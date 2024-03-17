4 поговорки, которые помогают Финляндии годами оставаться самой счастливой страной в мире

«На самом деле финны часто подвергают сомнению эту характеристику, — говорит финский психолог и философ, изучающий основы счастья, Фрэнк Мартела. — Наше национальное представление о себе совсем иное: мы тихие, несколько меланхоличные интроверты. Кажется, это не очень соответствует представлению абсолютного счастья».
Однако исследования показали: те, кто отчаянно ищет счастья, как правило, ощущают его меньше, чем те, кто к нему не стремится. А вот финны, даже сами того особо не сознавая, преуспевают в достижении идеала.
«Конечно, многое зависит от того, как государственные институты заботятся о своих гражданах, — говорит Фрэнк Мартела. — Но ключевую роль играют наша культура и наши ценности — то, как мы относимся к жизни и как думаем о счастье».
Вот четыре поговорки, которые, по словам эксперта, в Финляндии используют постоянно.
«Кто счастие обрел, тот пусть его скрывает»
Эта строчка принадлежит перу «финского Есенина» Эйно Лейно. В России эта поговорка звучит как «счастье любит тишину». Но если у нас в ее основании лежит суеверие — как бы не сглазили, то у финнов это следствие скромного национального темперамента.
«У нас избегают открытой демонстрации богатства и успеха, — говорит Мартела. — Мы не любим выделяться из толпы. Финны, как и жители других стран Северной Европы, не сравнивают себя с другими людьми, их достижениями. И это делает их счастливее».
«Пессимист никогда не будет разочарован»
Откуда пошла эта старая финская поговорка, неизвестно, но она всегда была культурной константой Финляндии.
Мы верим, что от неудач никуда не деться, — объясняет психолог. — Да, вы в любом случае испытаете боль, разочарование, даже переживете трагедию. Мы не боимся этого, потому что знаем, что есть инструменты, чтобы эмоционально преодолеть эти трудности. Что бы ни случилось, всегда можно что-то исправить и улучшить».
По словам эксперта, принимая неизбежные трудности, человек сосредоточивается на том, чтобы с ними разобраться. И у него нет времени впадать в уныние.
«Каждый сам кузнец своего счастья»
Конечно, финны не претендуют на авторство этого высказывания: оно пришло сюда, как и в многие другие страны, из Древнего Рима. Но здесь эта фраза особенно популярна — она напоминает, что счастье не преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой.
«Но я предпочитаю немного измененную версию этой фразы: „Каждый — центр своего счастья“, — говорит философ. — Это значит, что, с одной стороны, каждый должен брать на себя ответственность за свою собственную жизнь, но с другой — для успеха нам нужны как собственные силы, так и поддержка окружающих. И то, какую поддержку мы получаем, часто определяет, чего мы достигнем в жизни».
«У некоторых есть счастье, у всех есть лето»
Это еще одно любимое финское выражение, которое веками передается из поколения в поколение. Суть его в том, что нет смысла завидовать тем, кто счастлив в моменте, даже если вам самим очень трудно. Если сравнивать с русскими поговорками, то это что-то вроде грузовика с пряниками, который перевернется и на нашей улице.
«Большинство финнов понимают, что есть вещи, которые мы просто не можем контролировать. Иногда жизнь дает, иногда отнимает. Возможно, завтра кому-то другому придется несладко, в то время как вам предстоит нечто потрясающее, — объясняет Фрэнк Мартела. — Мы, финны, знаем, что независимо от ситуации всегда можно рассчитывать, что рано или поздно у всех наступит лето».