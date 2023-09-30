25-летний мужчина умер от рака: опухоль в мозге врачи приняли за ошибку компьютера

Однако через несколько дней он снова почувствовал себя плохо. Сильные головные боли вернулись, общее состояние тоже ухудшилось. Мужчина снова обратился в больницу. Во время повторного обследования Джошуа снова отправили на КТ, там-то впервые и стала видна опухоль в правом полушарии головного мозга. Однако медики не могли в это поверить, ведь предыдущие результаты были совсем другими, поэтому приняли новообразование за компьютерную ошибку.