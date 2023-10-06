Но согласны ли врачи с тем, что грудное молоко так полезно для взрослого человека? Медики считают, что его нужно оставить малышам: они нуждаются в иммуноглобулинах, а вот для взрослых молоко даже может быть опасным. А еще через него могут передаваться различные вирусы. Так что употреблять его внутрь точно не стоит. Да и добавлять его в косметику для ухода за кожей — идея как минимум довольно спорная.