался густым и зеленым, поливайте его так же, как и грядки с клумбами, то есть ранним утром. Это поможет избежать солнечных ожогов.
В жару не стоит стричь газон слишком коротко, ведь самое главное — это обеспечить преждевременное высыхание почвы. Поэтому пусть трава будет немного выше привычного какое-то время.
«Газон достаточно обильно поливать по утрам один раз в неделю. Так вы обеспечите почву необходимым количеством воды», — заключил эксперт.