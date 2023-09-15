Работает как антенна: уролог рассказал, как неудачи в постели могут предупредить об инсульте и инфаркте

Этот случай произошел совсем недавно в Подмосковье. В тяжелом состоянии и без сознания скорая доставила в больницу 52-летнего мужчину. Оказалось, что неделей ранее он сыграл свадьбу и хотел быть на высоте в постели с молодой женой. А для этого начал принимать препараты для потенции, но и в алкоголе себе не отказывал.