Терапевт Водовозов рассказал, чем кормили младенцев до появления искусственных смесей

По словам известного медицинского блогера, врача-терапевта Алексея Водовозова, одно из популярных решений, которое с давних времен и вплоть до конца XIX века использовалось для кормления новорожденных, — услуги кормилиц. Женщины, которые родили своего ребенка и у которых было достаточно молока, могли кормить грудью и чужого. О донорском грудном молоке не забыли до сих пор.
«Мы сделали полный круг и вернулись к этой теме, но уже не на уровне кормилиц. И хотя среди женщин эта идея остается и называется „перекрестный уход“, есть система сбора донорского молока, и она сегодня активно используется», —
Но услуги кормилиц были доступны далеко не всем. По словам врача, уже во времена Римской империи с кормилицами начали заключать договор, их обеспечивали жильем, питанием, поэтому для простых смертных такое удовольствие было не карману. Что же делали остальные?
1. Стимулировали лактацию
Да, этим занимались и наши предки. По словам Алексея Водовозова, еще в первых приемлемых письменных источниках были описаны варианты, как побудить женщину к нормальной лактации. Правда, описанные способы были весьма экстравагантными.
«В знаменитом медицинском папирусе Эберса (древнеегипетский трактат), примерно датируемом около 1550 года до нашей эры, есть небольшой, но затейливый рецепт. Надо найти кости меч-рыбы, нагреть их в масле, потом этим натереть спину женщины. После этого должно было появиться молоко. Как вы понимаете, срабатывал этот рецепт далеко не всегда», — рассказал специалист.
2. Использовали молоко животных
По словам Алексея Водовозова, в зависимости от того, где жили люди, для этих целей использовались разные млекопитающие: коровы, козы, овцы, кобылицы и даже верблюдицы. О качестве и составе такого молока тогда не задумывались, это сейчас известно, что оно отличается по жирности, составу макро- и микроэлементов. Главным в те времена было, чтобы его было в достаточном количестве.
Из чего поили детей
Детей могли прикладывать к соскам животных напрямую, это наглядно изображено в римской скульптуре «Капитолийская волчица». Потом стали появляться и первые поильники. В качестве приспособления для кормления малышей использовали сосуды, похожие на масляные лампы с длинным носиком. Их находили при раскопках, а внутри — аминокислотные остатки белка казеина. Где-то для этих целей использовали полый коровий рог с дырочками на острие — тоже один из распространенных вариантов поильника.
По словам врача-терапевта, главный недостаток таких сосудов — их негигиеничность. Обрабатывать их было достаточно сложно, да никто об этом всерьез и не думал. В итоге все это приводило к бактериальным загрязнениям, кишечным инфекциям и летальным исходам.
«Детская смертность и без того была высокой, а такое вскармливание добавляло свои немаленькие проценты в общую летальность», — уточняет Алексей Водовозов.
Более-менее научный подход появился в XIX веке: в 1845 году появилась первая резиновая соска, которой можно было плотно закрыть любую бутылочку. Это стало настоящей революцией. По словам врача, единственным минусом новшества тех времен был невероятно противный запах. Только примерно через сто лет появилась нормальная резина, которая уже не пахла, а еще позже — латекс и полимерные материалы, из которых делают современные соски.
3. Варили растительные бульоны
С молоком животных тоже бывали проблемы. Поэтому люди приспособились делать бульоны из зерновых растений, пытаясь таким способом дать детям хоть какое-то количество питательных веществ.
«Иногда специально отваривалось что-то вроде каши, но максимально жидкой, на воде или молоке. Делалось специальное устройство — рожок с проницаемой тканью наподобие марли на конце, сквозь которую процеживалась жидкость», — объясняет специалист.
Появление первой молочной смеси
Ее придумал в 1865 году немецкий химик Юстус фон Либих. Его искусственная смесь состояла из:
коровьего молока;
пшеничной муки;
солодовой муки;
бикарбоната калия (эта добавка не давала молоку скиснуть).
«Изначально смесь была жидкой, но затем Либих довел ее до ума и превратил в порошок. Надо было просто развести в воде, сварить — и мы получали необходимую для ребенка питательную смесь», — продолжает Алексей Водовозов.
А спустя всего два года, в 1867-м, швейцарский помощник фармацевта Анри Нестле придумал свой вариант смеси. Она была похожа на вариант Либиха по составу, но порошкообразная смесь Нестле была более удобной и быстрее растворялась в воде, причем даже не всегда требовала кипячения: достаточно было развести порошок в теплой воде.
С этого момента началась эпоха молочных смесей для искусственного вскармливания. Уже к концу XIX века их насчитывалось около трех десятков. Но и у них тоже был серьезный недостаток^ тогда еще не знали о существовании витаминов, поэтому подобные смеси трудно назвать полноценным детским питанием. Но это была вынужденная мера? выбора особого не было. Кстати, примерно до 40-х годов уже XX века в качестве компонента смеси активно использовали также сгущенное молоко.
«Ближе к первой половине XX века появились знания о всех нутриентах, необходимых ребенку, а также технологии, которые обеспечивали хорошее измельчение смеси и восстановление из нее молока при добавлении обычной воды. На сегодня в составе каждой молочной смеси регулируется содержание около 30 ингредиентов», — говорит эксперт.
Идеальную формулу не нашли
По словам Алексея Водовозова, до сих пор полностью восстановить состав грудного молока никому не удалось, идеальную формулу так и не нашли. Есть имитации, есть удачные решения при непереносимости некоторых продуктов, есть лечебные смеси, но над поиском идентичного аналога грудного молока ученые трудятся по сей день.
«В том числе по этой причине с 70-х годов пошел откат назад. То есть, как только появились искусственные смеси, все стали на них переходить — это же очень удобно. […] Но интересы ребенка возобладали, и мы вернулись обратно к концепции грудного вскармливания, которую активно продвигают ВОЗ и другие организации. И сегодня мы понимаем, что материнское молоко — это лучшее, что есть для ребенка. Но при этом мы допускаем, что вполне возможно полноценное нормальное вскармливание с помощью современных искусственных смесей», — заключил специалист.