Что будет с организмом, если есть свинину, объясняет нутрициолог Молчанова

Говядина обладает более высоким содержанием железа по сравнению со свининой. Недостаток железа, по данным ВОЗ, есть у каждого третьего человека на Земле, что может проявляться в форме усталости, быстрой утомляемости, выпадения волос и бледности кожи.

Говядина — один из наиболее богатых природных источников цинка, который необходим для поддержания иммунитета, красоты и молодости кожи, а также репродуктивного здоровья.

Свинина содержит больше жиров, углеводов и калорий по сравнению с говядиной. Если вам важно следить за весом, говядина предпочтительнее, так как она содержит в два раза меньше калорий, чем свинина.

В говядине более высокое содержание витамина B12, а в свинине больше тиамина. Витамин B12 необходим для нормального кроветворения и многих других важных функций организма, в то время как тиамин является ключевым витамином для нервной системы и обмена веществ.