Просто добавь воды: в «Общественном контроле» назвали марки разбавленного молока

Молоко 2,5% ТМ «Моя цена» (АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», Тверская обл.). Массовая доля белка в этом продукте составила 1,71% вместо 2,8%, указанных на этикетке, а массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) — 7,2% вместо положенных 8,2%. Как объясняет доктор медицинских наук, академик РАЕН Владимир Доценко, СОМО — показатель натуральности молока: если он составляет менее 8,2%, значит, молоко разбавлено посторонним сырьем. По сути, это то, что останется от молока, если убрать из него всю воду и удалить весь жир. Также в молоке была понижена жирность: вместо заявленной на упаковке 2,5% она оказалась 1,6%. Как предполагают общественники, такие заниженные показатели могут говорить о том, что молоко серьезно разбавлено немолочным сырьем, скорее всего, обычной водой.

Молоко 3,2% ТМ «Мещерские росы» (ООО «Тырновский молочный завод», Рязанская обл.). Массовая доля белка в этом молоке составила 2,35% вместо 2,8%, массовая доля СОМО — 6,7% вместо 8,2%, а жирность почти вдвое меньше заявленной — 1,7% вместо 3,2%. Кроме того, плотность продукта оказалась меньше требований ГОСТа, а этот показатель, по словам общественников, тоже говорит о натуральности продукта — он понижается при добавлении воды.

Молоко 2,5% ТМ «Рязанская коровка» (ООО «Тырновский молочный завод», Рязанская обл.). Массовая доля белка в образце составила 2,40% вместо 2,8%, массовая доля СОМО — 7,4% вместо 8,2%, а массовая доля жира оказалась вдвое ниже — 1,2% вместо 2,5%. Плотность молока также была ниже требований ГОСТа.

Молоко 3,2% ТМ «Бидончик» (ООО «Тырновский молочный завод», Рязанская обл.). Здесь были обнаружены похожие нарушения: массовая доля белка — 2,29% вместо 2,8%, массовая доля СОМО — 7,0% вместо 8,2%, а массовая доля жира — 1,5% вместо 3,2%. Плотность молока оказалась самой низкой среди всех образцов, отправленных на экспертизу, — 1025 кг/м3 вместо 1027 кг/м3 согласно ГОСТу.

Молоко 3,2% ТМ «Здравушка» (ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Республика Беларусь). Во время потребительской дегустации вкус этого молока оказался нехарактерным, и «Общественный контроль» для проверки качества продукта дополнительно обратился в Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг. Исследование в лаборатории «Петербург-Экспертиза» подтвердило подозрения: молоко ТМ «Здравушка» было забраковано сразу по нескольким показателям, включая повышенную в 3 раза от нормы кислотность, неоднородную консистенцию и кислый привкус и запах.

Молоко 2,5% ТМ «Красная цена» (ООО «Кривское», Калужская обл.). По словам общественников, этот продукт можно отнести к категории молочных напитков. Плотность продукта оказалась в рамках ГОСТа, однако массовая доля белка составила 2,67% вместо 2,8%, массовая доля жира — 2,1% вместо 2,5%, а массовая доля СОМО — 8,1% вместо 8,2%.