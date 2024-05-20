«Как не умели астению лечить, так и не умеем»: можно ли победить постковид

Считается, что до 10% и даже больше пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, «имеют право» на постковидный синдром, заявили врачи в рамках выступлений на VII медицинском форуме в Петербурге.
Может ли прививка от коронавируса избавить от постковида, помогает ли прием витамина D улучшить состояние и как вылечить изматывающий кашель? «Доктор Питер» послушал доклады терапевта, эндокринолога и инфекциониста.
Терапевт, эндокринолог, доктор медицинских наук, начальник Первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) им. академика Н.С. Молчанова, главный внештатный эндокринолог ФГБВОУ «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
По данным ВОЗ, «долгий ковид» — это новые признаки и симптомы на 4-8-й неделе после лечения острой фазы коронавирусной инфекции. 58% пациентов с постковидом жалуются на синдром астении и постоянную усталость. Среди жалоб — аносмия, низкая переносимость физической нагрузки, даже потеря слуха, отметил в своем выступлении Владимир Салухов из ВМА. По его словам, вакцинация и правда может снизить симптомы лонг-ковида.
«Были работы, которые показывали, что вакцинация приводила к минимизации лонг-ковида, но думаю, что это было не из-за специфического действия вакцины, а из-за меньшей тяжести или более легкого течения перенесенного COVID-19», — отметил он.
Как же избавиться от последствий коронавируса?
«Тут есть очень много совершенно разнообразных подходов. И очень часто это базируется на ранней реабилитации, активной физической реабилитации и, конечно, на симптоматическом лечении, — заявил Салухов. — Но мы как не умели эту астению лечить, как не знаем, как с этим справляться у соответствующих уже очень невротизированных этим состоянием пациентов, так, в общем, и не умеем».
Постковидный кашель лечится подъемом на высоту
«Мы провели еще одну очень интересную работу в отношении сухого, изматывающего кашля, который беспокоит пациентов длительное время после инфекции. Оказалось, что однократный подъем пациентов на высоту 3000 метров определял абсолютное нивелирование этой жалобы. Причем дифференциация между кашлевой формой бронхиальной астмы, которая ровно так же характеризовалась сухим кашлем, с пациентами, которые имели сухой кашель после ковида, показала, что это воздействие влияет только на постковидный кашель, а на астму не влияет. Таким образом, действительно здесь есть какой-то специфический механизм», — добавил Салухов.
Эндокринолог Центра Алмазова
По данным врача Центра Алмазова Арины Михайловой, нередко после ковида люди могут столкнуться с проблемами эндокринной системы.
«Исследование в Японии показало, что среди более чем 700 пациентов с постковидным синдромом в 6% случаев было впервые диагностировано новое заболевание, — рассказала врач на конференции. — И лидирующую позицию занимают именно заболевания эндокринной системы. Авторы исследования подчеркивают, что так широко встречающиеся чувства слабости, недомогания, астении требуют именно повышенного внимания с точки зрения скрининга и диагностики эндокринных нарушений, особенно среди пациентов более старшего возраста».
Витамин D и постковид
«Витамин D представляет собой большой интерес как некоторый модифицируемый фактор, который может позволить нам справиться с симптомами постковидного периода, в частности как раз той самой астении. И достаточно много авторов публикуют исследования, в которых показывают, что действительно витамин D ассоциирован с симптомами лонг-ковида», — рассказала также Арина Михайлова.
По ее словам, в Центре Алмазова проводились исследования на эту тему.
«Мы оценили распространенность дефицита витамина D у пациентов в постковидном периоде спустя 6-18 месяцев с начала госпитализации. Лишь у 19% пациентов отмечался нормальный уровень витамина D. Однако, проанализировав вклад дефицита витамина D в развитие постковидного синдрома, мы не выявили значимых ассоциаций дефицита витамина D с когнитивными нарушениями, нарушениями со стороны нервной и эндокринной системы».
Интересный факт о прививке от ковида
«Есть интересные данные, которые показывают, что подострый тиреоидит (воспаление щитовидной железы. — Прим. ред.) может возникать после вакцинации от COVID-19 и развивается практически в течение нескольких дней после этой вакцинации. Понятно, что причинно-следственная связь требует уточнения, однако мы в своей клинической практике тоже сталкивались с такими случаями».
Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. Павлова
О последствиях вакцинации
Комментируя ситуацию с отзывом вакцины от ковида от AstraZeneca, Дмитрий Лиознов сказал, что сейчас в целом подорвано доверие к мРНК вакцинам.
«Когда вакцины от ковида активно внедряли, мы всегда подчеркивали, что отдаленные эффекты этих препаратов сложно понять. Вакцины фактически с колес пошли в работу для применения в гражданский оборот, и оценивались только острые поствакциональные эффекты. Отдаленные же просто невозможно было оценить, ведь нужно несколько лет, чтобы это окончательно посмотреть. Поэтому вполне возможно, что AstraZeneca со своими особенностями, ведь в ней используется аденовирус шимпанзе», — отметил глава НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. Отметим, что в российском «Спутнике» использовался аденовирус человека.
Что происходит в России после массовых прививок от ковида, и вовсе сказать сложно, признает Лиознов. Ведь у нас в стране нет практики отслеживания симптомов после вакцинации.
«У нас нет культуры сообщения о проблемах после вакцинации, но в целом такая практика должна быть у врачей. И это касается не только вакцин, а любого препарата, который мы используем. Но нас этому не учат в институте, мы „плохо воспитаны“, но система эта развивается активно», — резюмировал Дмитрий Лиознов.