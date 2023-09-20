Рак мозга у ребенка нашли при проверке зрения, до этого жалобы всерьез не воспринимали

Вы наверняка много слышали о том, как важно периодически проверять свое здоровье, даже если каких-то серьезных жалоб у вас нет. Жительница Великобритании Наоми Холман рассказала, как обычная проверка зрения спасла жизнь ее дочери-подростка. Женщина также поделилась, какие симптомы у своего ребенка она некоторое время игнорировала.
Несколько недель 14-летняя Молли чувствовала себя вялой, неповоротливой и неуклюжей, жаловалась на головные боли, но ее мама все списывала на гормоны, жару и любовь подростка к телефону и гаджетам.
Случайный диагноз
Серьезную болезнь удалось обнаружить случайно. Молли с родителями отправилась на плановую проверку зрения, и во время осмотра офтальмологи нашли у девочки воспаление позади зрительного нерва.
Молли сразу же отправили на тщательное обследование. Врачи выявили у нее опухоль головного мозга — менингиому второй степени.
Между появлениями первых признаков болезни и визитом Молли к окулисту прошло несколько недель.
Менингиома — один из наиболее распространенных типов опухолей головного мозга. Симптомы этого вида рака включают в себя головные боли, судороги, проблемы с речью и зрением, а также трудности с балансированием и слабость в руках и ногах.
Около шести из десяти больных с диагнозом выживают в течение 10 лет после обнаружения недуга.
Зрение пострадало
Уже через двое суток после постановки диагноза Молли перенесла первую операцию по удалению опухоли, еще через месяц — вторую. Каждая из них длилась несколько часов.
Опухоль составляла практически четверть размера мозга девочки. Поэтому рост новообразования влиял на зрение. Опухоль находилось очень близко к стволу мозга, что сделало операцию по ее удалению трудной задачей.
Сейчас Молли здорова, опухоль удалили полностью. Однако менингиома нанесла огромный ущерб ее зрительному нерву, что привело к непоправимому повреждению зрения. Теперь девочка почти не видит левым глазом, а правым — лишь на 20%.
Надежда есть
«Нам предстоит пройти долгий путь, и Молли теперь классифицируется как „тяжеловидящая“. Она почти полностью потеряла зрение на левом глазу, серьезно страдает правый глаз. Но для нас это все же небольшая цена, которую нужно заплатить за то, чтобы наша девочка все еще была с нами», — рассказала