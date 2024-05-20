«Как не умели астению лечить, так и не умеем»: можно ли победить постковид

«Тут есть очень много совершенно разнообразных подходов. И очень часто это базируется на ранней реабилитации, активной физической реабилитации и, конечно, на симптоматическом лечении, — заявил Салухов. — Но мы как не умели эту астению лечить, как не знаем, как с этим справляться у соответствующих уже очень невротизированных этим состоянием пациентов, так, в общем, и не умеем».