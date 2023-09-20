Рак мозга у ребенка нашли при проверке зрения, до этого жалобы всерьез не воспринимали

Менингиома — один из наиболее распространенных типов опухолей головного мозга. Симптомы этого вида рака включают в себя головные боли, судороги, проблемы с речью и зрением, а также трудности с балансированием и слабость в руках и ногах.

Около шести из десяти больных с диагнозом выживают в течение 10 лет после обнаружения недуга.