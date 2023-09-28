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Кардиологи составили портрет молодого инфарктника: ему точно грозит сердечный приступ

Исследователи проанализировали данные пациентов и «нарисовали» портрет человека, которому еще в довольно молодом возрасте грозит инфаркт. Это поможет найти эффективные способы профилактики патологии сердца.

28 сентября 20231
Кардиологи составили портрет молодого инфарктника: ему точно грозит сердечный приступ
Исполняющая обязанности директора Института клинической медицины ННГУ Наталья Григорьева
Источник:
ННГУ/unn.ru/

Как выглядит человек, которому грозит инфаркт? Своеобразный портрет нарисовали ученые из Нижегородского университета Н.И. Лобачевского на основании исследований пациентов.

Картинка получилась объемная: врачи описали не только условные внешние особенности «молодого инфарктника», но и назвали данные из его медицинской карты, если бы она у него была, и даже симптомы, которые он почувствует при сердечном приступе.

Медики оценивали факторы риска, клиническую картину, показатели крови и даже особенности поражения коронарного русла пациентов с сердечным приступом.

«Молодой инфарктник»

На самом деле точного понятия, что такое «молодой» инфаркт миокарда, не существует. Ученые и врачи подходят к определению по-разному.

У нижегородских ученых получился вот такой вариант. Человек, которому всерьез угрожает сердечный приступ в молодом возрасте, выглядит так:

  • 45-летний мужчина (у женщин в таком молодом возрасте инфаркт случается реже: их защищает гормон эстроген);

  • он, скорее всего, курит;

  • артериальное давление обычно в норме;

  • каждый третий — с ожирением;

  • у него, скорее всего, высокий уровень ЛПНП (плохого холестерина) и триглицеридов;

  • ЭКГ покажет более частое формирование зубца Q, указывающее на некроз в зоне ишемии.

Кардиологи составили портрет молодого инфарктника: ему точно грозит сердечный приступ
Так может выглядеть молодой инфарктник. Это портрет, который нарисовала нейросеть согласно данным исследования
Источник:
Иллюстрация: Александр Чатикян/Midjourney
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Симптомы инфаркта у молодых

  • В 75% случаев молодые люди испытывали сильную боль в грудной клетке. Пожилые пациенты с инфарктом этот симптом ощущали реже.

  • У молодых также зафиксирован нетипичный вариант болевого синдрома: инфаркт вызывал боль в животе, правом подреберье и даже в области пупка.

Ученые полагают, что знание особенностей острого инфаркта у молодых поможет быстрее и проще выявлять патологии сердца и, главное, найти способы их предотвратить.

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Как различить — это боль в сердце или нет

«Боли в сердце и грудной клетке могут возникать при физической и эмоциональной нагрузке, в силу погодных факторов. Человек ощущает перебои в работе сердца, его замирание», — ранее рассказал член-корреспондент РАН, профессор Филипп Палеев.

А вот неврологические боли длятся долго — 1-4 часа. Они связаны с определенным расположением, болевым местом. Если вы потрогаете себя в этом месте, нажимая на него, и почувствуете при этом резкое усиление боли, скорее всего, это мышечные боли. Подробнее читайте в материале «Доктора Питера».

Автор текста:Анна Майская
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