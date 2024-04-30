Растительные аналоги молока давно перестали быть экзотикой. В любом магазине, даже самом небольшом, можно найти хотя бы пару вариантов растительного молока, которое продается наравне с традиционным продуктом от коровы. Напитки и блюда, приготовленные на основе растительного молока, предлагают большинство кофеен и ресторанов.
Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказывает, действительно ли орехово-злаковые заменители молока настолько полезны и стоит ли на них переходить.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Не молоко, а вытяжка
«Конечно, это не молоко в традиционном понимании, потому что его не производят животные, — рассказывает врач Кашух. — Это вытяжка из бобовых, злаковых, орехов. Их измельчают, заливают водой, а потом получившуюся жидкость процеживают, отделяя растительный жмых. В результате получается напиток, внешне похожий на жидкую эмульсию бело-кремового цвета. Добавляя воду, можно контролировать концентрацию и насыщенность вкуса напитка. Вкус этих напитков достаточно разнообразный, и они могут быть очень далеки от того, что мы привыкли называть вкусом молока».
Для веганов и людей с проблемами
В последние годы потребление растительных напитков заметно выросло. Веганам и людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок казеин они помогают разнообразить рацион: на растительном аналоге молока варят каши, делают напитки и десерты.
Кроме того, их выбирают, отдавая дань моде: есть распространенное мнение, что они полезнее коровьего молока.
«На самом деле животное и растительное молоко сложно сравнивать, они сильно отличаются по составу, у каждого есть свои плюсы и минусы. Не стоит полностью отказываться от коровьего молока без веских причин, в сбалансированном рационе лучше сочетать растительный и животный белок», — отмечает врач лаборатории «Гемотест».
Соевое — самое популярное
Самое распространенное растительное молоко изготавливают из сои. В нем почти столько же белка, сколько в коровьем, оно содержит лецитин и витамин Е. В напитках из злаков и орехов аминокислоты сбалансированы хуже, а протеина меньше.
В 100 мл миндального молока содержится всего 1 г белка, в овсяном — 2,4 г. В том и другом есть витамины Е и группы B, но почти полностью отсутствуют кальций и витамин D.
Овсяное молоко содержит глютен, поэтому оно может не подойти людям, у которых диагностирована целиакия.
Кокосовое молоко содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины В и Е, селен, железо и магний.
Во всех растительных напитках есть натуральная фруктоза и отсутствует холестерин.
Может вызвать аллергию
«Нужно помнить, что орехи и бобовые — сильные аллергены. Напитки из сои и миндаля могут вызвать сыпь, насморк, головную боль, отеки, сбои в работе желудка и кишечника. Поэтому в свой рацион их надо вводить осторожно, отслеживая реакции организма», — продолжает Екатерина Кашух.
Полноценной заменой коровьего молока растительные напитки являться не могут. Например, в детском питании рекомендуется использовать именно животное молоко, если у малыша нет непереносимости какого-либо из его компонентов. Оно хорошо усваивается и содержит все необходимые аминокислоты, отмечает специалист.
Калорийность отличается
Калорийность большинства растительных напитков чуть меньше, чем у коровьего молока (40–80 ккал на 100 г продукта) или аналогична ему. А вот кокосовое намного сытнее: в нем содержится около 230 ккал, так что кофе на таком молоке может заменить один из приемов пищи.
Кокосовое молоко содержит 24 г жира, а коровье — около 4 г. Кроме того, при производстве растительных напитков для улучшения вкуса нередко добавляют большое количество сахара. В результате продукт становится совсем не диетическим.
Лучше готовить самостоятельно
В идеале рекомендуется готовить растительные напитки самостоятельно. В таком случае можно быть уверенным в составе продукта и свежести компонентов, из которых он приготовлен. Но очень немногие могут позволить себе тратить время на такие кулинарные эксперименты.
«Тем, кто регулярно покупает растительное молоко в магазине, рекомендуется внимательно читать этикетку с составом и выбирать продукты без добавочного сахара», — отмечает Екатерина Кашух.
К слову, несомненный минус растительных напитков в том, что они стоят минимум в полтора раза больше обычного молока. А миндальное и кокосовое может быть в несколько раз дороже.