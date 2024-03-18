Психолог Ковалева назвала 5 признаков, что из женщины вы превращаетесь в «тетку»

«Бесконечное обслуживание подросших детей и мужа, лежащего на диване, — прямой путь к состоянию тетки, — предупреждает эксперт. — Когда вы брюзжите, что никто не ценит ваших стараний, но делаете это вопреки всему — это признак того, что, кроме семьи, у вас нет никаких других интересов . В итоге — хроническая усталость со всеми вытекающими».