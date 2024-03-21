Как научиться радоваться жизни: 10 простых способов

«В последние годы тема благополучия и счастья, как его составляющей, привлекает особенное внимание многих исследователей. Учеными была установлена U-образная зависимость уровня счастья от возраста человека: дети и пожилые считаются больше способными испытывать радость и счастье, чем подростки, молодые и зрелые люди . В то же время некоторые лонгитюдные исследования, измеряющие уровень благополучия на протяжении жизни человека, дали неоднозначные результаты. В частности, подвергли критике U-образную кривую счастья. Хотя споры на эту тему продолжаются, однозначно можно сказать, что уровень счастья и, соответственно, способность радоваться снижаются по мере того, как люди достигают среднего возраста», — рассказала Маргарита Прошина, клинический психолог «Психодемии».