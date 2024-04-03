56-летняя женщина проснулась с симптомами инсульта, а оказалось, это коровье бешенство

Справка

Болезнь Крейтцфельдта — Якоба — крайне редкое прогрессирующее прионное нейродегенеративное заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга. Врачи считают недуг одним из видов губчатой энцефалопатии. Несмотря на все достижения современной медицины, эту болезнь вылечить нельзя, смерть наступает у 100% пациентов. Медики могут только смягчить проявившиеся симптомы.

Около 85% случаев не имеют известной причины, большинство остальных вызваны генетической мутацией прионного белка.

Менее 1% приходится на пациентов, которые ели говядину от животных с коровьим бешенством, клинически известным как губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭКРС).

БКЯ невероятно редкая, встречается всего у одного-двух человек на миллион в год. Однако риск увеличивается с возрастом, затрагивая пять человек на миллион в возрасте 55 лет и старше.