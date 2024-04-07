Что будет с организмом, если есть свинину, объясняет нутрициолог Молчанова

Многие люди стараются не употреблять свинину, поскольку думают, что она слишком опасна для организма. Но может ли принести пользу здоровью этот вид мяса? Какие питательные вещества оно содержит?
Что будет, если есть свинину в больших количествах, исключая другие виды мяса? Эти и другие вопросы разобрали вместе с нутрициологом.
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«Каждый вид мяса обладает уникальным набором питательных веществ, витаминов, минералов и аминокислот, необходимых для здоровья и развития организма человека. Ограничиваться только одним — не самое правильное решение», — считает эксперт.
Несмотря на то что красное мясо, включая свинину, часто ассоциируется с потенциальными вредными последствиями для здоровья, оно тоже хороший источник определенных питательных веществ и высококачественного белка. При умеренном употреблении свинина может стать важным дополнением к здоровому и сбалансированному питанию.
Говядина или свинина?
Состав питательных веществ в мясе зависит от качества кормления животных и содержания жира в мясе. Вот что показывают результаты некоторых исследований.
Говядина обладает более высоким содержанием железа по сравнению со свининой. Недостаток железа, по данным ВОЗ, есть у каждого третьего человека на Земле, что может проявляться в форме усталости, быстрой утомляемости, выпадения волос и бледности кожи.
Говядина — один из наиболее богатых природных источников цинка, который необходим для поддержания иммунитета, красоты и молодости кожи, а также репродуктивного здоровья.
Свинина содержит больше жиров, углеводов и калорий по сравнению с говядиной. Если вам важно следить за весом, говядина предпочтительнее, так как она содержит в два раза меньше калорий, чем свинина.
В говядине более высокое содержание витамина B12, а в свинине больше тиамина. Витамин B12 необходим для нормального кроветворения и многих других важных функций организма, в то время как тиамин является ключевым витамином для нервной системы и обмена веществ.
Говяжье мясо богаче белком по сравнению со свининой. Белок — важный строительный материал для органов, тканей и клеток, а его дефицит может привести к частым простудным заболеваниям, потере упругости кожи, снижению либидо, а также к слабости, усталости и апатии.
Польза свинины
Свинина — ценный источник питательных веществ, необходимых для нашего организма. Она богата витамином B1, также известным как тиамин. Большое количество жира, содержащегося в свинине, позволяет накапливать этот витамин, который, в свою очередь, играет важную роль в слаженной работе нервной системы. Тиамин стимулирует работу головного мозга, улучшает когнитивные процессы и способствует лучшему усвоению информации.
Витамины группы В (включая витамин В2 и В6) также неотъемлемые элементы нормального функционирования нервной системы, обмена веществ, формирования клеток крови и поддержания энергетического уровня организма.
Один из важных минералов, содержащихся в свинине, — это цинк. Он играет ключевую роль в росте, иммунной функции, метаболизме тестостерона, а также во многих других функциях организма.
Вот еще несколько питательных веществ, содержащихся в свинине.
Фосфор — неотъемлемый компонент скелетной структуры человека. Без него невозможна полноценная работа организма. Также он необходим для поддержания здоровья зубов и костей.
Селен обеспечивает нормальное функционирование эндокринной системы, играющей важную роль в регуляции гормонального баланса.
Магний важен для исправной работы различных систем организма, включая сердечно-сосудистую, иммунную, нервную и костно-мышечную системы. Он необходим для поддержания их функциональности и здоровья.
Что будет с организмом, если есть много свинины
Известно, что мясо переваривается в среднем около пяти часов, поэтому рекомендуется употреблять его в обед. Но следует помнить, что чрезмерное потребление свинины может нанести вред организму. По предварительным данным, возможно увеличение риска развития колоректального рака на 17% с каждой 100-граммовой порцией красного мяса в день. Поэтому желательно употреблять его не чаще 1-2 раз в неделю.
Для эффективного усвоения белка важно правильно мариновать мясо перед готовкой, используя сок лимона, яблочный уксус или натуральные травы.
Для максимального усвоения мяса рекомендуется сочетать его с продуктами, богатыми витамином C, такими как сладкий перец, киви, цитрусовые, а также обилием свежей зелени и овощей.
Важно не забывать включать разнообразные источники белка в свой рацион, как животного, так и растительного происхождения. Путем ротации различных видов мяса и птицы вы сможете обеспечить свой организм необходимыми питательными веществами в достаточном количестве.