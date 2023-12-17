Полный гид по витамину А: чем опасен его недостаток и избыток, объясняет врач

Вторая доказанная польза витамина А — его влияние на состояние кожи. Варианты витамина А под названием «ретиноиды» входят в состав косметологических препаратов. Например, ретиноиды используются как одно из средств борьбы с акне, розацеа, воспалений и прочих ситуаций, причем используются как местные ретиноиды, так и системные. Но самое важное — витамин А входит в состав всех мембран. Он стимулирует выработку коллагена, то есть влияет на эластичность кожи, на предотвращение преждевременных морщин. Витамин А влияет на обновление клеток эпидермиса — поверхностного слоя кожи, который постоянно слущивается и обновляется. Без витамина А это обновление будет неэффективным. Он также нормализует выработку кожного сала.