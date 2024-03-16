Психолог Лабковский объяснил, почему смысл жизни не в детях, любви и деньгах

Для некоторых людей смысл жизни заключается в поиске счастья, любви, самореализации, достижении материального благополучия, создании крепкой семьи. Для других он связан со следованием моральным принципам или служением другим людям.
Многие вообще всю свою жизнь строят в поисках «смыслов», ведь, по их мнению, нельзя делать что-то без причины, просто так, а не ради чего-то. Поэтому и пытаются найти во всем конечную точку, живут от цели к цели или стремятся соответствовать требованиям — мол, в тридцать уже пора и детей иметь.
Но на самом деле ответ на вопрос о смысле жизни может меняться в течение жизни в зависимости от опыта, ценностей и приоритетов. Главное — быть открытым к самопознанию, поиску истинных ценностей и стремиться к гармонии с самим собой и окружающим миром.
А где же сама жизнь?
«Эти стремления и поиски конечной точки, ожидание развязки и финала, как в театре, схема „делать ради цели“ укоренились у нас еще в детстве, — считает психолог Михаил Лабковский. — Мы учимся сегодня, чтобы стать специалистами завтра, работаем, чтобы отправиться на отдых, а потом снова работаем после отпуска. Но где же сама жизнь?»
Одна из самых грустных вещей, которую осознает человек с возрастом, — это то, что смысла нет, кроме того, который мы сами вкладываем в свою жизнь и деятельность, отмечает психолог.
«Смысла нет ни в детях, ни в деньгах, ни в успехе, ни в любви, — уверен Михаил Лабковский. — Если же вас мучит вопрос, зачем тогда жить, ответ простой: вы сами наполняете свою жизнь смыслом и счастьем. Изо дня в день, из года в год. Только вы — и никто другой».
И смысл, кстати, может быть разным: сегодня он в одном, завтра — в другом, говорит эксперт.
«Когда вы это осознаете, вы обретаете свободу. Ваше счастье больше не зависит от наличия партнера, ребенка, кучи денег или красивой фигуры. Ваше счастье зависит только от вас самих», — резюмирует психолог.
Не оглядывайтесь на других
О том, что человек часто оценивает, насколько он счастлив, просто сравнивая себя с другими, якобы более успешными, более богатыми, более удачливыми, говорит и психиатр из Японии Накамура Цунэко. Она уверена, что это большая ошибка. По ее словам, вообще не надо думать о необходимости быть счастливыми, бесконечные рассуждения об этом не имеют особого смысла.
«Слова „должно быть так“ похожи на ненужный багаж. А ненужный багаж лучше бросать как можно скорее, иначе есть риск вообще перестать двигаться под его грузом. Если все время оглядываться на других и сравнивать себя с ними, тяжесть на душе будет расти, как и ваш стресс».