Многие мамы считают, что их грудное молоко обладает множеством полезных свойств, в том числе и для взрослых людей. Кто-то даже использует его для готовки.
Бритни Эдди из американского штата Айдахо решила пойти еще дальше. После случая, когда ее муж случайно испортил сотни унций сцеженного грудного молока, она пришла к идее использовать его как сырье для косметики. Теперь она продает кремы и мыло с этим необычным ингредиентом.
Как рассказывает сама женщина, когда с момента родов прошло примерно 6-7 месяцев, ее муж делал ремонт в гараже и перенес морозильную камеру. В какой-то момент он забыл включить ее, поэтому весь запас грудного молока пропал.
Женщина очень расстроилась: ей не хотелось, чтобы молоко просто пропало. Тогда к ней пришла в голову довольно оригинальная идея: делать из молока мыло и лосьоны. По словам Эдди, такой продукт поможет бороться с признаками старения, растяжками и сухостью кожи. Причем для изготовления такого мыла подойдет даже испорченное грудное молоко, непригодное для ребенка.
Уже в августе Бритни запустила свой бизнес под названием «Мамино волшебное молоко». Она не только превращает собственное грудное молоко в мыло, но и предлагает другим женщинам отправить ей свое, чтобы оно в итоге превратилось в косметический продукт.
Эдди также объединилась с местной мамой, которая все еще кормит ребенка грудью и согласилась предоставлять молоко, если люди, не кормящие грудью, захотят сделать заказ.
Грудное молоко достаточно жирное, так что из него хорошо получается варить мыло. По желанию заказчика Эдди добавляет в продукцию эфирные масла, масло ши или козье молоко. Покупатель также может выбрать форму для своего мыла: это может быть фигура животного, роза или сердце.
Бритни рассказывает изданию
Некоторым идея делать из молока мыло может показаться странной, однако Эдди убеждена: такие люди просто не понимают преимуществ грудного молока в плане ухода за кожей и питания.
Но согласны ли врачи с тем, что грудное молоко так полезно для взрослого человека? Медики считают, что его нужно оставить малышам: они нуждаются в иммуноглобулинах, а вот для взрослых молоко даже может быть опасным. А еще через него могут передаваться различные вирусы. Так что употреблять его внутрь точно не стоит. Да и добавлять его в косметику для ухода за кожей — идея как минимум довольно спорная.
А вы бы купили мыло из грудного молока?
- 0.0%Рискнула бы только на подарок — чтобы удивить.
- 14.3%Каждый сходит с ума по-своему. Категорически нет!
- 57.1%Даже думать противно, не то что пользоваться.
- 14.3%А почему бы и нет? Отличная идея.
- 14.3%Не верю в пользу и безопасность такого мыла.
- 0.0%Оставлю свой ответ в комментариях.