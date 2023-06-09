Диетолог Макиша рассказала, как приготовить свинину, чтобы она стала полезнее куриной грудки

«Грудинка — это где-то 600 килокалорий, шейка — 450. Лопатка или окорок — это уже около 300 килокалорий. Но если мы срежем жир, то это будет практически чистая вырезка. У вырезки калорийность — 150 килокалорий на 100 граммов. Почти такая же, как у куриной грудки, может, чуть-чуть побольше», — цитирует Марину Макишу портал «Москва 24».



Если вы переживаете за фигуру, то просто срежьте жир с куска. Оставшееся мясо можно считать диетическим продуктом и есть, даже если вы на диете. Мясо прекрасно насыщает, дает чувство сытости надолго.