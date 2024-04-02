Котлеты из змеи: экологи предложили разводить два вида питонов для производства мяса

Одни люди боятся змей и предпочитают держаться от них подальше даже в зоопарке, другие с удовольствием берут на руки и даже заводят рептилий в качестве домашнего питомца. А в некоторых местах нашей планеты змей употребляют в пищу.
Международная команда ученых предложила выращивать некоторые виды питонов для того, чтобы потом их есть. Дело в том, что сетчатые и тигровые питоны могут быстро набирать вес за первый год жизни, съедая при этом совсем немного. Идеальное сочетание для выгодного производства мяса с минимальным ущербом для природы.
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Изучением змей занималась группа австралийских, вьетнамских и южноафриканских экологов под руководством научного сотрудника Университета Макуори в Сиднее Дэниела Натуша. Ученые следили за питонами на двух фермах экзотических животных во Вьетнаме и Таиланде. Кроме того, они проанализировали, чем и как часто питаются змеи, насколько хорошо их тела могут преобразовывать пищу в жир и другие ценные ткани.
Оказалось, что эти два вида питонов, особенно самки, демонстрируют впечатляющие темпы роста в первые 12 месяцев жизни. Сетчатые питоны могли набирать по 19 граммов в сутки, а тигровые — по 42 грамма. А еще змеи могут быстро преобразовывать корм в белок и другие полезные микронутриенты. На получение каждого грамма массы тела змей тратилось лишь 1,2 грамма пищи, отметили ученые.
Выращивать их будет эффективнее, чем коров или кур. Как подсчитали ученые, питоны на 90% превосходят по уровню энергетической эффективности млекопитающих и птиц. Свиньи и другие животные просто не могут так быстро набирать массу, да и корма им нужно больше.
По мнению специалистов, это свойство позволит использовать змей для производства мяса с минимальными затратами ресурсов.
Кстати
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