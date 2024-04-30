«Конечно, это не молоко в традиционном понимании, потому что его не производят животные, — рассказывает врач Кашух. — Это вытяжка из бобовых, злаковых, орехов. Их измельчают, заливают водой, а потом получившуюся жидкость процеживают, отделяя растительный жмых. В результате получается напиток, внешне похожий на жидкую эмульсию бело-кремового цвета. Добавляя воду, можно контролировать концентрацию и насыщенность вкуса напитка. Вкус этих напитков достаточно разнообразный, и они могут быть очень далеки от того, что мы привыкли называть вкусом молока».