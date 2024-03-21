Как научиться радоваться жизни: 10 простых способов

От чего зависит умение радоваться жизни
Действительно, с возрастом на смену детским мечтам, радостям и непосредственности приходят рутина, стрессы, проблемы со здоровьем и финансами, потеря целей и мотивации и другие неприятные вещи. Какая уж тут радость?
Как говорит психолог Валерий Гут, на самом деле быть счастливым — это выбор, который мы делаем каждый день. Поэтому стоит научиться наслаждаться той жизнью, которая у нас есть, и проходить свой путь с чувством удовлетворения и радости.
От чего же зависит наша способность получать удовольствие от жизни?
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Существуют исследования, которые говорят о том, что уровень дохода влияет на состояние человека. Материальные возможности позволяют осуществлять желания и чувствовать себя защищенными. Однако достаток — не гарантия удовлетворения жизнью. Американский психолог Дэвид Майерс в своей книге „Стремление к счастью“ демонстрирует график, согласно которому доходы людей за определенный период увеличивались, а вот уровень счастья снижался», — рассказывает Валерий Гут.
А основоположник позитивной психологии Мартин Селигман утверждал, что происходящее с нами в жизни вовсе не результат большого количества неудач, которые выпали нам, а того, как мы мысленно от них защищаемся. Проведенные им и другими учеными исследования доказали, что оптимисты живут дольше, легче справляются со стрессом и достигают больших успехов.
«Когда человек сосредоточен на позитивных аспектах жизни, он более склонен видеть возможности, радоваться мелочам, искать и находить хорошее в повседневных ситуациях», — добавляет психолог.
Кроме того, по мнению Валерия Гута, вкус жизни помогают чувствовать:
жизнерадостность и жизнестойкость;
эмпатия;
социальное окружение;
семейные отношения;
уровень самооценки и внутренняя опора;
способность к анализу и рефлексии;
адаптивность к быстро меняющимся реалиям.
На способность испытывать радость и счастье также может влиять возраст.
Клинический психолог, коуч, супервизор, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«В последние годы тема благополучия и счастья, как его составляющей, привлекает особенное внимание многих исследователей. Учеными была установлена U-образная зависимость уровня счастья от возраста человека: дети и пожилые считаются больше способными испытывать радость и счастье, чем подростки, молодые и зрелые люди. В то же время некоторые лонгитюдные исследования, измеряющие уровень благополучия на протяжении жизни человека, дали неоднозначные результаты. В частности, подвергли критике U-образную кривую счастья. Хотя споры на эту тему продолжаются, однозначно можно сказать, что уровень счастья и, соответственно, способность радоваться снижаются по мере того, как люди достигают среднего возраста», — рассказала Маргарита Прошина, клинический психолог «Психодемии».
Как научиться радоваться жизни
Приятная новость: у каждого из нас есть способность получать от жизни радость и удовольствие, а значит, ее можно развивать. Но, к сожалению, одного универсального совета для развития привычки радоваться жизни нет. Важно пробовать разное и находить то, что подходит именно вам.
Клинический психолог Маргарита Прошина советует начать с таких шести способов.
1. Замечайте свои эмоции и потребности
Важно учиться обращать внимание на собственные эмоции и потребности, которые за ними стоят. Для этого можно задавать себе несколько раз в день вопрос: «Что я сейчас чувствую?» Обращайте внимание на свои телесные ощущения: вам сейчас прохладно или жарко, где в теле вы чувствуете дискомфорт, а где, наоборот, удобство? Если замечаете какое-то неприятное ощущение, по возможности устраните его причины.
Важно также прислушиваться к потребностям своего тела и делать для него приятное. Качественный сон, вкусная еда, массаж, спортивные занятия, прогулки, мягкая удобная одежда, банные процедуры — ищите то, что нравится именно вам.
2. Ведите дневник самонаблюдения
Он также помогает развитию эмоциональной и телесной осознанности. Это может быть как выражение мыслей и чувств в свободной форме, так и структурированные ответы на конкретные вопросы. Такой дневник используется в когнитивно-поведенческой терапии.
Когда происходит какое-то событие, которое вызывает сильный эмоциональный отклик, его рекомендуется описать по схеме:
событие (что произошло?);
мысли (о чем я подумал?);
чувства (что я почувствовал?);
ощущения (какие ощущения в теле и в каких местах я испытал?);
поведение (реальное и потенциальное — что я сделал и что хотел бы сделать в этой ситуации?).
Такая схема помогает ближе познакомиться с собой, понять взаимосвязь между мыслями, чувствами, ощущениями и желаниями, научиться прислушиваться к себе, а не игнорировать те сигналы, которые есть внутри.
3. Отправьтесь на спонтанную прогулку
Попробуйте выделить несколько часов или даже целый день на долгую прогулку без плана. Фиксация импульсов, мыслей, желаний во время такой спонтанной прогулки помогут войти в контакт с собой и услышать собственные потребности.
4. Вспомните, что вас радовало в детстве
Воспоминание о том, что вас радовало и зажигало в детстве, что вам нравилось делать, чем вы увлекались, также даст ключик к тому, что вас радует. Такое занятие может вдохновить вас воплотить то, о чем вы мечтали, когда были маленькими.
5. Проводите время наедине с собой
Чтобы услышать свои желания, нам бывает нужно побыть в уединении, когда нас никто не видит и не отвлекает. Тогда мы можем свободно следовать за своими импульсами и слышать себя.
6. Заботьтесь о своем здоровье
Важно следить за своим здоровьем — как физическим, так и психологическим. Эмоции могут быть приглушены из-за различных нарушений в организме. Здоровые тело и психика — это основа для радости остальным вещам.
Психолог Валерий Гут добавил еще четыре способа, которые помогут вам найти больше источников для радости в жизни.
7. Исследуйте разные виды деятельности
Это необязательно должны быть дорогостоящие мастер-классы или занятия. Иногда обычная прогулка по новым местам или рисование на клочке бумаги могут наполнить больше, чем организованное мероприятие.
8. Общайтесь с людьми и учитесь у них
Люди, как фонарики, могут подсветить наши качества, способности и интересы. В этом кроется потенциал для исследования.
9. Не бойтесь экспериментов
Наш вкус и предпочтения со временем могут измениться. То, что радовало пять лет назад, может стать скучным или утратить свою актуальность. Поэтому важно открываться новым возможностям.
10. Благодарите
Такая практика в конце каждого дня помогает замечать все хорошее, что произошло за сутки. Обычно это то, на что мы привыкли не обращать внимание. Например, свободное место на парковке в час пик, скидка на любимый кофе, маршрутка, которая подъехала так быстро, что мы пришли на работу вовремя, хотя шансы опоздать были высоки. Если учиться воспринимать такие моменты с благодарностью и осознанностью, ярких красок в жизни становится больше.