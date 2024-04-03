56-летняя женщина проснулась с симптомами инсульта, а оказалось, это коровье бешенство

Мы многое знаем о том, как снизить риски рака, инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф, опасных болезней. Однако случается так, что человек просто сгорает из-за редкого недуга, и ему ничем нельзя помочь.
55-летняя американка Арлин Фон Мир скончалась из-за крайне редкого заболевания головного мозга, смертность от которого достигает 100%. Женщина проснулась 8 января с явными признаками инсульта. У нее проявились спутанность сознания, проблемы при ходьбе и слабость мышц на лице.
Она обратилась в больницу, однако врачи только развели руками и отправили ее домой, так как симптомы исчезли. В течение последующих двух недель ситуация повторялась четыре раза. Каждый раз Арлин привозили из-за невнятной речи и проблем с равновесием, и каждый раз медики ничем не могли помочь.
26 января американка отправилась в больницу и домой не вернулись. Как рассказывает журналистам ее муж Гэри, Арлин сгорела буквально за пять недель.
Уже через пять дней врачи провели тестирование и выявили болезнь Крейтцфельдта — Якоба, которую нередко называют «коровьим бешенством».
«Как только в CJD был поставлен окончательный диагноз, врачи прекратили все лечение и капельницу, потому что они ничего не могли для нее сделать», — рассказывает убитый горем муж.
В итоге Арлин ушла из жизни 19 февраля. Она стала одной из пяти умерших от этого заболевания в мичиганском Corewell Health, пишет издание
Справка
Болезнь Крейтцфельдта — Якоба — крайне редкое прогрессирующее прионное нейродегенеративное заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга. Врачи считают недуг одним из видов губчатой энцефалопатии. Несмотря на все достижения современной медицины, эту болезнь вылечить нельзя, смерть наступает у 100% пациентов. Медики могут только смягчить проявившиеся симптомы.
Около 85% случаев не имеют известной причины, большинство остальных вызваны генетической мутацией прионного белка.
Менее 1% приходится на пациентов, которые ели говядину от животных с коровьим бешенством, клинически известным как губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭКРС).
БКЯ невероятно редкая, встречается всего у одного-двух человек на миллион в год. Однако риск увеличивается с возрастом, затрагивая пять человек на миллион в возрасте 55 лет и старше.
Кстати
Иногда человек умирает из-за досадной ошибки врачей, которые проводили обследование. 25-летний Джошуа Уорнер из Лондона ушел из жизни после того, как медик принял опухоль в его мозге за неисправность компьютера. Подробнее об этой пугающей истории можно прочитать ЗДЕСЬ.