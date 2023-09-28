Кардиологи составили портрет молодого инфарктника: ему точно грозит сердечный приступ

Как выглядит человек, которому грозит инфаркт? Своеобразный портрет нарисовали ученые из Нижегородского университета Н.И. Лобачевского на основании исследований пациентов.
Картинка получилась объемная: врачи описали не только условные внешние особенности «молодого инфарктника», но и назвали данные из его медицинской карты, если бы она у него была, и даже симптомы, которые он почувствует при сердечном приступе.
Медики оценивали факторы риска, клиническую картину, показатели крови и даже особенности поражения коронарного русла пациентов с сердечным приступом.
«Молодой инфарктник»
На самом деле точного понятия, что такое «молодой» инфаркт миокарда, не существует. Ученые и врачи подходят к определению по-разному.
У нижегородских ученых
45-летний мужчина (у женщин в таком молодом возрасте инфаркт случается реже: их защищает гормон эстроген);
он, скорее всего, курит;
артериальное давление обычно в норме;
каждый третий — с ожирением;
у него, скорее всего, высокий уровень ЛПНП (плохого холестерина) и триглицеридов;
ЭКГ покажет более частое формирование зубца Q, указывающее на некроз в зоне ишемии.
Симптомы инфаркта у молодых
В 75% случаев молодые люди испытывали сильную боль в грудной клетке. Пожилые пациенты с инфарктом этот симптом ощущали реже.
У молодых также зафиксирован нетипичный вариант болевого синдрома: инфаркт вызывал боль в животе, правом подреберье и даже в области пупка.
Ученые полагают, что знание особенностей острого инфаркта у молодых поможет быстрее и проще выявлять патологии сердца и, главное, найти способы их предотвратить.
Как различить — это боль в сердце или нет
«Боли в сердце и грудной клетке могут возникать при физической и эмоциональной нагрузке, в силу погодных факторов. Человек ощущает перебои в работе сердца, его замирание», — ранее рассказал член-корреспондент РАН, профессор Филипп Палеев.
А вот неврологические боли длятся долго — 1-4 часа. Они связаны с определенным расположением, болевым местом. Если вы потрогаете себя в этом месте, нажимая на него, и почувствуете при этом резкое усиление боли, скорее всего, это мышечные боли. Подробнее читайте в материале «Доктора Питера».