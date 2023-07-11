Терапевт Водовозов рассказал, чем кормили младенцев до появления искусственных смесей

Из чего поили детей

Детей могли прикладывать к соскам животных напрямую, это наглядно изображено в римской скульптуре «Капитолийская волчица». Потом стали появляться и первые поильники. В качестве приспособления для кормления малышей использовали сосуды, похожие на масляные лампы с длинным носиком. Их находили при раскопках, а внутри — аминокислотные остатки белка казеина. Где-то для этих целей использовали полый коровий рог с дырочками на острие — тоже один из распространенных вариантов поильника.

По словам врача-терапевта, главный недостаток таких сосудов — их негигиеничность. Обрабатывать их было достаточно сложно, да никто об этом всерьез и не думал. В итоге все это приводило к бактериальным загрязнениям, кишечным инфекциям и летальным исходам.

«Детская смертность и без того была высокой, а такое вскармливание добавляло свои немаленькие проценты в общую летальность», — уточняет Алексей Водовозов.

Более-менее научный подход появился в XIX веке: в 1845 году появилась первая резиновая соска, которой можно было плотно закрыть любую бутылочку. Это стало настоящей революцией. По словам врача, единственным минусом новшества тех времен был невероятно противный запах. Только примерно через сто лет появилась нормальная резина, которая уже не пахла, а еще позже — латекс и полимерные материалы, из которых делают современные соски.