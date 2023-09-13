Эти семечки мы выбрасываем на помойку, а они способны защитить нас от инфаркта

Существует мнение, что есть кожуру и семечки кабачков и баклажанов может быть очень опасно для здоровья: они якобы могут накапливать в себе вредные токсические вещества. Однако, по словам гастроэнтеролога, при желании кабачки и баклажаны вполне можно есть с семечками и кожурой. Более того, иногда именно эти части овощей отличаются высокой концентрацией полезных веществ. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.