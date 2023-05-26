Диетолог Мещерякова объяснила, почему шашлык из свинины летом под запретом

Лето уже совсем близко, а жаркая погода успела добраться до многих российских регионов. В теплые деньки многие рвутся на природу жарить шашлыки. Однако врачи предупреждают: жирное мясо в жару — не лучшее угощение. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
Диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию.
Какие сорта мяса считаются самыми жирными? На первое место врачи ставят утку — ее жирность может достигать до 60% от общей массы. На втором месте свинина — от 30 до 50% жира. На третьем месте мясо гуся — до 30% жира. Затем следуют баранина и говядина — от 12 до 20%.
Переработанное мясо тоже довольно жирное: в сосисках до 20% жира, в фарше — 20-30%.
Почему жирная еда — не лучший вариант для обеда знойным днем? Дело в том, что подобная пища тяжела для нашего организма, на ее переваривание тратится много энергии. В жару ваше тело и так страдает от обезвоживания, с потом выходят полезные микро- и макроэлементы. Ударная доза жира может только усугубить ситуацию. Поэтому эксперты ВОЗ советуют есть не больше 500 граммов красного мяса в неделю.
Что, если съесть больше? Избыточная порция жирного мяса перегружает печень и поджелудочную железу. В итоге может заболеть в правом подреберье, появится тяжесть в области желудка.
Если есть много жирного мясо вошло в привычку, у вас вырастет уровень неблагоприятного холестерина низкой плотности. А это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в мясе много пуриновых оснований, поэтому с ним нужно быть аккуратней людям с подагрой. А еще врачи советуют с осторожностью есть красное мясо людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, а также любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике. Для них этот продукт либо полностью исключают, либо ограничивают. И кстати: вопреки распространенному мифу, спиртное не помогает лучше переварить жирное мясо.
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