Полный гид по витамину А: чем опасен его недостаток и избыток, объясняет врач

Витамин А — один из самых популярных, известных и базовых. Все знают, что он важен для кожи и зрения. Но что делать, если его вдруг не хватает? Почему так может происходить? Как выяснить причину дефицита и восполнить ее?
Почему нельзя прописывать самому себе витамин А как лекарство? Разбираемся с медицинским директором лаборатории «ЛабКвест» Ириной Терещенко.
Врач клинической лабораторной диагностики, к.м.н., медицинский директор «Ситилаб»
Доказанная польза
№ 1 — для глаз
Витамин А — это жирорастворимый витамин, самая главная и доказанная польза которого — участие в синтезе родопсина. Это зрительный глазной пигмент, который отвечает за адаптацию зрения к темноте и за различение цветов. Нормальное количество витамина А в организме снижает риски проблем с сетчаткой глаз и возрастной потери зрения.
№ 2 — для кожи
Вторая доказанная польза витамина А — его влияние на состояние кожи. Варианты витамина А под названием «ретиноиды» входят в состав косметологических препаратов. Например, ретиноиды используются как одно из средств борьбы с акне, розацеа, воспалений и прочих ситуаций, причем используются как местные ретиноиды, так и системные. Но самое важное — витамин А входит в состав всех мембран. Он стимулирует выработку коллагена, то есть влияет на эластичность кожи, на предотвращение преждевременных морщин. Витамин А влияет на обновление клеток эпидермиса — поверхностного слоя кожи, который постоянно слущивается и обновляется. Без витамина А это обновление будет неэффективным. Он также нормализует выработку кожного сала.
№ 3 — для иммунитета и женского здоровья
Витамин А очень важен для иммунной системы, он участвует в синтезе лейкоцитов — защитных клеток крови, антител. То есть витамин А участвует в борьбе с инфекциями.
И еще одна из функций витамина А — его влияние на репродуктивную функцию у женщин, защиту плода и развитие эмбриона. Все жирорастворимые витамины очень нужны для репродуктивной системы, поскольку гормоны включены в обмен жиров и сопутствующие витамины являются очень важными кофакторами. Так, мужчинам витамин А нужен для выработки сперматозоидов. А женщинам витамин А крайне необходим во время беременности, поскольку для развития плода постоянно нужны новые растущие клетки. Поэтому витамин А обязательно входит в состав поливитаминов для беременных.
Как мы получаем этот витамин
Витамин А поступает в организм двумя способами: непосредственно в виде ретинола — усваиваемой биологически активной формы, а также с каротиноидами. Это тоже активная форма, но, в отличие от ретиноидов, которые содержатся в продуктах животного происхождения, каротиноиды — это предшественники ретинола, получить их можно из продуктов растительного происхождения.
Самые известный каротиноид — бета-каротин. Это провитамин, который проходит с током крови через печень, основной орган системы детоксикации, и превращается в активный витамин А. Именно поэтому из двух известных путей коррекции дефицита первый — через употребление каротиноидов — самый долгий метаболический путь.
Как восполнить дефицит витамина А
Если у человека есть проблемы с печенью, то восстановить дефицит витамина А с помощью растительной диеты будет сложно. Если проблему дефицита нужно решить быстро, есть второй путь: дефицит восполняют либо продуктами животного происхождения, либо препаратами с витамином А — ретинолом.
Среди продуктов животного происхождения самый известный источник витамина А — это рыбий жир.
Витамином А также богаты печень, молочные продукты и яичный желток.
Растительные источники пищи, богатые каротиноидами, — овощи и фрукты желтых, оранжевых и красных оттенков: морковь, тыква, абрикосы, облепиха, хурма, манго.
Зеленые овощи и зелень не отстают от них по содержанию каротина. Это петрушка, укроп, шпинат, щавель, сладкий перец, брокколи, бобовые.
Много витамина А и в сухом шиповнике.
Человек на сбалансированном питании, даже если он жесткий веган, но употребляющий достаточное количество каротиноидов, может иметь хороший запас витамина А.
Норма потребления витамина А
Рекомендованная суточная норма потребления витамина А для мужчины — 900 микрограмм.
У женщин норма — 700 микрограмм в сутки.
Для беременных норма повышается несильно — 770-800 микрограмм в сутки, поскольку существуют риски токсического эффекта воздействия витамина А на плод, это нужно учитывать.
Норма для кормящих женщин не должна превышать 1300 микрограмм. У детей до года она составляет 300 микрограмм, а после года — 400.
Почему не хватает витамина А
Нехватка витамина А может развиться у людей, у которых выпадают три основных процесса: витамин А не поступает в организм, витамин А не усваивается и, наконец, он по какой-то причине куда-то выводится.
Основная причина, по которой витамин А может не поступать в организм, — это ограничения в питании. Допустим, человек убирает вообще все жирное либо продукты животного происхождения или голодает осознанно из-за перенесенных заболеваний или операций.
Витамин А может и не усваиваться — например, из-за нарушений в работе двенадцатиперстной кишки, печени и изменения кислотности желудочного сока. Обязательное условие для усвоения этого витамина — хорошее желчеотделение. Это правило действует для всех жирорастворимых витаминов: нет отделения желчи — нет усвоения витамина.
Если есть проблема с желудком, в резекции удален желудочный пузырь, либо в нем есть камни, либо очень густая желчь, есть любые проблемы с печенью, например жировой гепатоз, то витамины могут не усваиваться.
И третий процесс, приводящий к дефициту, — когда витамин А куда-то выводится, но не работает для организма — это беременность или кормление грудью.
К слову, вопреки популярному мнению, паразиты жирорастворимые витамины не едят, они предпочитают другую группу витаминов. Но паразитозы могут быть косвенной причиной дефицита витамина А из-за воздействия на печень или желудочно-кишечный тракт.
Как проявляется дефицит
Первой на дефицит среагирует кожа: она будет выглядеть плохо, станет безжизненной, бледной, будет плохо слущиваться эпителий, появятся микровоспаления, акне и другие неприятности. Резко проявятся морщины. Кожа буквально начнет приобретать «старый» вид. Долго заживающими ранками просигнализирует на дефицит эпителий. Ослабится защитный иммунитет: будут быстро возникать воспаления, могут проявляться грибковые инфекции.
Второй удар примет зрение: из-за снижения синтеза родопсина, который отвечает за адаптацию зрения к темноте, появится изменение ночного зрения, или «куриная слепота», так называемый крайний симптом дефицита витамина А. То есть днём человек видит, ночью определенное зрение есть, а вот в сумерках либо при плохом освещении зрение начинает резко падать. И наконец, снизится иммунитет, что приведет к частым респираторным заболеваниям, инфекциям и анемии.
Анализы на витамин А
Витамин А может накапливаться в депо — в печени, либо в жировой ткани. Если человек попадает в дефицит, то на несколько месяцев ему хватит запасов. Первое, что нужно обсудить с врачом, — что именно вам необходимо контролировать — непосредственно витамин А, либо каротиноиды. Обе эти формы можно сдать в лаборатории.
Но лучше всего контролировать сам витамин А: референсные значения для него очень узкие, создать дефицит или превысить норму очень просто. Если референсные значения низкие, это говорит о том, что запасов витамина в организме уже нет и дефицит нарастает. Случаи превышения референсных значений интерпретируются как токсическая реакция. И поскольку референс совсем небольшой, то контроль должен быть деликатный, так как превысить дозу витамина А до токсической довольно несложно.
Сигналы передозировки
Передозировка возможна только при приеме витамина А в лекарственной форме. «Переесть» витамин А с помощью тыквы, зелени или мяса невозможно. Организм регулирует его уровень по принципу обратной связи: чуть «переедается» с пищей — он начинает меньше всасываться. Если что-то «недоедается», организм восполнит дефицит из запасов в депо. И будет делать это очень долго, поскольку для организма этот витамин очень важный.
Передозировка лекарством будет проявляться сухостью и шелушением кожи, сильным зудом, сыпью, выпадением волос, мигренью, головокружением, болью в суставах, болезненной реакцией на яркий свет, незначительным повышением температуры.
Тяжелая степень интоксикации может сопровождаться тошнотой и рвотой, диареей, судорогами, параличом конечностей, воспалением роговицы глаз, повышением уровня холестерина в крови.
Почему нельзя пить витамин А без врача
Профилактическая доза витамина А должна подбираться только совместно с врачом и основываться не только на симптомах, но и обязательно на лабораторном контроле.
Самостоятельно нельзя прописывать себе витамин А, потому что есть особые случаи — например, избыток каротиноидов у курильщиков повышает риск рака легкого. Поэтому не только анализы и симптомы повлияют на выбор препарата и дозы. В любом случае решение принимает врач, просто так пить витамин А «для здоровья и красоты» очень опасно.