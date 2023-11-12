Что будет, если кошка выпьет молоко: ответ знают далеко не все

Кошка ест сметанку и пьет молочко — этот стереотип пришел из мультфильмов, в которых пушистики с удовольствием лакомятся ими из блюдечка и воруют сливки. Даже знаменитый и вполне современный диснеевский Кот в сапогах из «Шрека» просит в баре: «Молочка, порфавор…» — и быстро лакает его язычком из стакана.