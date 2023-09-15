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Работает как антенна: уролог рассказал, как неудачи в постели могут предупредить об инсульте и инфаркте

Эректильная дисфункция считается одним из ранних показателей проблем с сердцем и сосудами. А еще добавьте к этому любовные переживания, стресс от неудач, желание удивить любовницу с помощью стимуляторов — получается «комбо».

15 сентября 20231
эректильная дисфункция предвестник скорого инфаркта
Источник:
IStockphoto

Ученым удалось выяснить примерные сроки наступления сосудистой катастрофы при проблемах с эрекцией. Как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян, у 30-40% мужчин с тяжелой органической импотенцией инфаркт миокарда может наступить уже в течение последующих 3-5 лет. Причем для кого-то сердечный приступ станет смертельным, и такие случаи не редкость.

Медицина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

«Причина кроется в том, что половой орган мужчин ведет себя как антенна, улавливающая нарушения. Генерализованный атеросклероз поражает мелкие сосуды — капилляры — полового члена раньше, чем большие коронарные артерии. Поэтому эректильная дисфункция обычно возникает за 5-7 лет до инфаркта или инсульта и считается ранним показателем сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил специалист в своем телеграм-канале.

Еще одно исследование ученых из Германии показало связь эректильной дисфункции с возрастной макулярной дегенерацией глаза — поражением сетчатки.

«Ученые обнаружили, что дегенерация желтого пятна — области сетчатки, отвечающей за центральное зрение, почти всегда происходит в сочетании с проблемами эрекции. В этом случае объединяющим фактором обеих патологий служит поражение сосудов и нарушение кровообращения, которые сначала развиваются в половом органе мужчины, а только потом в глазах», — добавил Марк Гадзиян.

У всех этих заболеваний одинаковые причины и факторы риска: сахарный диабет, гипертония, атеросклероз. Однако, по словам уролога, эректильная дисфункция обычно возникает на 2-4 года раньше.

Поэтому при такой деликатной проблеме не стоит бежать в аптеку за виагрой или надеяться, что все само собой как-нибудь рассосется. Врач рекомендует мужчинам не стесняться и обращаться к специалисту, чтобы пройти полную диагностику организма.

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Этот случай произошел совсем недавно в Подмосковье. В тяжелом состоянии и без сознания скорая доставила в больницу 52-летнего мужчину. Оказалось, что неделей ранее он сыграл свадьбу и хотел быть на высоте в постели с молодой женой. А для этого начал принимать препараты для потенции, но и в алкоголе себе не отказывал.

Врачи выявили у молодожена алкогольную интоксикацию, а также высокий риск поражения печени и нарушения функций почек. Такое состояние могло привести к летальному исходу, говорили медики. По их словам, препараты для улучшения эректильной функции обычно снижают артериальное давление, тем самым повышая приток крови к половому органу у мужчин. А в сочетании с алкоголем они способны резко снижать давление, что может приводить к потере сознания.

Автор текста:Анастасия Романова
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