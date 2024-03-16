Психолог Лабковский объяснил, почему смысл жизни не в детях, любви и деньгах

«Смысла нет ни в детях, ни в деньгах, ни в успехе, ни в любви, — уверен Михаил Лабковский. — Если же вас мучит вопрос, зачем тогда жить, ответ простой: вы сами наполняете свою жизнь смыслом и счастьем. Изо дня в день, из года в год. Только вы — и никто другой».