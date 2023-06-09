Диетолог Макиша рассказала, как приготовить свинину, чтобы она стала полезнее куриной грудки

Свинина гораздо дешевле говядины или индейки, что делает ее более доступной. Но это мясо часто обвиняют в том, что в нем практически нет пользы, да и если вы худеете, то от свинины лучше отказаться.
На самом деле все совсем не так, говорит диетолог Марина Макиша.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
Свинина точно не жирнее и не тяжелее говядины и баранины, все это миф.
«Даже детям свинину начинают давать значительно раньше, чем говядину, именно потому, что она гораздо легче усваивается. Поэтому представления о том, что свинина более жирный и тяжелый продукт, чем говядина или баранина, некорректны», — рассказывает диетолог.
Если говорить о рекомендациях по питанию, то свинина включена и в них. Это мясо очень близко человеку по молекулярному составу, поэтому мы его легко усваиваем.
Есть один нюанс при выборе свинины: важно обращать внимание на то, какой вы берете кусок. Больше всего жира содержится в грудинке и шейке, чуть меньше его в лопатке и окороке.
«Грудинка — это где-то 600 килокалорий, шейка — 450. Лопатка или окорок — это уже около 300 килокалорий. Но если мы срежем жир, то это будет практически чистая вырезка. У вырезки калорийность — 150 килокалорий на 100 граммов. Почти такая же, как у куриной грудки, может, чуть-чуть побольше», —
Если вы переживаете за фигуру, то просто срежьте жир с куска. Оставшееся мясо можно считать диетическим продуктом и есть, даже если вы на диете. Мясо прекрасно насыщает, дает чувство сытости надолго.
Кроме того, в свинине много полезных веществ:
витамины B1, B2, B5, B6, B12, которые нормализуют работу нервной системы;
витамин РР стабилизирует нашу психику, оказывает влияние на работу головного мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память;
витамин В1 помогает организму выводить так называемые «токсины усталости»;
витамин А укрепляет иммунитет;
цинк, он необходим для защиты от инфекций.
Кому нельзя есть свинину
Гастроэнтеролог, специалист клиники Пирогова на Васильевском острове
«Некоторым людям все же придется отказаться от этого вида мяса. Так, при болезнях ЖКТ, сопровождающихся воспалением и повреждением слизистой оболочки, нарушением функции органов пищеварения, строго противопоказана пища, которая раздражает слизистую пищеварительного тракта, усиливает перистальтику кишечника и вызывает чрезмерную выработку желудочного сока. И вот тут свинина попадает в черный список», — поясняет гастроэнтеролог.
Врач может запретить есть свинину, если у вас:
Очень любите свинину? Попробуйте запекать мясо, отваривать, готовить на пару. Так точно будет больше пользы, а вот желудок и кишечник пострадают гораздо меньше, заключила эксперт.