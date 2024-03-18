Психолог Ковалева назвала 5 признаков, что из женщины вы превращаетесь в «тетку»

Когда о человеке говорят «тетка», сразу представляется некая склочная, вечно недовольная женщина, которая пихнет в автобусе и сшибет с ног пакетом с продуктами.
Вряд ли кто-то скажет: «Сегодня на меня накричала женщина в очереди на кассе», «В паспортном столе женщина разозлилась, потому что я переспросил», «Женщина закатила скандал, потому что ей не уступили место». Везде вместо «женщины» в таких ситуациях обычно употребят слово «тетка».
У тетки нет возраста: можно быть ей и в 30, и в 60 лет. Правда, совсем молодых теток грубо назовут девками, а пожилых — бабками. Но в любом случае все эти слова очень неприятно слышать в свой адрес.
Кстати, в английском языке нет аналога нашему обидному ярлыку «тетка». Там есть тетя как родственница и есть ласковое слово «тетушка». В США женщину могут с насмешкой назвать «дамой» — на современном сленге это расценивается чем-то вроде нашей «тетки». Но в классическом английском «дама» по-прежнему остается уважительным обращением. Да и в принципе дамой быть куда приятнее.
Как остаться женщиной, не превратившись в тетку? Психолог назвала пять признаков, что трансформация уже произошла. Хорошая новость в том, что все еще можно исправить.
Постоянный негатив
«Вспомните традиционное брюзжание в транспорте на невоспитанную молодежь. Когда вы перестаете проявлять любовь и терпение к окружающим людям — это первый признак, что вы превращаетесь в ту самую тетку», —
Каблуки
Неожиданный признак, с которым многие поспорят. По мнению психолога, если женщина ежедневно носит обувь на каблуках, это повод задуматься.
«Шпильки всегда считались обувью молодых девушек, но мода стремительно меняется, и теперь в тренде комфорт. Продолжая истязать свои ноги жесткой колодкой и неосознанно надеясь, что каблуки вас молодят, вы выдаете себя с головой», — объясняет Ирина Ковалева.
Внешний вид
«Еще один признак — рыхлое тело. И речь не о возрастных изменениях, а о состоянии здоровья, — говорит психолог. — Если вы пренебрегаете здоровым рационом питания, предпочитаете сеансу массажа покупку всякого хлама, это отражается на вашем внешнем виде».
Работа по дому в ущерб себе
«Я для них все, а они ничего», — ворчит она, наглаживая рубашки мужу и сыновьям. И вроде вся эта работа по дому уже поперек горла, но как семья без вас будет? Конечно, никак!
«Бесконечное обслуживание подросших детей и мужа, лежащего на диване, — прямой путь к состоянию тетки, — предупреждает эксперт. — Когда вы брюзжите, что никто не ценит ваших стараний, но делаете это вопреки всему — это признак того, что, кроме семьи, у вас нет никаких других интересов. В итоге — хроническая усталость со всеми вытекающими».
Отсутствие попыток что-то изменить
«Пятый признак — уверенность, что ничего уже нельзя изменить», — говорит психолог.
Думая, что ситуацию не поменять, женщина пренебрегает своими чувствами и привыкает терпеть. Так зарождается скрытая агрессия, которая выливается на первого попавшегося под руку кассира или пассажира в автобусе.
«Искаженное бешенством женское лицо — это верный признак того, что она себя довела до такого состояния, — говорит Ирина Ковалева. — Дело вовсе не в возрасте. Можно в 30 лет быть теткой, а в 50 — начать строить карьеру, заниматься собой и любить себя».