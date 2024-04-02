Котлеты из змеи: экологи предложили разводить два вида питонов для производства мяса

Международная команда ученых предложила выращивать некоторые виды питонов для того, чтобы потом их есть. Дело в том, что сетчатые и тигровые питоны могут быстро набирать вес за первый год жизни, съедая при этом совсем немного. Идеальное сочетание для выгодного производства мяса с минимальным ущербом для природы.