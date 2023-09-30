25-летний мужчина умер от рака: опухоль в мозге врачи приняли за ошибку компьютера

25-летний Джошуа Уорнер из Лондона — молодой отец, примерный семьянин, у него никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Однако в июне он начал страдать от непонятных головных болей. Они были настолько интенсивными, что ему пришлось лечь в больницу.
Медики начали обследовать мужчину. Он сдал анализы, его отправили на КТ. В итоге Джошуа диагностировали аппендицит, врачи срочно забрали мужчину на операцию.
Все прошло без осложнений, воспаленный аппендикс удалили. Джошуа быстро восстановился, вскоре его уже выписали из больницы. Казалось, что на этом история болезни завершена.
Однако через несколько дней он снова почувствовал себя плохо. Сильные головные боли вернулись, общее состояние тоже ухудшилось. Мужчина снова обратился в больницу. Во время повторного обследования Джошуа снова отправили на КТ, там-то впервые и стала видна опухоль в правом полушарии головного мозга. Однако медики не могли в это поверить, ведь предыдущие результаты были совсем другими, поэтому приняли новообразование за компьютерную ошибку.
Джошуа становилось все хуже, он уже начал терять сознание. Первый раз обморок случился, когда он был в ванной, в таком состоянии его нашли родственники. Они вызвали скорую, его опять отвезли в больницу.
КТ сделали в третий раз. Снова ошеломляющий результат: опухоль в головном мозге. Мужчину отправили на биопсию, после перевели в онкологическое отделение.
Джошуа жаловался на:
сильные головные боли;
тошноту;
слабость;
частые обмороки;
проблемы с координацией и равновесием.
Онкологи диагностировали четвертую стадию заболевания. Опухоль была большого размера, шанс выжить был крайне мал. Медики сообщили семье, что мужчине осталось жить три месяца. Но все случилось гораздо раньше. Спустя 12 дней после постановки диагноза Джошуа умер.
«Он был шутником, у него была прекрасная душа и очень доброе сердце. И я думаю, именно поэтому большинство людей в него влюблялись. Он был прекрасным отцом, сыном, другом. Это невыносимое горе для всей семьи», —
Когда Джошуа умер, уже были собраны деньги на лечение. Семья решила направить эти средства в благотворительный фонд, чтобы они помогли выжить тому, у кого еще есть время и шанс.