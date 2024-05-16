Конвергенция очень хорошо видна в новых возможностях, в том числе обследованиях пациентов. Мы сегодня не просто говорим о наличии опухоли у конкретного человека, мы сегодня изучаем гетерогенность отдельной опухоли у конкретного пациента. И судьба этого пациента будет зависеть не от типа опухоли, она будет зависеть от гетерогенности этой опухоли. Изучение одиночных клеток позволяет нам оценивать состояние самого пациента и эффективность терапии, прогнозировать лекарственный эффект, улучшать моделирование этих пациентов. И это не только онкология, где это уже внедрено и широко используется, это и сердечно-сосудистые заболевания. Мы можем спрогнозировать, что будет с атеросклеротической бляшкой, разовьется ли воспаление. Будет тромбоз или нет…