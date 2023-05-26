Диетолог Мещерякова объяснила, почему шашлык из свинины летом под запретом

Если есть много жирного мясо вошло в привычку, у вас вырастет уровень неблагоприятного холестерина низкой плотности. А это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в мясе много пуриновых оснований, поэтому с ним нужно быть аккуратней людям с подагрой. А еще врачи советуют с осторожностью есть красное мясо людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, а также любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике. Для них этот продукт либо полностью исключают, либо ограничивают. И кстати: вопреки распространенному мифу, спиртное не помогает лучше переварить жирное мясо.