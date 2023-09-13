Эти семечки мы выбрасываем на помойку, а они способны защитить нас от инфаркта

Многих из нас пугали в детстве: проглотишь арбузную семечко — оно прорастет в желудке, и в итоге плод будет у тебя в животе. Безусловно, взрослые в этот миф не верят. Однако остается вопрос: безопасно ли глотать арбузные семена?
Эксперты уверены: есть семечки не просто можно, но и нужно. Как отмечает диетолог Лорен Манакер, семена арбуза богаты питательными веществами и могут принести массу пользы для нашего здоровья.
В этих семечках есть марганец, фосфор, калий, фолиевая кислота, железо и цинк. Все эти вещества укрепляют нашу нервную систему, улучшают когнитивные функции, способствуют формированию костей и улучшают пищеварение.
По словам Кристины Мейер-Джакс, профессора питания в Северо-Западном университете медицинских наук, арбуз и его семечки содержат «ключевые антиоксидантные питательные вещества, которые поддерживают профилактику заболеваний и общее самочувствие».
Кроме того, в семечках есть жирные кислоты, способные снизить уровень вредного холестерина и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта.
Причем все это касается черных семян арбуза. Их тяжело жевать и вкус у них слабовыражен, однако это можно исправить, поджарив их. В таком виде они напоминают тыквенные семечки и смогут стать отличным вариантом полезного и некалорийного перекуса, пишет издание
Кстати
Существует мнение, что есть кожуру и семечки кабачков и баклажанов может быть очень опасно для здоровья: они якобы могут накапливать в себе вредные токсические вещества. Однако, по словам гастроэнтеролога, при желании кабачки и баклажаны вполне можно есть с семечками и кожурой. Более того, иногда именно эти части овощей отличаются высокой концентрацией полезных веществ. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
У тыквенных семечек давно сложилась репутация полезного продукта. И неспроста: они действительно помогают улучшить сон, повысить сердечный тонус, защищают от анемии очень полезны для мужского репродуктивного здоровья. Впрочем, есть у тыквенных семечек и свои противопоказания. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.