4 поговорки, которые помогают Финляндии годами оставаться самой счастливой страной в мире

«Но я предпочитаю немного измененную версию этой фразы: „Каждый — центр своего счастья“, — говорит философ. — Это значит, что, с одной стороны, каждый должен брать на себя ответственность за свою собственную жизнь, но с другой — для успеха нам нужны как собственные силы, так и поддержка окружающих. И то, какую поддержку мы получаем, часто определяет, чего мы достигнем в жизни».