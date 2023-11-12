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Что будет, если кошка выпьет молоко: ответ знают далеко не все

В мультфильмах часто показывают кошек, лакающих молоко. Даже в рекламе полезный напиток из-под коровы рекламируют котики. Но можно ли своим питомцам давать этот продукт? Рассказывает ветеринар.

12 ноября 20232
кошка молоко
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iStockphoto

Кошка ест сметанку и пьет молочко — этот стереотип пришел из мультфильмов, в которых пушистики с удовольствием лакомятся ими из блюдечка и воруют сливки. Даже знаменитый и вполне современный диснеевский Кот в сапогах из «Шрека» просит в баре: «Молочка, порфавор…» — и быстро лакает его язычком из стакана.

Но можно ли кошкам молочные продукты? На вопрос отвечает ветеринарный врач.

Брюс Корнрайх
Ветеринария

Ветеринарный врач, кардиолог, преподаватель Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета, директор клиники

«Кошки — это млекопитающие, и в первые недели жизни они вскармливают детенышей собственным питательным молоком, — объясняет ветеринарный врач Брюс Корнрайх. — Но с возрастом способность переваривать лактозу, которая содержится в молоке, у кошек теряется. Это естественный процесс — эволюционная адаптация перехода к твердой пище. Так что большинство кошек в той или иной степени не переносят лактозу».

Есть и еще один компонент молока, который может вызвать у кошек своеобразную пищевую аллергию, — это белок казеин.

«У некоторых животных иммунная система не распознает казеин и поэтому на чужеродный белок у кошек может возникать реакция, — продолжает эксперт. — Правда, точно мы не знаем распространенности этой чувствительности».

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Что будет, если кошка выпьет молоко

На самом деле немного молока кошке может и не повредить, она вполне может его выпить. Но вводить это в регулярную практику не стоит, уверен врач.

«Поскольку лактоза не расщепляется, весь молочный сахар остается в желудочно-кишечном тракте кошки, — рассказывает Брюс Корнрайх. — Там он ферментируется, выделяя газ и притягивая воду. Как следствие, у кошки начинаются метеоризм и диарея. Высока вероятность, что после молока она начнет жидко ходить в туалет и сильно пукать. Все это доставит животному сильнейший дискомфорт».

Опасен не сам понос, а его последствия для животного, уточняет врач. Длительная диарея может привести к обезвоживанию и снижению уровня электролитов в крови.

«Если у кошки диарея случилась разово, не страшно, но когда она неоднократная, сохраняется больше двух дней, обязательно надо отвезти животное к ветеринару», — продолжает эксперт.

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Бездомным — тоже нельзя

Блюдечки, полные молока, которые оставляют сердобольные любители бездомных кошечек, — это зло. Так считает врач.

«Кошки — это хищники, — объясняет ветеринар. — Просто оставьте голодному животному немного влажного кошачьего корма и воды. Не обрекайте его на мучения, наливая щедрую порцию свежего молока. Наше стремление облегчить бездомным котикам жизнь на самом деле может причинить им страдания».

Что касается брошенных котят, то кормить их лучше специальными смесями с заменителем кошачьего молока, они разработаны специально для малышей. Но лучше перед этим проконсультироваться с ветеринаром.

Автор текста:Анна Майская
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